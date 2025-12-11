Las pasarelas peatonales de la N-332 en Orihuela Costa cerrarán entre diciembre y enero
El Ministerio de Transportes acomete la rehabilitación del pavimento de las cuatro estructuras que conectan el litoral con servicios y comercios
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comunicado que realizará en los próximos días actuaciones de conservación y mantenimiento en las pasarelas peatonales sobre la carretera N-332 en el tramo entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, afectando a las cuatro que hay en Orihuela Costa.
Debido a las obras de rehabilitación del pavimento, permanecerán cerradas al tránsito peatonal. Según el calendario previsto, la de Punta Prima no se podrá usar desde el próximo lunes 15 al viernes 19, la de La Zenia entre el lunes 22 hasta el miércoles 24 y la de La Regia del lunes 29 al miércoles 31. Ya en enero, se cerrará la de Campoamor, desde el miércoles 7 al viernes 16. En todos los casos, la medida afecta a ambos días.
Estas infraestructuras son imprescindibles para conectar las zonas residenciales cercanas al litoral con servicios y comercios que se sitúan al otro lado de la nacional. De hecho, las pasarelas han sido una demanda histórica en el litoral oriolano, ya que es la única forma segura de cruzar una carretera de doble vía y con mucho tráfico porque además ese tramo se usa para eludir el peaje de la AP-7.
Cuatro pasarelas que se construyeron tras años de reivindicaciones y que, por otro lado, se consideran insuficientes para los 16 kilómetros de costa que tiene el municipio.
El Ayuntamiento solicitó en mayo una intervención urgente de mantenimiento, ya que estas estructuras presentan signos de deterioro, proponiendo la reparación estructural, mejora de la iluminación y renovación de pintura como parte de un plan integral de conservación, en el marco de una reunión del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, con el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Jesús Redondo, para abordar varios proyectos prioritarios para el municipio relacionados con la mejora de la red viaria y la seguridad del tráfico.
