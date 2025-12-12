La oposición evita que Vegara desestime el recurso contra el proceso selectivo de un gerente para Orihuela Cultural

Orihuela Cultural, la empresa municipal que gestiona los museos de la ciudad y el Teatro Circo, ha celebrado un polémico consejo de administración extraordinario que llevaba en el orden del día el recurso de reposición presentado por los tres consejeros de la oposición contra las bases del proceso selectivo para la contratación de un gerente, así como la lista definitiva de admitidos para el puesto directivo y el nombramiento de una comisión para su elección.

Una reunión controvertida en la que el presidente del consejo, que es el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, pretendía desestimar el recurso alegando que los recurrentes formaron parte del órgano que aprobó las bases.

Los consejeros Isidro Grao (PSOE), Mar Ezcurra (Ciudadanos) y Leticia Pertegal (Cambiemos) presentaron un recurso al considerar que el proceso era una "selección a medida", acusando al bipartito de "favorecer a una persona concreta", por lo que exigían criterios objetivos y ampliar los perfiles admitidos.

En suma, explicaron, trataban de "evitar que Orihuela Cultural se convierta en un espacio de favoritismo y selección a medida", ya que las bases, a su juicio, contienen "irregularidades graves" que podrían "impedir la libre concurrencia y favorecer a una persona concreta". Dicho llanamente, en su opinión, los requisitos se han hecho a medida para que el puesto recaiga en la actual gerente, Nuria Masip, por lo que pedían que se modificaran las bases o se anularan.

"Es nuestra obligación como consejeros y en representación de todos los oriolanos velar por que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, y este modelo rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad", insistían, a la vez que pedían al alcalde, como presidente de la sociedad municipal, que asumiera su responsabilidad y pusiera orden.

A pleno

Ahora, la presión de la oposición en la reunión extraordinaria, incluyendo la amenaza de acudir a los tribunales, ha hecho que finalmente ambos puntos salieran del orden del día. No en vano, han expuesto que el consejo de administración no era el órgano competente para resolver el recurso, sino que debe elevarse a la junta general de la empresa, que en este caso es el pleno municipal, según se establece en las propias bases.

Además, atendiendo a la normativa y a la jurisprudencia, han argumentado la legitimación de los consejeros para interponer un recurso en aras de garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de la mercantil.

Sin olvidar, han resaltado, que se pretendiera desestimar el recurso en base a que los consejeros no son parte interesada en el proceso de selección, pero al mismo tiempo firmando la desestimación precisamente el propio presidente del consejo, que no deja de ser un consejero más.

Una resolución, en suma, que incurre en defectos materiales y formales y utiliza un formato estándar que no se refiere en concreto al recurso presentado, según la oposición. Tras su deliberación, el presidente ha admitido que se trataba de un error y la propuesta se ha caído del orden del día.

En cuanto al nombramiento de una comisión para valorar a los candidatos, se incluía a varios funcionarios del área de Infraestructuras. Sin entrar a valorar su idoneidad, la oposición ha tumbado la propuesta tirando, de nuevo, de las propias bases, que establecen que estará formada por el presidente, la Secretaría y tres vocales del consejo, sin que se cumpliera este requisito.

Los concejales Mar Ezcurra (Cs), Isidro Grao (PSOE) y Leticia Pertegal (Cambiemos), en la puerta del Teatro Circo / Información

Transparencia

Hay que recordar que los consejeros de la oposición han presentado hasta dos escritos dirigidos a la gerencia para denunciar la negativa reiterada a facilitar documentación fundamentalpara ejercer sus funciones de control, algo que negó la propia Masip, criticando además que se usaran estos "debates estériles" para "bloquear y desgastar".

Mientras, aseguró la gerente, "la empresa seguirá respetando escrupulosamente los informes técnicos y los procedimientos establecidos, sin convertir Orihuela Cultural en un espacio de confrontación política permanente", continuando con "lo verdaderamente importante": la aprobación del nuevo convenio, el calendario laboral de 2026, la regulación y formalización de contratos de trabajo y la mejora de la organización interna para "seguir prestando el mejor servicio a la ciudadanía".

Así, advirtió de que no se realizarían más declaraciones sobre "cuestiones que ya han sido tratadas, explicadas y respondidas en múltiples ocasiones". "La empresa seguirá trabajando con normalidad, transparencia y respeto institucional, sin participar en debates estériles que nada aportan al servicio público", concluyó.