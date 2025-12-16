Arde un camión que transportaba hormigón en la CV-941 a su paso por Orihuela Costa
El fuego se origina en el motos, propagándose después al resto del vehículo, sin que haya habido heridos
Un camión que transportaba hormigón se ha incendiado este martes entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera CV-941, que conecta San Miguel de Salinas con Campoamor, en Orihuela Costa. En concreto, a la altura del lujoso resort Las Colinas Golf & Country Club.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Orihuela, que han recibido el aviso a las 11.48 horas. El fuego se ha originado en el motor, propagándose al resto del vehículo. En las labores de extinción, los efectivos también han trabajado para evitar que el fuego se extendiera a la vegetación que había en las inmediaciones de la vía de circulación, dando por controlado el incendio a las 12.27, aunque la intervención ha finalizado a las 13.17 horas.
No ha habido heridos, teniendo que lamentar solo daños materiales.
