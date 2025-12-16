La CHS eleva al 40 % la restricción de riego a la huerta de la Vega Baja y el Camp d´Elx ante escasez de reservas del Segura

El temporal de levante que azota en los últimos días la provincia de Alicante y la Región de Murcia, también en la cabecera del Segura, es muy insuficiente para recuperar la situación de déficit hídrico que lastra a la huerta tradicional, la que riega directamente del río. La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acordó por unanimidad incrementar las restricciones al regadío durante el periodo enero–marzo de 2026, con una reducción global aproximada del 40% de los derechos concesionales.

Hasta el 49 %

En concreto, se aplicará una reducción del 35% a los regadíos tradicionales (anteriormente estaba en el 22,5%) y del 49% a los regadíos no tradicionales (inicialmente en el 33,5%) situados en los sistemas de los ríos Segura, Mundo y Quípar.

El volumen total de desembalse previsto para lo que resta de año hidrológico con las reservas que hay en los embalses de la cuenca -es decir, hasta septiembre de 2026- asciende a 255 hectómetros cúbicos (hm³), una cifra inferior a la inicialmente planteada debido a unas aportaciones de agua más bajas de lo esperado en los meses de octubre y noviembre y a un aumento de los consumos en dicho periodo, con el objetivo de garantizar unas existencias mínimas en los embalses en torno a los 60 hm³ a final de año.

Azud de las Norias. El primero del recorrido del río Segura por la provincia de Alicante / AXEL ALVAREZ

Pozos de sequía

En este contexto, la CHS informó a los miembros de la comisión, en la que están representados los responsables de las comunidades de regantes, que se va a iniciar en breve un periodo de pruebas de la batería estratégica de sondeos -que es como llama la Confederación a los pozos de sequía-, ya que es previsible "sea necesaria su activación si las condiciones hidrológicas desfavorables se mantienen".

El abastecimiento urbano, que requiere de un volumen de agua mucho menor que la agricultura, "está plenamente garantizado" con los recursos del Taibilla, afluente del Segura, el desalada y la del trasvase Tajo-Segura. Estas medidas, apuntó el presidente de la CHS, Mario Urrea, serán revisables en cualquier momento en función de la evolución hidrológica de la cuenca, y en cualquier caso antes de finalizar el próximo trimestre, enero-marzo de 2026.

Tandas

En el caso de la huerta tradicional esta restricción de las tandas de riego es siempre un factor determinante porque solo cuenta, además del agua que pueda recoger directamente de los ocho azudes con los que cuenta el río en la Vega Baja, con las concesiones de agua regenerada de las depuradoras.

Para el Camp d´Elx es distinto porque el agua del Segura, elevada desde el azud de San Antonio en Guardamar por la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda, a escasos kilómetros de la desembocadura del Segura, se emplea como un recurso hídrico que aunque importante para respaldar el riego de algunos cultivos es complementario al agua del trasvase Tajo-Segura, que sí es fundamental, la concesión de agua desalada de Torrevieja y las aguas regeneradas de depuradora. Sí es vital para mantener el nivel hídrico de los embalses de Poniente y Levante del parque natural del Hondo de Elche.

D. Pamies

Una situación que puede cambiar

José Bernabé, juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, señaló que todos los representantes de los regantes validaron con su voto la propuesta de la entidad de cuenca dada la situación actual de reservas propias del Segura. Señaló que si durante los tres primeros meses del año 2026 la situación cambia con la llegada de nuevas precipitaciones y aumento significativo de los recursos hídricos la comisión de desembalse podría reunirse de forma extraordinaria para rebajar esas medidas. Bernabé quiso matizar que la medida se adopta bajo unas condiciones específicas en la producción agrícola en la huerta: el riego a los bancales de cítricos como el limón, el naranjo y la mandarina es mucho menos exigente en época invernal cuando los árboles están "descansando" para florecer y dar calibre al fruto más adelante, en primavera. Además es la época del año en la que se cosechan las hortalizas plantadas en otoño como las alcachofas. Además coincide con las condiciones meteorológicas más favorables.

Ribera del Segura aguas arriba del casco urbano de Orihuela / TONY SEVILLA

Sin temperaturas elevadas lo que permite mantener mejor la humedad de los riegos -que en la mayor parte de las explotaciones de la Vega Baja sigue realizándose a manta aunque gana terreno el riego localizado a goteo gracias a la construcción de pequeñas balsas de regulación donde también se puede controlar la calidad del agua-.

Y con un poco de suerte se podrían suceder los frentes de lluvias como el temporal de levante que ya ha dejado más de ochenta litros por metro cuadrado en los últimos cuatro días en algunas zonas del interior de la comarca de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, y un mínimo de 20.

Analizar por subsistemas

En este sentido Bernabé señaló que afortunadamente la CHS ha comenzado a valorar la situación de la cuenca por subsistemas y no de forma global. Durante mucho tiempo fijó los niveles de alerta hidrológica realizando una media entre los recursos con los que contaba el Segura y el trasvase.

Lo que ofrecía una lectura poco fiel a la real. Por ejemplo, en estos momentos los usuarios del trasvase del Tajo-Segura cuentan con recursos sobrados tras recibir 490 hectómetros a lo largo del año hidrológico 2024-2025 en uno de los trasvases más importantes de la serie histórica y se han garantizado 27 mensuales para el inicio del actual año hidrológico y el que viene. Mientras que las reservas que el Segura es capaz de dotar por sus propias fuentes de agua es muy limitado. Bernabé también señaló que la CHS ha indicado que en caso de ser necesario podría habilitarse la reapertura de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra para garantizar agua de calidad circulante en el río.

Comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura / INFORMACIÓN

El agua del trasvase

La nota de prensa de la CHS prefiere no detenerse la situación del subsistema trasvase del Tajo. Desde hace semanas es el acueducto el que ha remontado en algo la siempre deficitaria gráfica de reservas en los embalses de la cuenca del Segura. Pero esos recursos están reservados exclusivamente para los regantes del trasvase. Más de 80.0000 repartidos entre Alicante -unas 60.000 hectáreas-, Murcia y Almería.

💧 Reservas en la cuenca del Segura a 15 de diciembre de 2025 Concepto Valor Agua embalsada 263 hm³ (23,07 %) Variación semanal +12 hm³ (+1,05 %) ⬆️ Capacidad total 1.140 hm³ Misma semana 2024 242 hm³ (21,23 %) Media 10 años (misma semana) 308 hm³ (27,05 %) ```html fuente: Embalses.net /miteco /ia ``` ```

Esa evolución incorpora los 160 hectómetros que estaban pendientes de trasvasar desde la cabecera del Tajo antes del mes de septiembre y que ahora se almacenan en embalses como el de Camarillas, Cenajo, La Pedrera o Crevillent o en su destino final de las balsas de regulación de las principales comunidades de regantes usuarias del trasvase.

La red de embalses de la cuenca almacena 263 hectómetros. Está al 23% de su capacidad, se acerca a la media de los últimos 10 años y cuenta con algo más de 20 hectómetros más embalsados que en la misma semana del año pasado. Ha incorporado 12 hectómetros más en la última semana, casi todos procedentes del Tajo. El embalse de La Pedrera, el principal de la provincia de Alicante, suma 42 hectómetros. Apenas un 17 % de su capacidad con unas variaciones mínimas en los últimos meses en los que incorpora la misma agua que distribuye al Campo de Cartagena y la Vega Baja.