La Agencia Antifraude de la Generalitat premia al policía local que "tuvo el coraje" de denunciar acoso laboral en el Ayuntamiento de Torrevieja ante la inacción de Eduardo Dolón

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, organismo autónomo e independiente que financia la Generalitat Valenciana, ha celebrado el acto de entrega de los Premios AVAF 2025 Whistleblowing: El coraje de denunciar, una iniciativa institucional creada para reconocer públicamente "la valentía" de las personas que denuncian irregularidades y abusos de poder "en defensa del interés general, la legalidad y el Estado de Derecho", según remarca la entidad.

En esta edición reconoce a Antonio Rico, un policía local que estuvo destinado en Torrevieja y que denunció el acoso laboral por parte de los mandos policiales y el hecho de que el alcalde y diputado autonómico del PP, Eduardo Dolón, entre otros cargos públicos, no lo atajara, en algo que le reconoció, tras un largo periplo judicial, una sentencia pionera del Tribunal Constitucional en materia de acoso laboral.

Tras pasar por los juzgados ordinarios, el TSJ de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Supremo, que desestimó la causa, el Constitucional, que le dio la razón y señaló con dureza a los responsables políticos, con Eduardo Dolón a la cabeza, no hubieran atajado una situación que conocían de primera mano, aunque el procedimiento solo estaba destinado al reconocimiento del acoso laboral, no buscaba una condena penal a esos responsables políticos.

En concreto, AVAF destaca que Antonio Rico Bellido, alertó de irregularidades en la Policía Local de su Ayuntamiento y sufrió "represalias laborales que afectaron gravemente a su salud, sus derechos y su dignidad. Pese a ello, mantuvo su compromiso con la legalidad y la integridad pública". La Agencia destacó que, si bien fue acompañada institucionalmente por la propia AVAF," su firmeza personal resultó decisiva para sostener la denuncia y para que las investigaciones pudieran llevarse a cabo", señala en la nota de prensa. El detonante de la situación de acoso fue la denuncia por parte de este agente contra un mando por retirar una multa de tráfico a una conocida de un exinspector, condenado a ocho meses de cárcel por esos hechos.

Además desveló irregularidades internas en el cuerpo policial, como la ausencia de custodia del dinero en efectivo que se recaudaba en las dependencias policiales o las inspecciones a establecimientos "señalados de forma persistente" por varios agentes, condenados después por un delito de extorsión.

Rico, que ejerce como agente de la Policía Local en un municipio de Murcia, agradeció el reconocimiento y quiso hacerlo extensivo a la constancia de su abogada Vanesa Aguaza "en tantos años de lucha".

Dolón no recurre

El alcalde Eduardo Dolón aseguró públicamente que el Ayuntamiento de Torrevieja iba a recurrir la resolución del Constitucional ante los tribunales de justicia europeos. Sin embargo, lo que ha decidido finalmente el propio regidor, por recomendación de los servicios jurídicos municipal es acatar, de momento, el pago de la indemnización al agente que figura en el fallo judicial y dejar abierta ese improbable recurso desde el punto de vista judicial, como avanzó INFORMACIÓN.

Un alto coste

El acto tuvo lugar en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude, que acogió a las personas premiadas y les agradeció su compromiso y actuación. Durante su intervención, el director de la Agencia explicó la razón de ser de estos premios, subrayando que las personas denunciantes suelen afrontar "un alto coste personal, familiar y profesional, especialmente en contextos donde las irregularidades denunciadas generan resistencias, incomprensión de los compañeros y, en ocasiones, represalias".

Sistema de apoyo

El director, Eduardo Beut, destacó que, antes de la creación de organismos como la Agencia Valenciana Antifraude, estas personas no contaban con un sistema de apoyo institucional efectivo. Del mismo modo, Beut ha elogiado el trabajo realizado por la anterior dirección de la Agencia y ha subrayado que, desde su creación en 2016, se ha protegido a 36 personas denunciantes, siendo la institución pionera en España en el establecimiento de mecanismos específicos de defensa y apoyo a quienes denuncian irregularidades en el sector público. La institución ha reiterado que, aunque el ideal sería no tener que proteger a nadie porque no existieran abusos ni irregularidades, mientras estas persistan la Agencia seguirá defendiendo activamente a las personas alertadoras y reconociendo públicamente su labor.

Valor de las actuaciones

En el acto, Juan Antonio Vivar Piera, presidente del Comité de Ética, además de exponer el valor de las actuaciones de los denunciantes, ha explicado que los premios AVAF Whistleblowing tienen carácter honorífico y pretenden visibilizar el heroísmo cívico de quienes denuncian, así como fomentar una cultura de denuncia responsable como pilar fundamental de las estrategias contra la corrupción, en línea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la legislación europea y española en materia de protección de denunciantes.

Además, la AVAF ha reconocido la valentía de Vicente Javier López Saborit, agente medioambiental de la Generalitat Valenciana, por denunciar la ocupación irregular de terrenos públicos y la inacción administrativa ante estos hechos. Su perseverancia y colaboración con la Agencia hicieron posible la restauración de la legalidad urbanística y la protección del patrimonio público, motivo por el cual también ha recibido el premio en esta edición.

El acto ha concluido con el reconocimiento explícito de la Agencia Valenciana Antifraude a la valentía de las personas premiadas, reafirmando el compromiso de la institución con la defensa del interés general y la protección efectiva de quienes denuncian irregularidades.

"El chiringuito"

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, calificó la Agencia Valenciana Antifraude como un "chiringuito" del Consell cuando decidió investigar la tramitación de las campañas de bono consumo municipales, en las que la entidad detectó numerosas irregularidades de gestión económica que luego no fueron judicializadas. Lo hizo cuando el organismo creado por el Consell del Botànic en 2016, que el Partido Popular apuntó que iba a suprimir cuando gobernara, ejercía sus labores de investigación en la última legislatura de Ximo Puig en el Consell.

Después, con el relevo en el Consell desde 2023, Dolón ya no ha vuelto a descalificar a la AVAF, que sigue ejerciendo la misma labor de investigación, lo que incluye la protección de la identidad del los denunciantes. Sí se han introducido cambios en su dirección y normativa interna, y la propia ley que regula su funcionamiento.