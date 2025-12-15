Llorca asegura que la Generalitat ampliará el Hospital de Torrevieja pero elude confirmar si será con el presupuesto de 2026

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, aseguró este lunes durante una visita a las obras de reurbanización del Puerto y construcción del centro de ocio Paseo del Mar, que la Administración autonómica que preside trabaja en un proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja, aunque fue muy genérico a la hora de detallar en qué momento se encuentra esa gestión -de la que no licitación de la redacción del proyecto- y eludió señalar si la inversión, que primero deberá ser para adjudicar la elaboración de ese proyecto, entraría en las cuentas del Consell de 2026. Igual de inconcreto fue a la hora de informar sobre otras infraestructuras como el desdoblamiento de la CV-95. Llegó a excusarse Pérez Llorca asegurando que lleva muy poco en el cargo.

Presupuestos

Sobre el área sanitaria Llorca se desvió muy poco del discurso de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón. "Aquí tienen que primar los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de la sanidad. Y creo que la colaboración público-privada también va a jugar un papel importante en este sentido". Y añadió es cierto que "hay una parcela cercana al hospital para poderla ampliar y que se está ya gestionando con el Ayuntamiento porque había que hacer algunas modificaciones en el plan parcial y con la Consellería de Urbanismo", señaló. Y añadió que Torrevieja "está creciendo mucho en habitantes y le corresponde a la Administración estar a la altura ir dotando de mejores servicios, por supuesto al sanitario a esta ciudad". Dejó entrever que las deficiencias actuales en la asistencia se deben al rescate del Gobierno del Botànic, que rescató el departamento de la concesión de Ribera y asumió su gestión directa en 2021.

Edificant

Por otra parte, señaló que la Generalitat está tramitando la construcción de los colegios números 14 y 15 y el instituto número 6 "Eras de la Sal", todos en barracones en estos momentos. En enero Torrevieja estrena otro colegio en barracones, el número 16, en la que será una de las instalaciones educativas provisionales más grandes de la Comunidad Valenciana.

También se refirió de forma muy escueta a la remodelación de las Eras de la Sal, donde el Ayuntamiento necesita la concesión de la Generalitat para construir un auditorio al aire libra para acoger el Certamen de Habaneras, construir un paseo en dominio público y derruir -o mantener- los restos arqueológicos hallados para ubicar el Museo del Mar y de la Sal.

Visita del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca a las obras del puerto de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

CV-95

Pérez Llorca aseguró que "el Gobierno del cambio" en la Generalitat va a cumplir su compromiso con las obras de infraestructuras, como la CV-95. Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, presente en la visita, anunció en abril pasado que se iba a realizar un estudio de viabilidad económica para que sea la iniciativa privada la que ejecute el desdoblamiento entre Torrevieja y Orihuela sin se conozca el resultado de ese informe. El proyecto debe abordar ese desdoblamiento de 26 kilómetros, pendiente desde hace cuatro décadas, con un presupuesto mínimo de 180 millones de euros. La colaboración privada pasaría por adjudicar a una concesionaria la obra. La empresa asumiría íntegramente el coste de la obra pública y de mantenimiento y explotación durante el periodo concesional. La Administración abonaría un canon anual a la concesionaria en concepto de pago por disponibilidad que le permita amortizar durante el periodo concesional los costes anteriores. La autovía sería gratuita.

Transformación

Sobre las obras de reurbanización del Puerto y el nuevo centro de ocio el nuevo jefe del Consell señaló que es una actuación que acerca el puerto al mar a la ciudad para conectarla con "un paseo espectacular" y "es el ejemplo de lo que debe ser la colaboración público-privada entre la administración y el empresariado", que va a "transformar la imagen de Torrevieja" y un ejemplo de la simplificación de la gestión de la administración y la reducción de la burocracia.

El director general de Puertos, Marc García Manzana, acompañado también por el gerente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme, principal socio privado de la concesión, y el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico Eduardo Dolón, presentó la actuación como una gestión del actual Consell en la que se están invirtiendo más de cien millones de euros y como ejemplo de lo que quiere el Consell para los puertos que son de su competencia.