El PSOE de Almoradí reclama una Unidad Operativa especializada de la Policía Local tras una oleada de delincuencia

El grupo municipal socialista presentará en el próximo pleno una moción para reforzar la seguridad pública: la creación de una Unidad Operativa dentro de la Policía Local de Almoradí, una estructura especializada que permita actuar con mayor rapidez, eficacia y coordinación ante cualquier incidencia.

El concejal Fernando Sabino Rueda ha destacado que la iniciativa responde a "una realidad cada vez más evidente" en el municipio: la necesidad de mejorar la organización del cuerpo policial para adaptarse a las demandas actuales de la ciudadanía. "Los vecinos nos trasladan la importancia de contar con una policía visible, cercana y bien estructurada. Esta unidad es una respuesta directa y viable a esa necesidad", ha asegurado.

La iniciativa llega en un momento en el que en el último mes se han producido varias detenciones en este municipio de 22.000 habitantes tras una oleada de robos con violencia en viviendas, vehículos y comercios.

Otros municipios

El edil ha recordado que otros municipios de la provincia de Alicante ya han implantado unidades operativas similares con resultados muy positivos en prevención, seguridad y presencia en la calle. "Nuestro trabajo no es solo señalar lo que no funciona, sino también proponer alternativas", ha afirmado Sabino Rueda, que ha añadido que "la crítica constructiva debe ir acompañada siempre de soluciones reales, y esta Unidad Operativa es una propuesta seria, necesaria y perfectamente asumible por nuestro municipio".

Desde el PSOE han destacado que allí donde estas unidades han entrado en funcionamiento, los vecinos perciben una mayor sensación de seguridad y una respuesta más ágil ante cualquier incidencia. "Cuando una patrulla está mejor coordinada y organizada, los tiempos de reacción se reducen, la labor preventiva aumenta y la presencia en la calle es más constante", ha explicado el edil. "Ese es exactamente el salto cualitativo que queremos para Almoradí", ha subrayado.

Competencias en seguridad ciudadana

El concejal ha recalcado que, de acuerdo con la legislación vigente, la Policía Local dispone de competencias directas en materia de seguridad ciudadana, especialmente en la vigilancia preventiva, la intervención en emergencias, la regulación del tráfico en situaciones especiales y la protección de personas y bienes.

Por ello, ha considerado imprescindible que Almoradí cuente con una estructura interna que permita aprovechar plenamente estas competencias.

¿Qué aportará la Unidad Operativa?

La moción propone que esta nueva unidad tenga la capacidad de asumir funciones como la intervención inmediata ante incidencias y emergencias, el refuerzo de dispositivos especiales en eventos con gran afluencia, vigilancia preventiva en zonas sensibles del municipio, coordinación estrecha con la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad y mayor presencia en la calle, reforzando la percepción de seguridad entre los vecinos.

Así, la creación de la Unidad Operativa permitiría "pasar de un modelo reactivo a uno preventivo", ha aseverado, incrementando la efectividad del servicio y mejorando la seguridad del municipio sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Una propuesta viable

El concejal ha detallado que esta iniciativa no implica un aumento inmediato del gasto, ya que se basa en reorganizar de manera más eficiente los recursos disponibles. La medida, además, abre la puerta a mejoras progresivas en formación y equipamiento.

"Almoradí necesita modernizar su estructura policial y dar respuesta a las necesidades actuales. Esta unidad es un paso firme, responsable y orientado al interés general", ha concluido Sabino Rueda.

Delincuencia

El municipio ha registrado una oleada de delincuencia desde septiembre que se ha saldado con varias detenciones el pasado mes, cuando el mismo Consistorio emitía un comunicado para dar tranquilidad a la población, en un contexto de preocupación vecinal por el aumento de este tipo de delitos de robo sin fuerza, que está derivando el impulso de protestas para reclamar más seguridad.

Según la alcaldesa de la localidad, María Gómez, los delitos se han concentrado en un grupo de 25 personas, la mayor parte ya arrestadas gracias a la colaboración entre la Policía Local, la Nacional y la Guardia Civil con amplios dispositivos de vigilancia, además de haber procedido a tapiar las casas que los delincuentes ocupaban para pernoctar.

Detenciones

La Guardia Civil y la Policía Local detuvieron a principios de noviembre a un hombre de 28 años como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza, cuatro de ellos cometidos en la misma madrugada, en distintas viviendas y vehículos de una zona residencial del municipio.

Pocos días después, agentes de la Policía Local arrestaron a otro de los individuos implicado en una oleada de hurtos que se estaba produciendo en la localidad. Los hechos ocurrieron cuando la patrulla del turno matutino realizaba vigilancia por puntos concretos donde se tenía constancia que se habían producido hechos delictivos.

En ese momento, el identificado, al percatarse del vehículo policial, salió a la carrera por varias calles. Los agentes iniciaron una persecución al tiempo que tuvieron que extremar las precauciones al circular en sentido contrario hasta que finalmente pudieron darle alcance e interceptarlo.

Posteriormente, la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, detuvo a cinco personas de entre 19 y 31 años, presuntamente implicadas en una serie de robos con fuerza y violencia cometidos en vehículos y comercios del municipio.

Los cinco detenidos, a los que se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y receptación -recibir material que se sabe robado y aprovecharlo-, y que contaban con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Rescatados dos hombres tras ser secuestrados en venganza por un robo en Almoradí / INFORMACIÓN

Ya a finales de mes, la Guardia Civil y la Policía Local detuvieron a tres hombres de 20, 28 y 44 años como presuntos autores de la detención ilegal y agresiones a dos varones que fueron maniatados y trasladados por la fuerza a un descampado del municipio como represalia por haber robado en un negocio de los arrestados. Un cuarto individuo, plenamente identificado, logró huir instantes antes de la llegada de los agentes y se ordenó su búsqueda y detención.

Hace solo unos días, la Policía Local informaba a través de sus redes sociales de que "gracias a la vigilancia activa que realizan diariamente nuestros agentes", se ha llevado a cabo una nueva detención. En esta ocasión, los efectivos sorprendieron a un individuo cuando trataba de sustraer un monedero a una vecina de edad avanzada.

La actuación, recalcaba la Policía, fue inmediata y el autor interceptado, reducido y puesto a disposición judicial tras ser entregado a Guardia Civil.

Al mismo tiempo, el cuerpo policial transmitía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "La colaboración y coordinación entre Policía Local y Guardia Civil está siendo constante y eficaz. Seguimos trabajando con determinación para que Almoradí siga siendo un municipio seguro y tranquilo".