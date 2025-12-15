Orihuela denuncia ante Fiscalía a The Marcos Brothers por presunto fraude en el padrón y hacinamiento

Los The Marcos Brothers se presentan en redes sociales como gurús inmobiliarios con el alquiler por habitaciones. Incluso, han saltado a algunos medios de comunicación como los hermanos que han conseguido un imperio partiendo con solo 35.000 euros, contando ya en su haber con 12 edificios en propiedad, 74 habitaciones y 15 estudios en arrendamiento, además de gestionar otros 17 inmuebles de inversores, y con la promesa de lanzar en breve cursos online para enseñar a otras personas su modelo de negocio.

Lo que "venden" como proeza, en su tierra -Orihuela- ha conseguido que la Corporación municipal, tanto bipartito de PP y Vox como oposición, haya puesto la lupa sobre unas prácticas "dudosas". Tanto el área de Urbanismo como la de Bienestar Social acumulan múltiples denuncias. Las viviendas se dieron a conocer como las "Pantera Rosa" al pintar sus fachadas, en pleno casco histórico oriolano, de un llamativo rosa y sus elementos de herrajes de amarillo chillón, los colores corporativos de la mercantil.

Una de las viviendas reformadas en pleno centro histórico / Información

Tras recibir varios expedientes por infracción urbanística, la empresa cambió la tonalidad, pero las denuncias pasaron a ser un problema social por hacinamiento. Incluso, la Policía Nacional detuvo a dos de los hermanos por coaccionar a sus inquilinos para que pagasen el alquiler. La víctima, que recibió golpes, denunció que tenía presiones para abonar los impagos de 500 euros al mes por una habitación con derecho a baño y cocina.

Ahora, el Ayuntamiento de Orihuela ha dado un paso más llevando a la Fiscalía un presunto delito que estaría cometiendo la empresa. El propio alcalde de la localidad, Pepe Vegara, firma el escrito que pide al Ministerio Fiscal que investigue unos hechos que podrían ser ilícitos penalmente.

The Marcos Brothers junto a los inmuebles reformados en pleno centro histórico de Orihuela / Información

Empadronamiento

En concreto, expone que la Concejalía de Estadística, que dirige María del Carmen Portugal, viene constatando desde hace varios meses un inusitado incremento de solicitudes de empadronamientos de personas extranjeras en diversos inmuebles del municipio en los que la mercantil -Marcos Real State- alquila habitaciones.

En este sentido, el Consistorio solicita que se determine si ello constituiría un fraude de ley, pudiendo estar utilizándose el contrato de arrendamiento de habitación con el fin de obtener, previo pago de precio en concepto de renta arrendaticia, el empadronamiento del posible inquilino. Algunos arrendatarios han puesto de manifiesto que les solicitan 500 euros por la gestión de empadronarse.

En rosa y amarillo, uno de los inmuebles de la mercantil / Información

Estado insalubre

Incluso, el regidor explica que la Policía Autonómica -la unidad de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana-, a la que el Ayuntamiento le pidió su colaboración, inspeccionó en septiembre la casa situada en la calle Pintor Agrasot, número 63, encontrándose con que en este inmueble había 16 habitaciones con unas zonas comunes que se hallan en un estado insalubre y una instalación eléctrica en pésimas condiciones, pudiendo además constatar que ni dispone de ningún medio de extinción de incendios ni plan de evacuación del edificio ni señalizaciones.

Además, en vista del informe policial y como medida de control para evitar una posible práctica irregular en el padrón, la Administración municipal solicitó a la Jefatura de Policía Local la comprobación técnica y verificación de residencia en cuanto a una de las solicitudes presentadas.

La Policía inspecciona la vivienda de la mercantil en la calle Pintor Agrasot / Información

Hacinados

Así, los agentes se desplazaron a principios de noviembre a este mismo edificio que se alquila por habitaciones, y lo que se encontraron fue dantesco: unas 30 personas malviviendo en unas condiciones deplorables. En la planta baja, habitaban 12 personas, mientras que en el primer piso había 9 o 10 más y en la segunda planta otras 9 o 10.

El informe de la Policía Local incluye fotografías que muestran un cuarto de baño con evidentes carencias y sin salubridad y una cocina compartida con instalaciones en mal estado y sin seguridad ni higiene. También se puede apreciar que las habitaciones son de dimensiones reducidas, con colchones en el suelo, ausencia de mobiliario básico y una deficiente ventilación, presentando pésimas condiciones higiénico sanitarias, con falta de limpieza, humedad y deterioro de enseres.

En suma, sin condiciones de habitabilidad, sino más bien de hacinamiento, teniendo en cuenta el número de inquilinos y el poco y deficiente espacio.

Vulnerabilidad

Según el escrito que ha llegado a Fiscalía y al que este periódico ha tenido acceso, la mercantil estaría aprovechando la situación de vulnerabilidad de extranjeros, que carecen, la mayoría de ellos, de las necesidades más básicas, para formalizar supuestos contratos de arrendamiento de viviendas al objeto de obtener la correspondiente inscripción en el padrón municipal, lucrándose con ello y ubicando a estas personas en habitaciones en deplorables condiciones que ponen en riesgo su integridad física, al presentar un nivel de insalubridad inaceptable y un deterioro de instalaciones que suponen una merma de la seguridad de los residentes.

Delitos

Todo ello podría constituir, entre otros, un presunto delito de falsedad documental, penado en los artículos 390 y siguientes del código penal, por cuanto se está obteniendo un beneficio ilegítimo a cambio de que las personas extranjeras puedan acceder, a través del empadronamiento, a ayudas sociales o trámites de extranjería.

Asimismo, estas prácticas podrían constituir otros delitos tipificados en el código penal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, realizando actos de forma fraudulenta con evidente ánimo de lucro y generando una situación de prevalimiento ante el estado de necesidad de los interesados de nacionalidad extranjera e inquilinos, además de inducir a error al Ayuntamiento para la emisión de certificados de empadronamiento.

Así, se solicita a la Fiscalía que abra una investigación y la eleve al Juzgado de Instrucción competente para el enjuiciamiento de estos hechos -o los que se pudieran derivar-, de forma que si se abriese juicio la Administración local se personaría en el procedimiento judicial.

Mientras, The Marcos Brothers, con más de 6.500 seguidores en Instagram, se presentan como "tres hermanos creando un imperio de habitaciones", "trabajando, aportando valor y creando oportunidades donde otros solo ven problemas". Así, venden su fórmula de éxito en redes sociales, haciendo hincapié en que lo que hacen es "legal, transparente y honesto".

Con mensajes como "somos austeros, queremos jubilar a nuestros padres", ofrecen trucos sobre "cómo las casas empiezan a trabajar por ti" con un modelo que llaman "Rent to bro" de compra de inmuebles, reforma y arrendamiento por habitaciones.

También ofrecen curiosos consejos para cobrar el alquiler, distinguiendo entre dos formas: la de "educación y empatía, y tres años después tal vez se cobra" y la de ir "directo al grano, sin repetir, y cobrando antes que la notificación del banco". La una la acompañan con un emoticono con una balanza (de justicia) y la otra con un guante de boxeo. "Unos prefieren el método zen, y otros el del cobrador del flow", indican.

Además, se han vanagloriado de usar ciertos métodos, como los de empresas de desocupación, para cobrar los impagos.

El Ayuntamiento llegó a abrir ocho expedientes de restablecimiento de la legalidad y de infracción urbanística ante lo que estaba provocando malestar entre los vecinos y ciudadanos en general, que se preguntaban atónitos en redes sociales cómo era posible que el Consistorio permitiera que las fachadas de estas viviendas, algunas con más de 100 años de antigüedad, se pintaran con colores tan estridentes que desentonaban con los inmuebles junto a ellas, suponiendo cuanto menos un cambio significativo en el entorno del centro histórico.

De hecho, se encuentran cerca de elementos protegidos de la calle San Juan, el colegio de Santo Domingo y la Casa Museo Miguel Hernández, todos ellos dentro del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Orihuela.

Al mismo tiempo, el Consistorio trabajó la coordinación de las concejalías de Urbanismo, Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Estadística para que el alquiler de habitaciones a familias y personas vulnerables tuviera unas mínimas garantías.

Críticas

Tanto el PSOE como Cambiemos dieron la voz de alarma. Tras las detenciones, los socialistas pidieron una comisión monográfica, mientras que Cambiemos exigía más contundencia al Consistorio ante "prácticas mafiosas", alertando de una presunta red de explotación residencial que "viola la dignidad de las personas más vulnerables" y "un posible abuso relacionado con los procesos de empadronamiento". Así, la formación presentaba ante la Concejalía de Urbanismo una denuncia formal por múltiples infracciones urbanísticas y de habitabilidad que afectarían al menos a 18 inmuebles del casco histórico.

Según el grupo municipal, estas viviendas habrían sido, presuntamente, reformadas sin licencia, con el objetivo de multiplicar el número de habitaciones disponibles para destinarlas a alquiler de habitaciones, llegando a alojar a hasta 30 personas en superficies de poco más de 100 metros cuadrados.

Además, la formación alertó de que varios de estos inmuebles podrían encontrarse en situación de ruina, sin haber pasado las inspecciones técnicas obligatorias, lo que supone "un grave riesgo para la integridad de sus residentes, las fincas colindantes y el conjunto del entorno urbano".