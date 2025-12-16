Orihuela activa un contrato "puente" para que los colegios vuelvan a tener calefacción

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado el suministro de gasoil para la calefacción de 16 de los 20 colegios públicos del municipio. Un contrato que el Consistorio ha denominado "puente", siendo provisional y estrictamente temporal hasta que se adjudique el plurianual, que está en tramitación, respondiendo a "la necesidad urgente de asegurar la continuidad del servicio público educativo", según la propia Administración local.

La cuantía asciende a 18.029 euros. Al tratarse de un contrato menor, el Consistorio cursa invitación a tres empresas -Lubrirep, Recursos Energéticos del Sureste y Combustibles La Hita-, que tienen de plazo dos días para presentar sus ofertas, por lo que la adjudicación no será antes del próximo lunes, el último día lectivo por el inicio de las vacaciones navideñas, mientras que la duración contractual es hasta el día 31.

Fuentes municipales explican que con este contrato puente lo que se hace es llenar todas las calderas hasta que se adjudique el contrato definitivo, que será "en breve".

"Debido al descenso acusado de las temperaturas y al aumento de casos de gripe estacional y otras infecciones respiratorias en la población escolar, se considera imprescindible mantener la calefacción activa para proteger la salud y bienestar del alumnado y personal docente", justifica la propuesta que llega tras las protestas de la comunidad educativa.

Carteles de padres y alumnos frente a la sede del Ayuntamiento de Orihuela Costa que reclaman calefacción en el colegio Playas de Orihuela / INFORMACIÓN

El propio documento incide en "la urgencia de la situación actual" y en una "necesidad inaplazable", ya que "la falta de este suministro podría ocasionar riesgos para la salud pública y perturbaciones graves en la prestación del servicio educativo, lo que fundamenta la actuación inmediata conforme al principio de eficiencia en la gestión pública".

"Necesidad puntual"

Asimismo, insiste en que "el objeto del contrato no es recurrente ni de carácter periódico" y en que "la necesidad de su contratación no se ha podido prever", al mismo tiempo que hace hincapié en que "la propuesta respeta los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, en la medida en que se justifica su carácter excepcional y se limita estrictamente a cubrir una necesidad puntual".

Pancartas en las que se pide que se solucionen los problemas con la calefacción en el colegio Miguel Hernández de Orihuela / INFORMACIÓN

Esta insistencia no es baladí, ya que este tipo de contrataciones se limita a situaciones imprevistas, y en este caso las críticas arreciaron por una mala planificación al no llegar a tiempo del contrato definitivo antes de que el frío se colara en las aulas.

El mismo informe detallado que el suministro se garantizará en 16 de los 20 colegios públicos: Fernando de Loaces, Josefina Manresa, Antonio Sequeros, Rincón de Bonanza, Manuel Riquelme (Hurchillo), Los Dolses, San Bartolomé, Miguel Hernández, Virgen de la Puerta, Virgen de los Desamparados, Ntra. Sra. de Monserrate (Molins), Ntra. Sra. del Pilar (La Campaneta), Ntra. Sra. de Belén (La Aparecida), Maestro Ismael García (La Murada), Azahar (La Matanza) y Virgen de Monserrate (Torremendo).

Llama la atención la ausencia en el listado del colegio Playas de Orihuela, el primero en dar la voz de alarma. Este centro suma el problema de que la caldera está rota desde marzo del año pasado. Fuentes municipales afirman que este mismo martes la empresa adjudicataria ha comenzado a revisar todas las calderas con el contrato de revisión y puesta en funcionamiento.