La falta de camas obliga al Hospital de Torrevieja a doblar con dos pacientes las habitaciones

El Sindicato de Enfermería (SATSE) Alicante alertó de la "grave situación" que, a su juicio, atraviesan las unidades de hospitalización del Hospital Universitario de Torrevieja, por el rápido aumento de la presión asistencial y de "la total ausencia de medidas estructurales por parte de la Conselleria, a pesar de tratarse de un problema que se repite año tras año".

La Administración no ha dotado al "hospital del material, los recursos humanos ni las adaptaciones estructurales imprescindibles" para afrontar este pico de demanda, según las mismas fuentes.

Soluciones necesarias

En este sentido el sindicato desvela que la Conselleria de Sanidad continúa recurriendo al desdoble de camas en habitaciones que, asegura el sindicato, no cumplen los criterios mínimos para acoger a dos pacientes. Se trata de una práctica que se repite cada año, en la misma época, sin que la Conselleria "haya implementado las soluciones necesarias para evitarlo". El SATSE recalca que estas situaciones "no son puntuales ni excepcionales", sino la consecuencia directa de la inacción de los responsables de Sanidad de la Generalitat, que “permite que el mismo problema vuelva a repetirse sin poner solución”.

La gerencia del departamento de Salud, por su parte, ha restado importancia a la denuncia pública del sindicato y sostiene que "como ha ocurrido en ocasiones, se ha realizado el desdoble de algunas habitaciones (habilitadas perfectamente para ello), en condiciones de seguridad y sin que ello suponga problema alguno en la operativa diaria de trabajo".

Un paciente, una habitación

El Hospital Universitario de Torrevieja mantiene en su día a día ordinario el sistema de ingresos heredado de la gestión privada desde la apertura del centro sanitario en 2006. Los pacientes son ingresados en una habitación con una cama individual y pueden estar acompañados de forma permanente con una cama supletoria. Una distribución muy valorada por los familiares y acompañantes.

Este sistema, que no es el habitual en los centros públicos de la Comunidad Valenciana, comenzó a quebrarse antes de la pandemia, cuando Ribera comenzó a doblar la capacidad de las habitaciones siempre que se producía un aumento de ingresos, sobre todo de carácter respiratorio en los meses de invierno, como respuesta al aumento progresivo de la población que ha ido experimentando el área en los últimos años, ya que el departamento ha pasado de una población protegida de algo más de 100.000 personas cuando se abrió el centro hospitalario a casi 230.000.

Si en principio Ribera centró en la planta O del hospital la doble ocupación por habitación, durante la pandemia de covid llegaron a estar dobladas las habitaciones de dos plantas completas. Más tarde, recuperada ya la gestión directa de la Generalitat desde octubre de 2021, en los periodos de presión asistencial invernal se ha vuelto a recurrir a esa práctica en momentos de falta de espacio físico.

Número de camas disponibles en el Hospital Universitario de Torrevieja Área asistencial Número de camas / puestos Hospitalización general 229 UCI 18 Psiquiatría 10 Pediatría / Neonatos 13 Hospital de día 38 Observación (urgencias) 45 Dilatación / Paritorios 8 Diálisis 29 Fuente: Memoria del Departamento de Salud de Torrevieja, 2024

Para el sindicato, sin embargo, esta opción presenta en el caso de Torrevieja muchos inconvenientes porque las habitaciones no están preparadas para este uso doble. En este sentido detallan que la privacidad e intimidad se encuentran "totalmente vulneradas, al carecer muchas habitaciones de cortinas o biombos suficientes".

Esas habitaciones presentan dificultades en actuaciones de urgencia, llegando a impedir incluso el acceso del carro de paradas por falta de espacio. También carece de tomas de oxígeno, enchufes y espacio técnico, obligando al personal a improvisar constantemente porque fueron diseñadas para albergar a un solo paciente. Además, las mismas fuentes señalan que se producen traslados peligrosos, teniendo que mover una cama completa para sacar la otra, con riesgo de caídas y desconexiones accidentales.

Pasillo de hospitalización del Hospital de Torrevieja, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Los refuerzos puntuales habilitados por la dirección resultan, a juicio del sindicato sanitario, "claramente insuficientes", lo que consideran que mantiene al personal sanitario en una situación “inasumible” y comprometiendo la seguridad del paciente, "la calidad de la atención y la salud física y mental de los profesionales".

Un año más

Las mismas fuentes señalan que se han visto obligados, "un año más" a presentar un nuevo escrito a la gerencia "denunciando la situación" para reclamar a la Conselleria de Sanidad que asuma su responsabilidad y ponga fin a una "problemática que se repite año tras año sin solución", y solicitan un plan de contingencia con un refuerzo estructural suficiente de personal sanitario y recursos materiales, especialmente en Hospitalización, la adecuación "inmediata" de los espacios habilitados, asegurando que cumplen criterios de seguridad, accesibilidad y privacidad y la activación de protocolos "de contingencia adecuados, que eviten el uso de zonas no preparadas y garanticen una atención digna y segura".

El Hospital Universitario de Torrevieja cuenta con una población protegida de casi 230.000 personas con tarjeta SIP de la propia área, procedentes de diez municipios del litoral y prelitoral de la comarca: Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.