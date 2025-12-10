La residencia pública de mayores de Torrevieja llevará el nombre del Maestro Francisco Casanovas Tallardá

La Generalitat Valenciana a instancias de la solicitud de la Asociación Musical y Cultural Francisco Casanovas Tallardá, ha aceptado que la Residencia de Torrevieja pase a denominarse Residencia de Personas Mayores Maestro Francisco Casanovas Tallardá.

Desde la Asociación Francisco Casanovas se ha trabajado en estas últimas semanas para que pudiera producirse este nombramiento y existe "una gran satisfacción compartida con la dirección" de la propia Residencia de Torrevieja, al poder reconocer así a la figura del Maestro Casanovas, el cual fue huésped de la misma entre los años 1976 a 1986.

Trayectoria internacional

Por su enorme trayectoria internacional, actuando por todo el mundo, como por ejemplo en 1924 con la Orquesta Pau Casals en los Juegos Olímpicos de París, ganador del Premio Columbia de Saxofón en Nueva York en 1945 siendo considerado el mejor intérprete mundial en este instrumento y maestro del célebre director de orquesta Zubin Mehta, considerado actualmente uno de los mejores directores de orquesta del panorama internacional y que preside honoríficamente la Asociación Francisco Casanovas.

Al final de su carrera recaló en Torrevieja, donde llegó a la Torrevieja con 70 años de edad, donde se hizo cargo de un nuevo reto, en apariencia modesto, pero que le llevó a ocuparse como director de la Unión Musical Torrevejense (UMT) y de su academia musical hasta el mes de octubre de 1981.

El gran músico catalán fue también compositor de una gran cantidad de obras sinfónicas y de música de cámara. A él se le atribuye la armonización del actual himno de la República de la India y era gran amigo del escritor y premio nobel Rabrindanath Tagore, que fue autor de la letra.

Imagen del Maestro Francisco Casanovas / INFORMACIÓN

Dirección

Desde la dirección de la Residencia de Torrevieja como de la propia Asociación Francisco Casanovas hay voluntad en poder realizar algún acto público conmemorativo por este nombramiento del que se informará su fecha próximamente.

Torrevieja dedicó una avenida al Maestro Casanovas, que está situada junto a la residencia pública, una de las principales de la provincia por número de residentes y la más amplia de las gestionadas exclusivamente por la administración autonómica en la Vega Baja.