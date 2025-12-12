El Taibilla anuncia una inversión de 3,9 millones para renovar el ramal de agua potable que abastece a San Miguel de Salinas

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha aprobado una inversión de 3.980.000 euros (IVA incluido) destinada a la renovación del ramal de abastecimiento urbano de agua a San Miguel de Salinas, según anunció Juan Cascales, presidente del organismo, tras la sesión del comité ejecutivo celebrada en Cartagena. El plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, cuando esté adjudicado -el proceso de licitación no ha comenzado-.

Renovación

La actuación renovará el ramal construido en su día en fibrocemento que abastece a San Miguel de Salinas (7.300 habitantes), mediante la instalación de una nueva conducción de fundición dúctil de 300 milímetros de diámetro de cerca de siete kilómetros de longitud con una conducción partiendo de la conducción de salida del centro de reparto de los depósitos subterráneos de Vistabella.

La MCT anuncia ahora esta inversión aunque la exposición pública de la expropiación de terrenos necesarios ya la realizó en pleno mes de agosto pasado -algunos de los afectados se encontraron la notificación por sorpresa en días inhábiles para la Administración-. El proyecto cuenta con una financiación del 60 % de fondos europeos.

Resumen del proyecto cofinanciado con fondos europeos de renovación del ramal de San Miguel de Salinas / INFORMACIÓN

El Taibilla, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), señala que con esta actuación se garantizará el abastecimiento al municipio al complementar las fuentes de suministro de las que se abastece habitualmente. La población tiene en ejecución varios desarrollos urbanísticos que van a multiplicar el número de habitantes y el consumo de agua.

D. Pamies

El SUS-A Invernaderos

De hecho, ya es así con la construcción acelerada de más de 2.000 viviendas enfocadas al turismo residencial en el sector SUS-A-Los Invernaderos, pero también a la adquisición de primera vivienda en el sector urbanístico de ensanche del casco urbano que ya está provocando una sobredemanda en servicios básicos como la recogida de residuos, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas, demanda en el centro de salud y problemas de capacidad en los centros educativos.

Reunión del comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla / MCT

Fugas

Los suelos sobre los que están trazados los ramales subterráneos de la Mancomunidad en esta zona de la Vega Baja generan problemas de fugas y filtraciones prácticamente desde su construcción en las décadas de los 60, 70 y 80 por la composición yesífera y muy permeable de los terrenos que atraviesan, difíciles de detectar y resolver. Esas fugas han llegado al punto de alimentar con caudales de agua de muy buena calidad algunas ramblas de la zona. Algo que también ocurre con las conducciones del trasvase Tajo-Segura a cielo abierto.

Obras y mantenimiento

Cascales informó, además, de la aprobación de contratos de obras y servicios en las provincias de Alicante y Albacete y en la Región de Murcia por un importe total de 38.508.969 euros. Entre las actuaciones aprobadas en la provincia de Alicante destacan también las obras de mejora de los depósitos Alicante 1 y Alicante 2 (Agua Amarga), con una inversión total de 1.048.854,58 euros (sin IVA), así como la renovación del depósito Cox-Granja 1, dotado con 750.941 euros (IVA excluido).

La mayor partida aprobada en esta sesión del comité ejecutivo corresponde al servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de la planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar (Región de Murcia) durante el periodo 2026-2028, que movilizará un total de 21.386.428 euros millones de euros (sin IVA). Esta desaladora también dota al sistema que abastece a la provincia de Alicante, y complementa la producción de las desaladoras de Agua Amarga I y II de Alicante y la de Mutxamel (operada en este caso por la empresa estatal Acuamed).

Recursos hídricos

Por otra parte, en la misma la sesión del Comité Ejecutivo también se realizó un seguimiento de los recursos hídricos empleados por la MCT en el presente año hidrológico. Es decir, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre hasta la fecha.

La precipitación en la presa del embalse del Taibilla, que es la que alimenta el abastecimiento procedente de la propia cuenca del Segura, en el mes de noviembre de 2025 ha sido muy reducida, con solo 11,8 litros por metro cuadrado, de tal forma que las precipitaciones acumuladas en el presente año hidrológico ascienden a 22 l/m2, frente a los 78,4 l/m2 registrados en el mismo periodo del año hidrológico 2024-2025. Con lo que el balance de aportaciones confirma la tendencia de los últimos años en los que disminuyen las aportaciones del Segura, aunque siguen siendo indispensables para completar el total, se aumenta la producción de agua desalada y se mantiene el suministro esencial y prioritario del Trasvase del Tajo.

APORTACIONES HIDROLÓGICAS 2025-2026 (DESDE OCTUBRE) PROCEDENCIA VOLUMEN (hm³) % Río Taibilla 7,10 18,47 % Trasvase 17,25 44,86 % Desalación MCT 9,94 25,85 % Desalación ACUAMED 4,16 10,82 % Otras aguas 0,00 0,00 % TOTAL 38,45 100 % ```html MCT, elaboración propia e IA ``` ```

Abastecimiento

La MCT es un organismo público dependiente del Gobierno de España que abastece de agua en alta potable (captación, tratamiento, conducción y almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de la Región de Murcia, treinta y cinco de la provincia de Alicante -incluida Alicante, Elche, Crevillent, Santa Pola y los 27 municipios de la Vega Baja- y dos de Albacete. La población abastecida permanente supone un total de 2,5 millones de personas que supera los 3,5 millones durante el verano.