Un rayo fulmina una palmera en Callosa de Segura

La borrasca Emilia se ha dejado notar sobre todo en la Vega Baja con lluvias intensas en momentos puntuales en algunos puntos como Orihuela y una fuerte tormenta con gran aparato eléctrico que ha sacudido la comarca en la madrugada de este lunes.

Un rayo ha caído sobre una palmera en el barrio de San José de Callosa de Segura que ha acabado por incendiarla totalmente, según se aprecia en un vídeo grabado por Paula Ballesta que ha publicado MeteOrihuela en sus redes sociales.

El mismo portal meteorológico ha informado de que hasta las 4 de la madrugada se han registrado en Orihuela casi 60 litros por metro cuadrado, de los que 45 han caído en apenas 50 minutos.

Los vecinos del barrio de Las Espeñetas junto al polideportivo, una zona proclive a inundarse, alertados por las precipitaciones, comenzaron a sacar rápidamente sus vehículos de los garajes.

Los acumulados de lluvia en Orihuela durante la madrugada, según las estaciones meteorológicas que tiene repartidas MeteOrihuela por la ciudad, han sido de 61 litros por metro cuadrado en el IES Espeñetas, 52 en Severo Ochoa, 50 en el colegio Oleza, 49 en el Puente Nuevo y 45 en el IES Gabriel Miró.

En otros puntos del municipio, se han registrado 65 en Pinar de Bonanza, Finca Los Pinos (54), Montepinar (42), Hurchillo (37), Arneva (34), Campoamor (19), Molins (18), Torremendo (18), La Campaneta (15) y Punta Prima (14).

Ya en el resto de la comarca los litros por metro cuadrado han sido 21 en Torrevieja, 22 en Pilar de la Horadada, 18 en Guardamar del Segura, 22 en Rojales, 26 en Almoradí, 21 en Benejúzar, 30 en Rafal, 33 en Callosa de Segura, 26 en Cox, otros 26 en Granja de Rocamora y Albatera y 23 en San Isidro.

Resto de la provincia

En cuanto al resto de la provincia, tambien hay que destacarlos 34,2 litros en Crevillent, 32,6 en San Vicente, 31 en Algueña, 30,7 en Villena, 27,9 en Onil, 27,8 en Castalla, 27,6 en Beneixama y 26,4 en Muro, según la red de Avamet. El aviso amarillo decretado en toda la provincia por lluvias se desactiva a las 12:00 horas de este lunes.

Sigue la alta probabilidad de momentos puntuales de lluvia hasta el jueves incluido, destacando un poco más este martes porque llegará un frente atlántico y se reactivará al llegar al Mediterráneo, según las mismas fuentes.