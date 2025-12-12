Abierto el plazo para participar en los mercados de San Antón y San Sebastián de Orihuela

La Concejalía de Mercados de Orihuela, que dirige Noelia Grao, ha anunciado la apertura de los plazos de solicitud para la participación en los tradicionales mercados de San Antón y San Sebastián, dos citas históricas del mes de enero que cada año reúnen a un gran número de visitantes, comerciantes y artesanos.

Grao ha informado de que el procedimiento para la organización del Mercado de San Antón ya se ha iniciado oficialmente. Esta edición tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de enero, mientras que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de enero.

Los interesados deberán presentar el modelo normalizado de autorización para venta no sedentaria, especificando los datos personales, las dimensiones del puesto, la mercancía a la venta y, en este caso, los días concretos para los que se solicita la participación, pudiendo optar por uno, varios o todos los días.

Mercado de San Sebastián

También se ha autorizado la apertura del plazo de inscripción para el Mercado de San Sebastián, que se celebrará el 25 de enero. El periodo para presentar solicitudes se extenderá desde el 18 de diciembre de hasta el 15 de enero. En este caso, el modelo de solicitud deberá incluir los datos del solicitante, la mercancía destinada a la venta y las dimensiones del puesto.

Toda la información relativa a los requisitos, plazos y formularios oficiales se encuentra publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se podrán realizar las consultas necesarias y descargar los modelos correspondientes.

La concejala ha destacado la importancia de estas convocatorias que forman parte del patrimonio cultural y social del municipio, ya que "permiten mantener vivas nuestras tradiciones comerciales, dinamizan la actividad económica y dan visibilidad al trabajo de artesanos, comerciantes y productores locales".