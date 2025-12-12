Un Belén en 360 grados y con figuras en 3D que se despide de la plaza Teniente Linares de Orihuela

El pesebre de Orihuela viene cargado de numerosos guiños a la ciudad y detalles ocultos para que los visitantes los descubran durante un recorrido que recrea en esta edición escenas de Nazaret, Belén y Egipto, con este último espacio especialmente desarrollado, según ha explicado su autora, Carmen Luisa Cabrera, que también ha señalado que se trata de un Belén concebido para ser observado a 360 grados, en el que cada visita permite descubrir nuevos detalles.

Así, Cabrera ha destacado el trabajo artesanal que hay detrás del montaje, que ha realizado un equipo de tres personas, así como la complejidad técnica, que cuenta con iluminación interior, motores de agua, vegetación y musgo naturales, lo que requiere un mantenimiento continuo durante todo el periodo navideño.

El Belén incluye todas las escenas bíblicas tradicionales, como la Anunciación, la Visitación a Santa Isabel, el Empadronamiento, la Posada, la Matanza de los Inocentes, la Anunciación a los pastores, el Nacimiento, la Huida a Egipto, el descanso y la Cabalgata de los Reyes Magos.

Cuenta con más de 500 figuras, muchas de ellas nuevas, algunas realizadas mediante impresión 3D, y elementos de diferentes artesanos, que se van alternando en cada edición para ofrecer novedades al público.

Una de las escenas que se recrean / Información

Además, esta será la última Navidad que se muestre en la antigua Oficina de Turismo, en la plaza Teniente Linares, ya que el espacio -también conocido como la "pecera"- desaparecerá en los próximos meses. La oficina turística se encuentra en el propio edificio consistorial en el Palacio del Marqués de Arneva desde que se inauguró en marzo de 2023 con el bipartito del PSOE y Ciudadanos.

Ya el equipo de gobierno de entonces tenía previsto desmontar la "casa de cristal" para la Semana Santa de ese mismo año (2023). Aquel diciembre, ya con el bipartito de PP y Vox, el Belén se instaló en esta ubicación para dejar espacio a las actividades culturales en La Lonja. Con todo, la idea de dejar la plaza diáfana también la retomó el alcalde del municipio, Pepe Vegara. Fuentes municipales aseguraron el pasado mes de junio que se estaba redactando el proyecto de desmontaje.

Para el año que viene se tendrá que buscar una nueva ubicación y se dispondrá de más tiempo para el montaje, lo que permitirá seguir mejorando el Belén, ha avanzado el alcalde de la localidad, que ha asistido este viernes a la inauguración en un acto al que también han asistido la concejala de Festividades, Rocío Ortuño y varios miembros de la Corporación municipal.

Acto de inauguración del Belén / Información

Ortuño, por su parte, ha destacado la ilusión con la que cada año se presenta el Belén municipal, con "el objetivo de ofrecer un montaje diferente, con guiños a Orihuela y pensado especialmente para los niños". Asimismo, ha subrayado que se trata de una tradición muy arraigada en la Navidad oriolana, animando a vecinos y visitantes a visitarlo durante estas fechas.

El Belén municipal podrá visitarse de lunes a domingo, de 10 a 14 horas y de 17 a 21. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero el horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 19.

Mercadillo Solidario

El Ayuntamiento también inaugura este viernes su tradicional Mercadillo Solidario de Navidad, hasta el domingo, en la Glorieta Gabriel Miró, otra de las citas muy esperadas por los oriolanos, que cada año acuden con ilusión a un evento que ya se ha consolidado como una muestra del compromiso social del municipio.

En esta edición, contará con la participación de 16 entidades sociales: Cáritas Interparroquial, Libertea, AECC, Manos Unidas, V. de Monserrate, Ntro. Padre Jesús, Mundos Unidos, Colonias Felinas, Santa Justa, Carmelitas, Adis, +Vida, Comercio Justo, Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes, Adiem, Hermanas Dominicas, entre otras destacadas organizaciones.

Con más de 1.000 metros cuadrados de carpas y decoración navideña, habrá talleres, animación infantil y actuaciones en directo. El público podrá disfrutar de una variada oferta para toda la familia, con espectáculos de magia, títeres, un musical, cantajuegos, concierto de violines (Escuela Piccolo Violín), Show Band de Agando y grupos de rock.