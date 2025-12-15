Pérez Llorca reivindicará el agua para Alicante y la asunción de competencias de Costas como prioridades de su reunión con Pedro Sánchez

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez LLorca, señaló que su prioridad en la reunión que tiene prevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la reclamación de agua para la Comunidad Valenciana y especial la provincia de Alicante y la asunción de competencias en materia de Costas.

Tras visitar las obras del nuevo centro de ocio y remodelación del espacio portuario de Torrevieja, Pérez Llorca señaló que está preparando la reunión del próximo día 17 con Sánchez y dijo que reivindicará la llegada de agua para asegurar la agrucultura de la comarca de la Vega Baja, que se abastece -en parte- del trasvase Tajo-Segura, cuya continuidad está amenazada por las nuevas reglas de explotación a aprobar tras el visto bueno al plan de cuenca del Tajo de 2023 que aumenta los caudales ecológicos del río que alimenta el acueducto, lo que supone, según mantienen los regantes, la reducción de las aportaciones para riego de Alicante, Murcia y Almería en un 50 % desde 2027.

Nueva ley de Costas y recurso

Otra de las reivindicaciones que aseguró, a preguntas de los medios de comunicación, está en su "listado" es reclamar al Estado las competencias que figuran en la ley de Costas Valencianas porque, a su juicio, "se está tratando injustamente a la Comunidad Valenciana". En este sentido señaló que Ley de Costas aprobada en las Cortes Valencianas y que "fue automáticamente recurrida" por el Ejecutivo central. La ley de Costas Valencianas prevé asumir una parte muy importante de lo que ya está legislado con la ley de Costas estatal. Por ejemplo, pretende salvaguardar núcleos urbanos con valor etnológico como playa Babilonia en Guardamar.

El Gobierno ha decidido interponer un recurso de competencias porque cuando iba a hacer cumplir los derribos previstos por falta de concesión de más de medio centenar de viviendas en Guardamar la Generalitat los suspendió presentando su propio recurso esgrimiendo que había comenzado el trámite para llevar a cabo su protección atendiendo la ley de Costas Valenciana.

Una parte muy importante del articulado de esa ley autonómica está paralizado porque depende exclusivamente de la delegación de competencias del Estado.

Autonomía

Según Pérez Llorca esa ley "pone en valor nuestra autonomía" y es fruto de la "soberanía popular" de Les Corts, por lo que pedirá que haya un "respeto a las instituciones". "Da la sensación de que se nos mira con lupa en comparación a otras comunidades autónomas", aseguró el jefe del Consell, quien instará a Sánchez a que "aquellas materias que, cumpliendo la ley, se aprueben en el Parlamento valenciano sean respetadas por el Gobierno central", reiteró Llorca, en el que era su segundo acto oficial como nuevo presidente de la Generalitat en la provincia de Alicante tras asistir a la toma de posesión de la nueva alcaldesa de Finestrat, cargo que ha dejado al asumir la jefatura del Consell.

"Hay decisiones que toma el Gobierno de España en las que podemos estar en desacuerdo, pero las respetamos porque es el Gobierno de nuestro país" y "yo quiero y me gustaría que se respetasen las que toma la soberanía popular de Las Cortes Valencianas".

Sobre unas recientes declaraciones de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en las que señalaba que revertirá la concesión de la gestión privada del hospital del Vinalopó, gestionado por Ribera Salud, Pérez Llorca manifestó en este sentido que la socialista pertenece a un gobierno y un partido que "por decisiones arbitrarias" provocó "baje la calidad asistencial y sanitaria".

Defendió que en el área sanitaria primen los criterios de "eficiencia y eficacia en la gestión de la Sanidad" y añadió que cree en la colaboración público-privada en este ámbito.

Un momento de la visisita de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, a las obras del puerto de Torrevieja / D. Pamies

Comisión de la dana en el Congreso

Por otra parte, el presidente de la Generalitat señaló que le ha "decepcionado" bastante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana porque "da la sensación de que no es importante lo que digan" quienes comparecen" sino asumir un papel o intentar vender un relato".

Llorca se ha pronunciado, al ser preguntado por los periodistas por la comparecencia prevista para este lunes de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, sobre la gestión de la Generalitat de la dana que costó la vida a 230 personas.

"Esta comisión que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, donde incluso muchas veces no se les deja ni contestar a la persona a la que se le pide la comparecencia, da la sensación de que no es importante lo que digan. Me ha decepcionado bastante", aseguró.

En este sentido indicó que le han parecido "un poco curioso" que las comisiones de investigación "se estén llevando a cabo al mismo tiempo que se está realizando una investigación judicial". "A veces parece que quieren juzgar o prejuzgar lo que está dirimiendo un juez, y que a mi a veces me parecen un poco surrealistas".