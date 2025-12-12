Reclaman estudios arqueológicos previos a aprobar un aparcamiento subterráneo en La Mata

El historiador torrevejense Sergio Boj ha solicitado públicamente la realización de estudios arqueológicos previos a la construcción del aparcamiento subterráneo que el Ayuntamiento de Torrevieja proyecta construir en la plaza de Encarnación Puchol de La Mata. La propuesta se encuentra en una fase de tramitación inicial, ya que primero se debe redactar el proyecto, para el que ha comenzado el proceso de adjudicación, fijar la inversión necesaria para gestionar y amortizar la infraestructura por concesión, sacarla a concurso, que la inversión necesaria interese a las empresas del sector, y después que la adjudicataria ejecute las obras. Como muy pronto el proyecto podría estar aprobado a mediados de 2026 y adjudicado a principios de 2027.

Como avanzó INFORMACIÓN se plantea para contar con una capacidad total de aparcamiento en torno a los 126 vehículos, con una planta subterránea en la plaza Encarnación. El objetivo de la actuación es “reforzar la movilidad y modernizar el espacio público”. Boj señala que la actuación descarta la realización de estudios arqueológicos previos en el área de intervención, "en la cual -subraya- se encuentran numerosos elementos patrimoniales de gran valor".

Falta de interés

El historiador torrevejense, que solicitó recientemente la declaración como Bien de Interés Cultural del Canal del Acequión, estructura de ingeniería tardomedieval, de nuevo pone en alerta "la falta de interés, por parte de la Administración Pública, sobre la conservación y protección del patrimonio histórico-cultural de la ciudad salinera".

La misma fuente señala en un comunicado que la ubicación prevista para el aparcamiento "es de gran sensibilidad arqueológica", puesto que en las inmediaciones de la plaza de Encarnación Puchol existía un antiguo embarcadero de sal desde la Edad Media, ligado a la producción de las Salinas de La Mata. La explotación salinera de la laguna matera se remonta, al menos, al Siglo III.

Boj asegura que hoy en día aún pueden observarse algunos vestigios históricos junto a dicha plaza, como la “Torre del Embarcadero de La Mata”, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de “monumento” en el año 1995. Así mismo, bajo el enlosado adyacente se encontraron numerosos restos arqueológicos "hace algunos años, en ocasión de la reforma urbana que se acometió, siendo sepultados nuevamente".

Tomar medidas

El historiador pone la voz de alarma, "una vez más, para que se lleven a cabo medidas que garanticen el estudio, catalogación, protección, conservación y difusión de la Torre del Embarcadero de la Sal y su entorno arqueológico, el cual resultará afectado por las obras de construcción del aparcamiento subterráneo".

En este sentido recuerda que la Torre del Embarcadero de La Mata, que está declarada Bien de Interés Cultural, se sitúa junto a la plaza de Encarnación Puchol y las obras que se realicen en su entorno y afecten directamente al monumento requerirán una autorización previa de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, según lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Ante la posibilidad de que se "puedan destruir elementos arqueológicos medievales de primer nivel, insta a las administraciones competentes de que tomen cartas en el asunto y lleven a cabo una excavación arqueológica previa para poner a salvo un patrimonio que es nuestra historia".

Plaza de Encarnación Puchol en la zona en la que las terrazas ocupan el acceso a la iglesia / D. Pamies

Conjunto arqueológico de especial interés

En la importancia patrimonial de esta zona de La Mata coinciden conocedores e investigadores de la historia de Torrevieja para quienes el entorno de la plaza Encarnación Puchol es un área de especial interés arqueológico e histórico dado que, dicho emplazamiento, fue testigo del comercio de la sal extraída de su laguna desde el Siglo XVI.

Fruto de ello fue la construcción de una torre de vigilancia costera, conservada hoy en día tras ser remodelada, un muelle para el embarque de la sal y una serie de infraestructuras ligadas a su transporte y almacenamiento. De estos últimos edificios nada se conserva en superficie, aunque hace algunos años, durante las obras de remodelación de la plaza, salieron a la luz algunos restos de muros de tapial que podrían estar ligados a las construcciones de los inmuebles que a modo de cortijo se agrupaban próximos a la zona de carga y transporte marítimo de sal.

"De ser así, dichos restos arqueológicos resultarían de gran interés para la historia del Torrevieja, dado que serían mucho más antiguos que las propias Eras de la Sal, datadas hacia la segunda mitad del Siglo XVIII", según señala Boj.

Escaneo

Fuentes del equipo de gobierno del Partido Popular aseguraron que para llevar a cabo el estudio de viabilidad previo a la licitación del proyecto se realizó un escaneo del terreno que no detectó estructuras subterráneas. Ese trabajo se llevó a cabo porque se conocían los antecedentes que cita el historiador. Las mismas fuentes descartaron que se vayan a realizar más trabajos arqueológicos, aunque la legislación obliga a llevarlos a cabo en un entorno BIC y también ante cualquier vestigio de restos que hallen durante la realización de las obras.

El propio Ayuntamiento ubicó en la plaza una reproducción en metal de la recreación de las instalaciones de las eras de la sal, el embarcadero y las edificaciones que albergaban las instalaciones salineras. El origen de La Mata, previo al de Torrevieja, tiene su raíz en este mismo espacio. La actual plaza está sobre elevada sobre la rasante de la calle, lo que podría indicar que probablemente algunas de las estructuras con sillares siga permaneciendo en el lugar.

El Ayuntamiento de Torrevieja descartó construir el aparcamiento en otro emplazamiento situado en la plaza de Perfecta Rodríguez, a unos pocos metros de la plaza de Encarnación Puchol, que en principio ofrecía la posibilidad de contar con mayor capacidad de plazas, pero que eliminaría una de las escasas zonas con sombra y vegetación de la pedanía. La plaza de Encarnación Puchol se compone ahora de algunos ejemplares de palmera, y está prácticamente diáfana, con lo que el aparcamiento subterráneo no suprime mucho arbolado.