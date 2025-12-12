La Cámara de Orihuela reclama más paradas de alta velocidad en la estación del tren y la nueva CV-95

La Cámara de Orihuela ha reivindicado más frecuencias de alta velocidad ferroviaria en la estación Orihuela-Miguel Hernández y la duplicación de la CV-95 como condiciones necesarias para que el incremento de servicios en el corredor Alicante-Elche-Murcia tenga un impacto real en la Vega Baja.

La institución ha subrayado que estas dos palancas, la accesibilidad ferroviaria y la conexión viaria, deben avanzar de forma coordinada para mejorar la competitividad del territorio, dependiendo en el caso del ferrocarril del Gobierno central y de la carretera de la Generalitat Valenciana.

La petición se formula tras conocerse la autorización de la CNMC a nuevos servicios de OUIGO en este corredor, que incrementarán la oferta comercial a partir del próximo domingo, con más circulaciones y paradas adicionales en el trayecto que pasa por Orihuela.

Rentabilidad

El presidente de la Cámara oriolana, Mario Martínez, ha defendido que una cosa va de la mano de la otra, ya que "mientras no mejore la conexión por carretera que facilite el acceso a nuestra estación, no será rentable para las operadoras de alta velocidad". Así, ha señalado que para las empresas, será rentable incrementar las paradas en el caso de que puedan sumar los viajeros de la ciudad y también turistas y residentes procedentes de Orihuela Costa que puedan "elegir la estación de Orihuela-Miguel Hernández como cabecera natural para tomar un tren".

En este sentido, ha pedido a la Generalitat que cumpla el compromiso de desdoblar la CV-95 para conectar de manera ágil y segura el litoral y el interior con la cabecera ferroviaria de Orihuela, y al Gobierno y a las operadoras que incrementen las frecuencias y paradas en la ciudad, alineando la planificación comercial con la demanda potencial de la comarca. "El desdoblamiento de la CV-95 no puede esperar: es una inversión estratégica para la movilidad y para la competitividad del destino Orihuela-Costa, y es el complemento imprescindible para alimentar de demanda una estación de Alta Velocidad que debe ganar paradas y servicios", ha insistido Martínez.

La Cámara ha recordado que la expansión de operadores y frecuencias en la alta velocidad solo producirá un impacto equilibrado en la provincia si se evitan cuellos de botella internos. "No podemos quedarnos fuera de la nueva conectividad que se está desplegando en el corredor levantino. Más paradas en Orihuela y mejores carreteras significan más visitantes, más inversión, más empleo y un reparto territorial de oportunidades más justo", ha señalado el presidente, que ha añadido que "pedimos a las operadoras una planificación comercial que incorpore Orihuela como parada regular en más servicios, y a las administraciones que hagan su parte para que los trenes se llenen desde la Vega Baja".

Falta de inversión

Así, ha subrayado que la falta de inversión sostenida en infraestructuras "empobrece a la ciudad y su entorno" al limitar la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y visitantes, elevar costes logísticos y restar competitividad a sectores clave como comercio, servicios, turismo y agroalimentario. Por ello, ha solicitado a la Generalitat que priorice el desdoblamiento de la CV-95 con calendario, proyecto y financiación y al Gobierno de España que incremente las frecuencias y paradas AVE en Orihuela, aprovechando el impulso regulatorio de la CNMC y la mayor competencia en el corredor.

"Orihuela no pide privilegios: exige criterios objetivos", ha concluido Martínez. "Donde hay población, actividad económica y demanda potencial -como ocurre en la Vega Baja- debe haber accesibilidad ferroviaria de alta capacidad y carreteras a la altura. Si conectamos bien la comarca con la estación de Alta Velocidad y damos más opciones de viaje, los trenes se llenarán y las cuentas saldrán para todos: operadores, empresas y ciudadanía", ha finalizado.