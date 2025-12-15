Almoradí suma ya más de 160 cámaras de videovigilancia y control en todo el municipio 

El Ayuntamiento de Almoradí ha finalizado las actuaciones del proyecto "Almoradí sostenible, digital e integrado", una iniciativa que ha sido adjudicada por 270.072 euros, dentro de las ayudas de Ivace y cofinanciados por la Unión Europea dentro del Programa de la Comunitat Valenciana Feder 2021-2027.

Uno de los avances más relevantes del proyecto ha sido la ampliación del sistema municipal de videovigilancia y control del tráfico. A las 142 cámaras ya existentes, se suman ahora 21 nuevas cámaras en varias vías y zonas estratégicas de la localidad y pedanías, alcanzando así más de 160 dispositivos distribuidos por todo el municipio, donde residen 22.000 habitantes.

Algunas de estas cámaras cuentan con tecnología de Inteligencia Artificial, lectura automatizada de matrículas, alta resolución, visión nocturna y capacidad para detectar velocidad, reforzando así la prevención y el control ante conductas incívicas en la vía pública, proporcionando información clave a la Policía Local.

Una de las 21 nuevas cámaras de videovigilancia / Información

Radares

Asimismo, se han colocado radares de sensibilización y señalización inteligente en pasos de peatones, medidas destinadas a reducir la velocidad en los viales más transitados y reforzar la seguridad vial.

Estrategia

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha destacado que "este proyecto demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con la seguridad, la modernización y la mejora de los servicios públicos", porque "cada día trabajamos para que Almoradí sea un municipio más seguro, más accesible y mejor conectado, incorporando tecnología útil que nos permita responder a las necesidades reales de nuestra ciudadanía", ha concluido.

Este proyecto se enmarca en la estrategia municipal de transformación digital que se está desarrollando durante este mandato y que tiene como objetivo, según el Consistorio, mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía a través de soluciones tecnológicas avanzadas.