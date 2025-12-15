TORREVIEJA
Llorca asegura que la Generalitat ampliará el Hospital de Torrevieja pero elude confirmar si será con el presupuesto de 2026
El jefe del Consell evita dar detalles sobre la gestión de infraestructuras pendientes en la Vega Baja como la CV-95 en una visita al nuevo centro de ocio del Puerto que abrirá en Semana Santa
Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, aseguró este lunes durante una visita a las obras de reurbanización del Puerto y construcción del centro de ocio Paseo del Mar, que la Administración autonómica que preside trabaja en un proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja, aunque fue muy genérico a la hora de detallar en qué momento se encuentra esa gestión -de la que no licitación de la redacción del proyecto- y eludió señalar si la inversión, que primero deberá ser para adjudicar la elaboración de ese proyecto, entraría en las cuentas del Consell de 2026. Igual de inconcreto fue a la hora de informar sobre otras infraestructuras como el desdoblamiento de la CV-95. Llegó a excusarse Pérez Llorca asegurando que lleva muy poco en el cargo.
Presupuestos
Sobre el área sanitaria Llorca se desvió muy poco del discurso de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón. "Aquí tienen que primar los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión de la sanidad. Y creo que la colaboración público-privada también va a jugar un papel importante en este sentido". Y añadió es cierto que "hay una parcela cercana al hospital para poderla ampliar y que se está ya gestionando con el Ayuntamiento porque había que hacer algunas modificaciones en el plan parcial y con la Consellería de Urbanismo", señaló. Y añadió que Torrevieja "está creciendo mucho en habitantes y le corresponde a la Administración estar a la altura ir dotando de mejores servicios, por supuesto al sanitario a esta ciudad". Dejó entrever que las deficiencias actuales en la asistencia se deben al rescate del Gobierno del Botànic, que rescató el departamento de la concesión de Ribera y asumió su gestión directa en 2021.
Edificant
Por otra parte, señaló que la Generalitat está tramitando la construcción de los colegios números 14 y 15 y el instituto número 6 "Eras de la Sal", todos en barracones en estos momentos. En enero Torrevieja estrena otro colegio en barracones, el número 16, en la que será una de las instalaciones educativas provisionales más grandes de la Comunidad Valenciana.
También se refirió de forma muy escueta a la remodelación de las Eras de la Sal, donde el Ayuntamiento necesita la concesión de la Generalitat para construir un auditorio al aire libra para acoger el Certamen de Habaneras, construir un paseo en dominio público y derruir -o mantener- los restos arqueológicos hallados para ubicar el Museo del Mar y de la Sal.
CV-95
Pérez Llorca aseguró que "el Gobierno del cambio" en la Generalitat va a cumplir su compromiso con las obras de infraestructuras, como la CV-95. Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras, presente en la visita, anunció en abril pasado que se iba a realizar un estudio de viabilidad económica para que sea la iniciativa privada la que ejecute el desdoblamiento entre Torrevieja y Orihuela sin se conozca el resultado de ese informe. El proyecto debe abordar ese desdoblamiento de 26 kilómetros, pendiente desde hace cuatro décadas, con un presupuesto mínimo de 180 millones de euros. La colaboración privada pasaría por adjudicar a una concesionaria la obra. La empresa asumiría íntegramente el coste de la obra pública y de mantenimiento y explotación durante el periodo concesional. La Administración abonaría un canon anual a la concesionaria en concepto de pago por disponibilidad que le permita amortizar durante el periodo concesional los costes anteriores. La autovía sería gratuita.
Transformación
Sobre las obras de reurbanización del Puerto y el nuevo centro de ocio el nuevo jefe del Consell señaló que es una actuación que acerca el puerto al mar a la ciudad para conectarla con "un paseo espectacular" y "es el ejemplo de lo que debe ser la colaboración público-privada entre la administración y el empresariado", que va a "transformar la imagen de Torrevieja" y un ejemplo de la simplificación de la gestión de la administración y la reducción de la burocracia.
El director general de Puertos, Marc García Manzana, acompañado también por el gerente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme, principal socio privado de la concesión, y el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico Eduardo Dolón, presentó la actuación como una gestión del actual Consell en la que se están invirtiendo más de cien millones de euros y como ejemplo de lo que quiere el Consell para los puertos que son de su competencia.
Centro de ocio para Semana Santa
Varias de las franquicias de hostería que tienen comprometida su presencia en el nuevo centro de ocio del puerto de Torrevieja han comenzado este mes de diciembre a adecuar los locales que han escogido porque el grueso de la obra civil del centro está terminado. Mcdonalds o La Rollerie han comenzado esos trabajos con las soleras de los locales y tabiquería de pladur. Y el grueso del resto de comercios, como Vips, Ginos, Casa Carmen, Lateral, la bolera o Starbucks que ocupan 8.000 metros cuadrados de zona comercial, toda con hostelería, comenzará en el mes de enero. La construcción de las cuatro salas de cine también se está concluyendo ahora y su gestión correrá a cargo del propio concesionario.
La fecha de apertura del centro de ocio es Semana Santa. Y esta vez es poco probable que pueda aplazarse porque en el momento en el que las empresas han comenzado ese trabajo de adecuación de los locales y contratación de personal cualquier retraso implicaría pérdidas. Avanzan de forma acelerada las obras de la pasarela de acceso desde el Casino -que depende de la concesionaria-.
Están muy retrasadas las de construcción de la pasarela peatonal desde el paseo voladizo del dique de Levante, a cargo del Ayuntamiento, mientras que no se vislumbra todavía cuál será la imagen en la que se ubicará el recinto ferial y del mercado de artesanía, donde de momento se ha enterrado una inversión en infraestructuras básicas -que no se ven-, y de momento, solo se puede observar el nuevo alumbrado, una solera de hormigón y la estructura de un edificio municipal, además de lo que queda de las hileras arbolado de palmeras y ficus del extinto paseo de La Libertad.
Será el primer verano con el centro de ocio abierto lo que no deja de generar incertidumbre en otros sectores de la hostelería local más cercanos, como el ubicado en el paseo de Juan Aparicio. La obra ya casi terminada del centro comercial sí da pistas sobre su imagen definitiva. La zona que recae a la bahía cuenta con una explanada exenta muy grande tanto para los peatones como para las terrazas. Hay vario miradores. Y la enorme pasarela que arranca frente al Casino tiene el claro objetivo de desviar todo el tráfico peatonal que ante discurría por el paseo Vista Alegre directamente a la zona de ocio, eso sí, combinado la oferta comercial con el espacio público.
