Orihuela deja perder la ayuda de la Generalitat para un servicio de mediación judicial gratuito para la ciudadanía

El bipartito de PP y Vox en Orihuela ha perdido la subvención que financia los gastos del Mediaprop, un servicio de mediación judicial gratuito para la ciudadanía y que ya está funcionando en otros ayuntamientos de la comarca. El Ayuntamiento no ha recibido la ayuda autonómica de 16.400 euros porque, según la resolución de la Generalitat, la da por desistida al no aportar la documentación.

Además, ocurre por segundo año consecutivo, según ha desvelado este jueves el PSOE. La concejala socialista Milagros Lacárcel ha explicado que esta subvención se otorga de manera directa en los presupuestos autonómicos para financiar los gastos del servicio de mediación judicial que funciona como una alternativa a los tribunales para resolver conflictos vecinales, familiares o de consumo, lo que también descarga de trabajo a los juzgados.

Un método de resolución de controversias que es más rápido y barato que los procedimientos judiciales. No en vano, según la conselleria, la mediación permite ahorrar hasta un 78% de los costes ocasionados en la resolución de conflictos en los tribunales y reduce en más de un 90% la duración del litigio.

El programa de ayudas, que van de los 6.000 a los 18.000 euros según la población de la localidad, incluye atención e información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial; se facilitan espacios y se realizan sesiones informativas y, en su caso, sesiones de mediación intrajudicial y extrajudicial e intervención de la persona mediadora en los procedimientos de mediación extrajudicial.

Dos años consecutivos

La edil ha hecho hincapié en que la Generalitat Valenciana lleva incluyendo desde los presupuestos de 2024 a Orihuela como beneficiaria de esta subvención, subrayando al mismo tiempo que "el municipio lleva perdidos más de 35.000 euros en dos años".

En este sentido, ha pedido al gobierno local que explique los motivos, puesto que se define como participativo y suele reiterar que le preocupa la ciudadanía, mientras esta "con subvención o sin ella, debería de contar con este servicio". "¿Quién va a explicar el motivo ahora que conocemos que se podría haber puesto en marcha y de forma gratuita para el Ayuntamiento?", ha insistido.

De hecho, en la Vega Baja son varios los ayuntamientos que reciben esta subvención desde el año pasado. Estos consistorios actualmente ya cuentan con profesionales que dan servicio de forma gratuita, pudiendo así los ciudadanos acudir a su ayuntamiento para ver si con esta vía de mediación solucionan el conflicto y no tienen que llegar a un juzgado.

"De nuevo la mala gestión y las deudas del Ayuntamiento nos hacen perder recursos públicos que permitirían a la ciudadanía poder solucionar sus conflictos con la intervención de un mediador profesional y no tener que acabar yendo a los juzgados", ha lamentado la edil.

Por ello, Lacárcel ha pedido al gobierno de Orihuela que "ponga fin a esta forma de proceder, que solucionen las deudas que nos impiden optar a subvenciones públicas y que de cara al próximo año ofrezca al Colegio de Abogados de nuestra ciudad un convenio, como ha hecho el Ayuntamiento de Elche, para poder poner este servicio en marcha lo antes posible".

Sin ayuda para el polígono

Entre la pérdida más sangrante de subvenciones, se encuentra la que todos los años otorgaba el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), organismo de la Generalitat Valenciana, para el polígono Puente Alto y que ha sido denegada en esta anualidad por una deuda de 25.500 euros del Consistorio con la Hacienda pública. La Administración local aspiraba a obtener una cuantía de 300.000 euros para destinarla a modernizar el alumbrado, suministro eléctrico, zonas verdes y accesos de su principal zona industrial de la principal superficie industrial del municipio.

Contrasta con otros municipios de la Vega Baja que sí la han obtenido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bigastro obtuvo una subvención de 300.000 euros, el de Los Montesinos 210.000 para el polígono industrial Levante 2 y Callosa de Segura logró 217.463 euros para modernizar el polígono San Roque.

Orihuela sí logró la ayuda en 2024, como en años anteriores. En marzo, presentó las obras que salieron a licitación con un presupuesto inicial de 181.847 euros y se habían adjudicado por 143.168, de los que el Ivace financió el 70% y el resto el Ayuntamiento.

El objetivo de esas actuaciones fue mejorar las infraestructuras, optimizando su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, además de adecuar sus espacios comunes.

También se destacó entonces la renovación del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED con tecnología solar, canalización eléctrica en los accesos desde la N-340 y el camino viejo de Redován y ampliación de accesos desde Redován, incluyendo la colocación de bordillos.

Además, se creó un acceso peatonal y ciclista para mejorar la seguridad y la movilidad dentro del polígono. También se renovaron las señales verticales deterioradas y repintado las marcas viales y simbología en calzadas, garantizando mayor visibilidad y seguridad en la circulación, así como la implantación de una pérgola con sombraje y mesas de pícnic recicladas para mejorar la comodidad de los trabajadores en sus descansos y la rehabilitación y embellecimiento de espacios ajardinados, favoreciendo el entorno laboral y la imagen del polígono.