La receta exprés del chef Dani García que más triunfa: alcachofa de la Vega Baja al microondas con jamón y queso

Cuando se trata de cocinar de forma sencilla, rápida y sin renunciar al sabor, el chef Dani García ofrece la solución ideal. En su canal de YouTube, 'Como Dani', el cocinero ofrece una receta de alcachofas al microondas que promete cambiar la manera en que preparamos esta verdura. En tan solo cuatro minutos y medio, las alcachofas quedan suaves y listas para mezclarse con jamón, queso curado y albahaca, dando como resultado un plato digno de un restaurante de alta cocina.

Cómo cocinar la alcachofa de Alicante en el microondas con el toque de un chef Michelin

La clave de esta receta de alcachofas en el microondas está en la rapidez y en el equilibrio de sabores. El proceso comienza con cuatro alcachofas frescas, a las que se les recortan los rabos y se colocan en un recipiente apto para microondas con un poco de agua. Luego, se cocinan a 900 vatios durante cuatro minutos y medio, lo que permite que la alcachofa de Alicante conserve su textura y sabor sin necesidad de hervirlas durante largos minutos en una olla.

Una vez cocidas, el chef Dani García recomienda cortar las alcachofas a la mitad y retirar las hojas externas para dejar al descubierto su corazón tierno, una base perfecta para el aliño que hará de este plato una auténtica delicia.

Las mejores imágenes del Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí 2025 están aquí / vega-baja.com

Un aliño con ingredientes sencillos, pero infalibles

El secreto del sabor está en la combinación de jamón, queso curado y albahaca. Para ello, se pica un poco de jamón y se sofríe en una sartén con aceite de oliva hasta que quede crujiente. En este punto, el chef Dani García hace una apreciación clave: no es necesario utilizar jamón ibérico, ya que el sofrito resalta los matices de cualquier tipo de jamón.

Por otro lado, la albahaca también juega un papel esencial en esta receta. El truco está en añadirla al aceite caliente para que libere todo su aroma y sabor antes de incorporarla a las alcachofas. Finalmente, un toque de queso curado de cabra completa el plato, aportando un extra de intensidad y cremosidad.

Una receta de restaurante en minutos

Lo que hace especial a esta receta de alcachofas en el microondas no es solo su rapidez, sino la calidad del resultado. En apenas unos minutos, se consigue un plato que podría servirse en cualquier restaurante de alta cocina, pero sin complicaciones ni ingredientes inalcanzables.

El chef Dani García, con su característico estilo desenfadado, insiste en que esta técnica no solo ahorra tiempo, sino que también potencia el sabor natural de la alcachofa de Alicante, permitiendo disfrutar de un plato ligero, sabroso y fácil de preparar en cualquier momento.

Alcachofa de la Vega Baja al microondas: una opción sana y deliciosa

Más allá del factor rapidez, esta receta también destaca por ser una opción saludable. La alcachofa de Alicante es rica en fibra, antioxidantes y aporta numerosos beneficios para la salud digestiva y hepática. Además, al cocinarla en el microondas con un mínimo de agua, se conservan mejor sus propiedades nutricionales en comparación con otros métodos de cocción más agresivos.

Si buscas una forma deliciosa y fácil de incorporar las alcachofas a tu dieta, esta receta es, sin duda, una excelente elección. Y como bien dice el propio Dani García, lo mejor de todo es que este plato está diseñado para hacer la cocina más accesible a todos, sin perder ni una pizca de sabor.