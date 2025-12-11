La Diócesis zanja la polémica de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura con su traslado definitivo a recintos de la Iglesia

La Diócesis Orihuela-Alicante ha decidido dar carpetazo definitivo a la polémica de la ubicación de la Cruz de Callosa de Segura y la va a exhibir finalmente en recintos propiedad de la Iglesia, con lo que renuncia, en cumplimiento de varias resoluciones judiciales, a su objetivo de que vuelva a ubicarse en el espacio central que ocupó durante décadas en la Plaza de España, en el centro del casco urbano, junto a la iglesia de San Martín y el Ayuntamiento callosino.

Decisión

La Iglesia actúa siete años después de que el Ayuntamiento de Callosa de Segura decidiera retirar la Cruz -también llamada Cruz de los Caídos-, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la madrugada del lunes 29 de enero de 2018, con la oposición de una parte importante de vecinos de Callosa que se mantuvieron en guardia en el monumento durante más de 400 días.

En esa jornada se llevó a cabo un importante despliegue policial para hacer cumplir la orden ante la presencia de decenas de militantes de ultraderecha -dos de ellos fueron detenidos- y de numerosos vecinos de Callosa de Segura, que protestaban por la decisión. En aquel momento gobernaba la Corporación una coalición de partidos de izquierdas presididos por el socialista Fran Maciá.

Los operarios han comenzado a las cuatro de la mañana cortando la cruz desde la base con la Guardia Civil impidiendo el paso a vecinos en contra y a favor de la intervención / TONY SEVILLA

Homenaje

La Cruz rendía homenaje a los caídos del bando nacional de la Guerra Civil y destacaba en la peana inscripciones franquistas y falangistas. Antes de aquella decisión de retirar la Cruz del espacio público se había abierto una batalla judicial promovida por colectivos en defensa del monumento, en especial la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, con algunas intervenciones de la ultraconservadora Abogados Cristianos o de la propia parroquia de San Martín Obispo.

Colectivos que han visto cómo los juzgados han tumbado sus demandas. Los jueces consideran que la Cruz es una exaltación de la victoria del bando sublevado de la Guerra Civil y parte de la represión de la dictadura de Franco en la que tan solo se honra la memoria de una parte de las víctimas. Y descartaba el principal argumento de quienes defendían mantenerlo en el mismo emplazamiento: es exclusivamente un símbolo cristiano.

Museo del Cáñamo

Desde entonces la estructura en mármol blanco de cinco metros de alto y dos toneladas y media de peso se exhibía en una sala específica del Museo municipal del Cáñamo.

Perdida la batalla judicial por restablecer la ubicación original la Iglesia ha decidido que la peana del monumento original, con la relación de nombres de callosinos represaliados en la retaguardia republicana y esas inscripciones encabezadas por un "Caídos por Dios y por España" - 81 nombres entre religiosos y falangistas vinculados al bando sublevado durante la Guerra Civil,- se conserve en la parte nueva del cementerio, que es propiedad de la Iglesia. Concretamente en una zona en la que se va a ubicar una escultura mariana.

Retirada de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura en 2018 de la plaza de España / Tony Sevilla

Nuestra Señora del Rosario

Por otro lado, la Cruz con la peana que se habilitó para su instalación en el museo, tendrá su ubicación en la ermita de Nuestra Señora del Rosario, también el casco urbano. Las obras para restablecer las losas con los nombres ya han comenzado, mientras que la parroquia ha trasladado la Cruz desde el Museo del Cáñamo a una zona anexa al cementerio parroquial a la espera de poder ser trasladada a su nuevo emplazamiento. La opción de la parroquia permite que ambos elementos tengan un espacio de visita de concurrencia pública, aunque sobre titularidad privada.

Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la decisión de pasar página se adopta con el visto bueno del obispo, José Ignacio Munilla. Además, en coordinación con el Ayuntamiento de Callosa, ahora gobernado por una coalición de PSOE, independientes de derechas de UCIN e Izquierda Unida, tras una moción de censura que desalojó al PP del poder municipal en septiembre de 2024.

El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que resolvió a finales de diciembre de 2023, seis años después de su retirada de la plaza, que una cruz que contiene una relación nominal de fallecidos de uno solo de los bandos de la Guerra Civil española "supone exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. La sentencia avalaba con dicho argumento la retirada de una Cruz situada en una plaza pública de Callosa de Segura frente a la Iglesia, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Aspecto de la Cruz de los Caídos en su ubicación en el Museo del Cañamo tras su retirada de la plaza de España, en una imagen de archivo en la que aparece el entonces alcalde Manuel Martínez Sirvent / INFORMACIÓN

Aquella resolución, que coincidió con lo resuelto en anteriores instancias por un juzgado de Elche y por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, dijo que en este caso “estamos ante un símbolo religioso -cruz- que contiene elementos que impiden reconocerle un valor neutral como mero símbolo artístico o artístico-religioso".

Por el contrario, su presencia en un espacio público, a juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, permite "apreciar un acto de exaltación en cuanto contribuye a realzar el mérito de aquella contienda civil con la inclusión del listado de fallecidos de un solo bando, lo que, implícitamente, también conlleva la reprobación del bando contrario en la percepción social”.

Propiedad del suelo

Además, la iglesia mantuvo otro frente judicial abierto en 2017, antes incluso de que se retirara la Cruz, en la que mantenía que el espacio que ocupaba el monumento en la plaza de España, sobre unos 29 metros cuadrados, junto a la monumental parroquia de San Martín, era privado. Los tribunales señalaron, sin embargo, que la propia cruz, y sus elementos de iluminación eran propiedad de la iglesia, pero no así el suelo sobre el que se ubicaba, que era municipal.

Promesas

En Callosa de Segura una parte de los vecinos que se movilizaron para evitar el traslado y han sostenido la pelea para que regresara a su ubicación original mantienen públicamente que ese sigue siendo su objetivo.

El regreso de la Cruz a su espacio original ha sido desde su retirada una de las principales promesas electorales del Partido Popular, que recuperó el poder municipal haciendo valer ese argumento en 2019, y de nuevo en 2023.