Agamed aprueba inversiones por 5 millones en 2026 pero aplaza la principal obra del plan contra inundaciones de Torrevieja

La empresa concesionaria de la gestión del ciclo hídrico en Torrevieja, Agamed, ha aprobado su plan de Infraestructuras para el ejercicio 2026 con una inversión de casi cinco millones de euros (4.937.471 euros). Un desembolso similar al asumido en los últimos ejercicios por la empresa mixta participada mayoritariamente por Veolia -antigua Hidraqua-.

Plan Director de Pluviales

Los presupuestos, que se aprobaron en un consejo de administración este jueves, pero que se han dado a conocer un día después por parte del equipo de gobierno del PP, se centran en llevar a cabo actuaciones puntuales que permitirán rebajar el impacto de las inundaciones en varias zonas del término municipal. Siguen sin contemplar el grueso de la financiación de la principal obra del plan Director de Pluviales de Torrevieja.

Esa obra que permitiría reducir las consecuencias de los episodios de lluvias torrenciales en amplias áreas de la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja como Las Torretas y el entorno de la CV-95. Se trata del colector de pluviales soterrado a lo largo de la vía verde y sus conexiones con los parques inundables y balsas de laminación para evacuar las aguas en la bahía de Torrevieja, en el que también están previsto un tanque de tormentas en aparcamiento del parque acuático y otro en las inmediaciones del Acequión.

La empresa que gestiona Agamed y el Ayuntamiento intentaron en 2022 financiar esa obra a través de una prorroga de 20 años de la actual concesión que termina en 2028. El acuerdo era ampliar la concesión sin mediar concurso a cambio de que Agamed amortizara la actuación por los años de ampliación. El municipio y la concesionaria descartaron el acuerdo al vulnerar la ley de Contratos del Sector Público, según una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude.

D. Pamies

Dana Alice

Un proyecto valorado en 25 millones de euros y que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró que iba a acelerar tras comprobar durante la dana Alice del pasado mes de octubre que inversiones recientes como el parque inundable de Doña Inés o la balsa de laminación de La Hoya permitieron que las consecuencias de las lluvias fueran menos graves pero se desbordaron igualmente con una precipitación de 80 litros por metro cuadrado.

Colectores de lluvia, abastecimiento y saneamiento

Así inversiones para el próximo año se distribuyen entre las redes pluviales, abastecimiento de agua potable, y saneamiento y alcantarillado de Torrevieja, con el objetivo de proseguir en la mejora integral de las infraestructuras. La mayor inversión de este plan será, en una tendencia consolidada en los últimos ejercicios para la red de pluviales, con un presupuesto que asciende a 1.776.247 euros. Una inversión que se destina a la mejora la evacuación de los caudales de aguas pluviales, renovando y ampliando las infraestructuras actuales para adecuarlas a las necesidades actuales de la población.

Dentro de las obras de mejora planteadas por el Ayuntamiento de Torrevieja, está el Proyecto y Obra Fase III del Parque inundable Torreta Florida -ubicado frente al acceso de Torrealmendros- (624.000 euros) y la segunda fase del Parque inundable de Cortes Valencianas, por un importe estimado de 472.000 euros. De esta última actuación ha comenzado en las últimas semanas la primera fase.

Inversiones previstas por Agamed en 2026 OBRA PRESUPUESTO (€) Pluviales 1.776.247 Proyecto y Obra Fase III del Parque inundable Torreta Florida 624.000 Segunda fase del Parque inundable de Cortes Valencianas 472.000 Otras actuaciones en redes pluviales 680.247 Abastecimiento 512.537 Redacción proyecto depósito La Hoya II (Alto de la Casilla) 120.000 Renovación red distribución zonas deterioradas 392.537 Saneamiento y Alcantarillado 595.520 Mejora evacuación aguas residuales 595.520 Fondo de Renovación 1.949.495 Actualización colector avda. Rosa Mazón Valero Parte del total Renovación red arterial Lago Jardín-Los Balcones-Autopista Parte del total Varias actuaciones renovación red alcantarillado Parte del total Sustitución silo de lodos EDAR (cofinanciado) Parte del total TOTAL 4.833.799 Fuente Agamed, elaboración propia con ia

Nuevo depósito en el Alto de la Casilla

En cuanto a la red de distribución de agua potable, se invertirá un montante de 512.537 euros. Una inversión que mejorará infraestructuras en las zonas "de mayor deterioro, así como se renovará y modificará la red existente", con la finalidad de mejorar las condiciones de servicio en cuanto a presión, garantía de suministro y calidad del agua. Entre otras inversiones destaca "la redacción" -que no construcción- del proyecto de construcción del depósito de agua potable de 10.000 metros cúbicos en el “Alto de la Casilla”, denominado La Hoya II, por un importe de 120.000 euros.

En esta zona Agamed ha tenido que improvisar durante este año una conducción para abastecer el nuevo desarrollo urbanístico que ha "encajado" en superficie en uno de los laterales del puente sobre la Nacional 332 que conecta el Sector 25 con el Hospital privado y el Auditorio Internacional.

Una de las calles de las Torretas de Torrevieja, anegada de agua tras un episodio de lluvias torrenciales / Tony Sevilla

Fondo de Renovación

Por otro lado, se prevé realizar varias actuaciones con cargo al Fondo de Renovación como son la actualización del colector de alcantarillado en la avenida de Rosa Mazón Valero, la actualización del proyecto modificado de renovación de la red arterial de distribución de agua potable en la zona de Lago Jardín-Los Balcones-Autopista de diámetro 45 centímetros, varias actuaciones de renovación de red de alcantarillado y sustitución del silo de lodos deshidratados de la EDAR, este último cofinanciado por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat. En total con un importe estimado de 1.949.495 euros.

En cuanto a la red de Saneamiento y Alcantarillado, se invertirá un total de 595.520 euros para mejorar la evacuación de los caudales de aguas residuales. Para ello, "se renovarán y ampliarán las infraestructuras existentes, que se adecuarán a las necesidades actuales de la población". La nota de prensa municipal no especifica en qué zonas se va a invertir esa partida.