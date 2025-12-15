El Hospital Universitario Vega Baja se pone a prueba con un simulacro de incendio

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha llevado a cabo un simulacro de incendio dentro de las acciones contempladas en su Plan Anual de Prevención y Seguridad. El supuesto foco del fuego se localizaba en la unidad de informática, situada en la planta sótano del centro, viéndose además afectados los servicios de Gestión Económica, Contratación y la Unidad Departamental de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) que también fueron evacuados.

El objetivo principal de este ejercicio ha sido formar y entrenar al personal en la actuación correcta ante una situación de incendio, así como evaluar la eficacia de los protocolos de evacuación y la coordinación entre los distintos equipos internos y externos implicados en la gestión de emergencias. Asimismo, el simulacro ha permitido poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

Labores de extinción donde se ha producido el foco / Información

Participación

En el dispositivo han participado conjuntamente el Servicio de Bomberos, la Policía Local de Orihuela y Protección Civil, junto con trabajadores del hospital que actuaron como equipos de primera intervención y evacuación. También intervinieron celadores y personal de mantenimiento como equipo de segunda intervención, así como el personal de seguridad, encargado de la activación de los sistemas de alarma y apoyo operativo.

Operativo desplegado en el simulacro / Información

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, ejerció como jefe de Emergencias durante el simulacro, mientras que el ingeniero jefe, Javier Carrasco, asumió las funciones de jefe de Intervención. Por su parte, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales fue el encargado de la supervisión técnica y de la evaluación del ejercicio.

El gerente ejerce como jefe de Emergencias durante el simulacro / Información

Mejoras

Una vez concluido el ejercicio, se llevó a cabo una sesión de evaluación en la que se revisó el desarrollo de la actuación, se analizó el nivel de coordinación entre los distintos equipos implicados y se comprobó la eficacia del Plan de Prevención y Seguridad del hospital. Como resultado de este análisis, se detectaron diversas áreas de mejora orientadas a continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta del centro ante posibles situaciones de emergencia.

Uno de los momentos de la evacuación / Información

Con este tipo de iniciativas, afirma la gerencia en un comunicado, el Hospital Vega Baja y el Departamento de Salud de Orihuela reafirman su firme compromiso con la seguridad, la prevención de riesgos y la protección tanto de los pacientes como de los profesionales que desarrollan su labor en el centro.