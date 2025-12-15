La Generalitat declara la Semana Santa de Albatera Fiesta de Interés Turístico Provincial

La Semana Santa de Albatera ha sido oficialmente declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, según la resolución emitida por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, publicada esta semana.

En la actualidad, la Semana Santa de Albatera, un municipio de 13.600 habitantes, cuenta con 19 Cofradías y Hermandades. Según la información que aporta la Junta Mayor de Cofradías sobre la Semana Santa hay constancia de la existencia de imágenes en la localidad desde 1752, aunque fue tras la Guerra Civil cuando se reactiva de la mano de Pascual Cánovas Berná (1899/1962).

Pasos de la Semana Santa en la plaza de España junto a la iglesia de Santiago / JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS

1974

A partir de la década de los cuarenta se comienza la adquisición de nuevos pasos y en 1947 se comienza a realizar la revista religiosa-cultural fundada y dirigida por los hermanos Pedro y Basilio Fuentes Alarcón. Fue en 1974 cuando se constituyó la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades.

Según el Ayuntamiento de Albatera este reconocimiento pone "en valor el arraigo, la riqueza cultural y la capacidad de atracción de una de las celebraciones más emblemáticas de Albatera, que cada año transforma sus calles en escenarios de emoción, fe y tradición".

Anuncio del reconocimiento de la Generalitat / INFORMACIÓN

50 aniversario

La concejala de Cultura, Mari Carmen Ferrández, ha destacado la importancia de esta declaración: “Es un reconocimiento merecido que llega en un momento muy especial para nuestra Semana Santa. El año pasado celebramos su 50 aniversario, y este año conseguimos este importante distintivo que confirma la enorme presencia y relevancia que tiene en la vida cultural y social de Albatera. Quiero agradecer profundamente a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, a las cofradías, a todas las personas, entidades y asociaciones que han hecho posible este logro con su esfuerzo, constancia y amor por nuestras tradiciones”.

El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, José Daniel Quesada, ha mostrado "su emoción" tras conocerse la resolución: “Este reconocimiento no solo nos enorgullece, sino que también nos motiva a seguir trabajando por mantener y engrandecer nuestra Semana Santa. Llevamos muchos años volcados en su organización y promoción, y este título es también un homenaje a todos los que nos precedieron durante estas cinco décadas”.

Promoción turística

El concejal de Turismo, Juanma Cánovas, ha subrayado que “con esta declaración se da un impulso decisivo a la promoción turística de Albatera. Nuestra Semana Santa es un escaparate cultural, artístico y espiritual que atrae cada año a cientos de visitantes, y ahora lo hará con un respaldo institucional que nos permitirá proyectarla aún más lejos”.

Desde el Ayuntamiento de Albatera se celebra "este hito como un paso importante en el camino de puesta en valor de las tradiciones locales, reforzando el compromiso de seguir apoyando esta manifestación cultural que es ya todo un referente en la provincia".

La Semana Santa albaterense ya obtuvo el reconocimiento de fiesta de interés turístico local en abril del año 2022. A esta declaración le siguen las de interés turístico autonómico, nacional e internacional.