Este es el mejor caldo con pelotas de toda la Vega Baja: un jurado profesional lo confirma
La receta preparada por un restaurante de Rojales se impuso ante sus competidores en un certamen gastronómico
El caldo con pelotas es uno de los platos más representativos y queridos de la cocina tradicional alicantina. Y es que esta receta tiene profundas raíces en la cultura popular de la provincia de Alicante. Su origen se remonta a la cocina campesina y, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una preparación indispensable en muchos hogares y restaurantes, especialmente en los meses de invierno, cuando apetece un plato caliente y nutritivo.
Su base es un caldo consistente elaborado con carnes y huesos, al que se le añaden las pelotas: una mezcla de carne picada, pan rallado y huevo, que se condimenta al gusto. Como ocurre con muchas recetas tradicionales, existen múltiples variantes según la zona o incluso la familia, ya que cada cocinero le aporta su toque personal. Por eso, aunque la esencia del plato se mantiene, no hay dos caldos con pelotas exactamente iguales.
Para elegir la mejor receta de la provincia, Alicante Gastronómica convocó el pasado mes de octubre el III Concurso Profesional Caldo con Pelotas y eligió un ganador. El Mesón La Noria de Rojales se alzó el galardón después de que el jurado probara todas las elaboraciones. José María García (La Finca), Miguel García (El Cantó), Rafael Poveda (enólogo), Francisco Oliva, presidente de la DO Granada Mollar de Elche; y Ana Belén Toribio, directora Gastrostyle, fueron los miembros del jurado.
Este jurado profesional tuvo que seleccionar al ganador dentro del grupo de finalistas compuesto por los restaurantes: Los Infantes (Almoradí), El Casino de Monóvar (Monóvar), Wister (Petrer), El Poli de la Mama Carmen (Hondón de las Nieves), El Silvino (Almoradí), Josemar (Rojales), Ramón (Monforte del Cid), Frasquitín (Callosa de Segura), La Noria (Rojales) y Charlot (Benejúzar).
El jurado valoró la fidelidad a la receta tradicional, la calidad técnica y el sabor, la presentación visual y la temperatura y la textura y el equilibrio del conjunto.
Receta tradicional del caldo con pelotas
Ingredientes
- 1 pollo troceado
- 1 hueso de jamón
- 1 hueso de ternera
- 1 hueso de espinazo de cerdo
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias grandes
- 1 puerro grande
- 1 nabo grande
- 1 ramita de apio
- 2 ramitas de perejil
- 2 ramitas de tomillo
- Sal y pimienta al gusto
- Para las pelotas:
- 250 gr de carne de ternera picada
- 100 gr de miga de pan remojada en leche
- 2 huevos
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta al gusto
Cómo preparar el caldo con pelotas
- En una cazuela grande, coloca el pollo junto con el hueso de jamón, el de ternera y el de espinazo de cerdo. Añade la cebolla pelada y troceada, los dientes de ajo enteros y sin piel, las zanahorias peladas y cortadas en trozos, el puerro en rodajas, el nabo pelado y troceado, una ramita de apio, unas hojas de perejil y una ramita de tomillo. Cubre todos los ingredientes con agua, añade sal y pimienta al gusto y cocina a fuego medio durante unas dos horas y media, dejando que el caldo se forme poco a poco.
- Mientras se cuece, prepara las pelotas. En un recipiente amplio, mezcla la carne de ternera picada con la miga de pan previamente remojada en leche y bien escurrida. Incorpora los huevos, los ajos picados, el perejil fresco picado y un poco de sal y pimienta. Remueve bien hasta obtener una masa uniforme y deja reposar unos minutos para que tome consistencia.
- Cuando el caldo haya terminado de cocerse, retira el pollo y resérvalo. Cuela el caldo para eliminar impurezas y vuelve a ponerlo al fuego a temperatura media. Con la masa preparada, forma las pelotas del tamaño que prefieras e incorpóralas al caldo. Déjalas cocer entre 15 y 20 minutos, hasta que estén completamente cocidas y tiernas.
- Sirve el caldo bien caliente en platos hondos, acompañado de las pelotas y los trozos de pollo reservados. Así tendrás un delicioso caldo con pelotas al estilo alicantino, perfecto para los días fríos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- Una mujer apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja
- Tirotean en Orihuela Costa al jefe de una banda que extorsionó a clubes cannábicos de la Vega Baja
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- Un técnico del Ayuntamiento de Orihuela advierte de la peligrosidad de la basura enterrada en fincas de La Murada y los agricultores mantienen que exportan los cítricos plantados sobre esos suelos sin restricciones
- Detenida una pareja en Torrevieja por 49 delitos de estafa en alquileres
- El juzgado archiva la denuncia que una edil del PSOE interpuso contra exalcalde de Almoradí Jaime Pérez
- Se desploma parte del cañizo de la cubierta de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción