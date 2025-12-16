El derrumbe en una casa de The Marcos Brothers en Orihuela se salda con un herido de 50 años

Continúa la polémica en torno a las viviendas que se dieron a conocer en Orihuela como las "Pantera Rosa", en pleno centro histórico, que la marca comercial The Marcos Brothers reforma y después alquila por habitaciones.

A la denuncia que el Ayuntamiento ha presentado ante Fiscalía contra la empresa por un presunto fraude en el padrón y hacinamiento, se suma ahora el derrumbe del techo de uno de los inmuebles, en la calle Flores, causando heridas en uno de los residentes, de 50 años.

Los hechos se produjeron el pasado viernes sobre las 17.40 horas. Agentes de la Policía Local se desplazaron urgentemente hasta el lugar, donde encontraron a todos los moradores, miembros de una familia de origen extranjero, fuera del inmueble.

El desplome se produjo como consecuencia del colapso del falso techo de la vivienda, teniendo que acudir también una dotación de bomberos del parque del municipio, que centró sus labores en el saneamiento de la zona y la retirada de elementos que pudieran acarrear algún peligro.

Además, se personaron efectivos de la Concejalía de Emergencias, que colaboraron en estos mismos trabajos junto con los bomberos.

Asimismo, fue necesaria la intervención de una unidad de Soporte Vital Básico. El equipo sanitario, tras una primera valoración de las lesiones que presentaba uno de los afectados, trasladó al herido hasta el Hospital Vega Baja para recibir una atención más adecuada.

Instantes más tarde, se desplazó a la casa siniestrada uno de sus propietarios, que, con ayuda de algunos operarios de la propia empresa, limpió los restos del derrumbe, así como el material retirado por bomberos y emergencias, comprometiéndose también con los moradores a que restituiría lo antes posible las condiciones de habitabilidad para que pudieran regresar cuanto antes.

Mientras, un amigo de la familia, que se encontraba con ellos, manifestó que les daría cobijo en su casa hasta que se arreglaran los desperfectos. Por su parte, los agentes informaron a las víctimas del procedimiento a seguir para tramitar las reclamaciones que consideraran oportunas.

Desperfectos

Los agentes, que inspeccionaron el exterior de la finca, observaron diversas grietas, concluyendo que deberían ser evaluadas por personal técnico de la Concejalía de Urbanismo.

En cuanto al interior del inmueble, los efectivos solo pudieron acceder a la planta baja, que estaba compuesta por un total de siete habitáculos destinados como viviendas y dos zonas comunes que compartían un único baño y cocina.

Tanto la Policía Local como la Autonómica han inspeccionado recientemente otra de las casas que la empresa destina al mismo uso. En este caso, en la calle Pintor Agrasot, donde malviven hacinadas 30 personas extranjeras en 16 habitaciones que se encuentran en pésimas condiciones, según los informes policiales, lo que motivó que el propio alcalde del municipio, Pepe Vegara, haya solicitado a la Fiscalía que abra una investigación, en un escrito en el que describe una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito.

La Policía inspecciona la vivienda de la mercantil en la calle Pintor Agrasot / Información

El Consistorio ha solicitado al Ministerio Fiscal que determine si habría un fraude de ley, pudiendo estar utilizándose el contrato de arrendamiento de habitación con el fin de obtener, previo pago de precio en concepto de renta arrendaticia, el empadronamiento del posible inquilino. Algunos arrendatarios han puesto de manifiesto que los arrendadores les piden 500 euros por la gestión para empadronarse, un trámite que es gratuito.

El regidor explicaba, así, que la mercantil estaría aprovechando la situación de vulnerabilidad de extranjeros, que carecen, la mayoría de ellos, de las necesidades más básicas, para formalizar supuestos contratos de arrendamiento de viviendas al objeto de obtener la correspondiente inscripción en el padrón municipal, lucrándose con ello y ubicando a estas personas en habitaciones en deplorables condiciones que ponen en riesgo su integridad física, al presentar un nivel de insalubridad inaceptable y un deterioro de instalaciones que suponen una merma de la seguridad de los residentes, como ha acabado ocurriendo con el derrumbe del techo.

Delitos

Todo ello podría constituir, entre otros, un presunto delito de falsedad documental, penado en los artículos 390 y siguientes del código penal, por cuanto se está obteniendo un beneficio ilegítimo a cambio de que las personas extranjeras puedan acceder, a través del empadronamiento, a ayudas sociales o trámites de extranjería.

Asimismo, estas prácticas podrían constituir otros delitos tipificados en el código penal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, realizando actos de forma fraudulenta con evidente ánimo de lucro y generando una situación de prevalimiento ante el estado de necesidad de los interesados de nacionalidad extranjera e inquilinos, además de inducir a error al Ayuntamiento para la emisión de certificados de empadronamiento.

Problema social

Después de que el Ayuntamiento abriera varios expedientes por infracción urbanística, la empresa cambió la tonalidad de las fachadas de estas viviendas, en pleno centro histórico, algunas con más de 100 años de antigüedad, que habían pintado en rosa y amarillo -sus colores corporativos-, pero las denuncias pasaron a ser un problema social por hacinamiento. Incluso, la Policía Nacional detuvo a dos de los hermanos por coaccionar a sus inquilinos para que pagasen el alquiler. La víctima, que recibió golpes, denunció que tenía presiones para abonar los impagos de 500 euros al mes por una habitación con derecho a baño y cocina.

Al mismo tiempo, el Consistorio trabajó la coordinación de las concejalías de Urbanismo, Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Estadística para que el alquiler de habitaciones a familias y personas vulnerables tuviera unas mínimas garantías.

Tanto el PSOE como Cambiemos dieron la voz de alarma. Tras las detenciones, los socialistas pidieron una comisión monográfica, mientras que Cambiemos exigía más contundencia al Consistorio ante "prácticas mafiosas", alertando de una presunta red de explotación residencial que "viola la dignidad de las personas más vulnerables" en al menos a 18 inmuebles del casco histórico.

Mientras, The Marcos Brothers, con más de 6.500 seguidores en Instagram, se presentan como "tres hermanos creando un imperio de habitaciones", "trabajando, aportando valor y creando oportunidades donde otros solo ven problemas". Así, venden su fórmula de éxito en redes sociales, haciendo hincapié en que lo que hacen es "legal, transparente y honesto".

Gurús inmobiliarios, contando ya en su haber con 12 edificios en propiedad, 74 habitaciones y 15 estudios en arrendamiento, que ahora están en el ojo del huracán por prácticas cuanto menos dudosas.