Este es el mejor caldo con pelotas de toda la Vega Baja: un jurado profesional lo confirma

El caldo con pelotas es uno de los platos más representativos y queridos de la cocina tradicional alicantina. Y es que esta receta tiene profundas raíces en la cultura popular de la provincia de Alicante. Su origen se remonta a la cocina campesina y, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una preparación indispensable en muchos hogares y restaurantes, especialmente en los meses de invierno, cuando apetece un plato caliente y nutritivo.

Su base es un caldo consistente elaborado con carnes y huesos, al que se le añaden las pelotas: una mezcla de carne picada, pan rallado y huevo, que se condimenta al gusto. Como ocurre con muchas recetas tradicionales, existen múltiples variantes según la zona o incluso la familia, ya que cada cocinero le aporta su toque personal. Por eso, aunque la esencia del plato se mantiene, no hay dos caldos con pelotas exactamente iguales.

Para elegir la mejor receta de la provincia, Alicante Gastronómica convocó el pasado mes de octubre el III Concurso Profesional Caldo con Pelotas y eligió un ganador. El Mesón La Noria de Rojales se alzó el galardón después de que el jurado probara todas las elaboraciones. José María García (La Finca), Miguel García (El Cantó), Rafael Poveda (enólogo), Francisco Oliva, presidente de la DO Granada Mollar de Elche; y Ana Belén Toribio, directora Gastrostyle, fueron los miembros del jurado.

Este jurado profesional tuvo que seleccionar al ganador dentro del grupo de finalistas compuesto por los restaurantes: Los Infantes (Almoradí), El Casino de Monóvar (Monóvar), Wister (Petrer), El Poli de la Mama Carmen (Hondón de las Nieves), El Silvino (Almoradí), Josemar (Rojales), Ramón (Monforte del Cid), Frasquitín (Callosa de Segura), La Noria (Rojales) y Charlot (Benejúzar).

El jurado valoró la fidelidad a la receta tradicional, la calidad técnica y el sabor, la presentación visual y la temperatura y la textura y el equilibrio del conjunto.

Receta tradicional del caldo con pelotas

Ingredientes

1 pollo troceado

1 hueso de jamón

1 hueso de ternera

1 hueso de espinazo de cerdo

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 zanahorias grandes

1 puerro grande

1 nabo grande

1 ramita de apio

2 ramitas de perejil

2 ramitas de tomillo

Sal y pimienta al gusto

Para las pelotas:

250 gr de carne de ternera picada

100 gr de miga de pan remojada en leche

2 huevos

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar el caldo con pelotas