Almoradí centra sus cuentas en seguridad y basuras y presume de una presión fiscal baja con 375 euros por habitante

El Ayuntamiento de Almoradí ha presentado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que se llevará este viernes a su aprobación en el pleno y que alcanza los 19.047.627 euros, convirtiéndose en el mayor presupuesto de la historia del municipio tanto en ingresos como en gastos.

El concejal de Hacienda, Luciano Martínez, ha definido las cuentas como "serias, equilibradas y responsables, pensado para las necesidades reales del municipio", que se han elaborado a partir de ingresos calculados sobre padrones reales y liquidaciones de ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que Almoradí mantiene una presión fiscal por habitante de 375 euros, muy por debajo de la media provincial y nacional, y que el IBI permanece congelado desde 2013, situándose entre los más bajos de la provincia.

Aumento de financiación externa

En el apartado de ingresos, el presupuesto se sustenta principalmente en los impuestos municipales, con cerca de 5,8 millones de euros; las tasas y precios públicos, con 3,25 millones, y sobre todo en los ingresos y subvenciones procedentes de otras administraciones, que superan los 9,1 millones.

Destaca el incremento de 800.000 euros en la participación en los tributos del Estado, que supera los 7,3 millones de euros, así como el aumento de 130.000 euros en las subvenciones de la Generalitat Valenciana incluidas en el contrato programa, que alcanzan más de un millón de euros.

Martínez ha subrayado también el aumento del Impuesto sobre Actividades Económicas, no por su cuantía, sino porque "refleja que cada vez más empresas se instalan en Almoradí y que las ya existentes crecen", consolidando al municipio como motor económico.

En cuanto a las disminuciones, el concejal ha destacado el ahorro de 114.000 euros para los vecinos en la tasa de basuras, gracias a las bonificaciones aprobadas en el pleno para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, pensionistas, usuarios de ecoparques y empresas y autónomos locales.

El concejal de Hacienda, Luciano Martínez, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, en la presentación de los presupuestos / Información

Gasto

El presupuesto de gastos se articula en cuatro grandes capítulos: personal, con 8,6 millones de euros (más del 45% del presupuesto), que incluye una partida de 400.000 euros para la implantación progresiva de la carrera profesional; gasto corriente, con 7,1 millones (un 37%), correspondientes a servicios, suministros y contratos en vigor; transferencias corrientes, con 2,4 millones en subvenciones, ayudas y consorcios, e inversiones, con 850.000 euros (un 4,5%).

Seguridad, limpieza y servicios esenciales

La Seguridad Ciudadana, ha recalcado el edil, vuelve a ser una de las principales prioridades, con un presupuesto de 2,8 millones, el 15% del total. De esta cantidad, cerca de 2,6 millones se destinan a los salarios de los 40 agentes de la Policía Local, "una plantilla que cumple sobradamente con la ratio recomendada", ha puntualizado, y que se ha incrementado en nueve agentes en los últimos cinco años. Además, se destinan 200.000 euros a la mejora de instalaciones y equipamiento.

La Recogida de Residuos y Limpieza Viaria es el área más dotada, con 3,2 millones, un 16,7% del presupuesto, tras haberse duplicado su dotación en los últimos cuatro años.

En Vías Públicas, se consignan 200.000 euros para la reposición de asfalto y aceras, mientras que en alumbrado público se culmina el cambio a luminarias LED, alcanzando el 99% del municipio, con el consiguiente ahorro energético y mejora de la seguridad.

En Medio Ambiente, se incorpora una nueva partida para sufragar el convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura, que permitirá el mantenimiento anual del cauce del río a su paso por el término municipal.

En Acción Social, se garantiza la atención a mayores y dependientes, con especial atención a los programas Menjar a Casa y Catering Social, así como 376.000 euros destinados al servicio de ayuda a domicilio.

Las áreas de Cultura, Educación, Música, Fiestas y Juventud cuentan con una dotación de 2,3 millones de euros, mientras que en Deportes se incrementan las partidas para eventos y para las escuelas deportivas municipales, que aumentan su presupuesto en 50.000 euros.

El presupuesto incluye además más de 500.000 euros en subvenciones para asociaciones, clubes deportivos y comisiones de fiestas, con el objetivo de respaldar la actividad social, cultural, festiva y deportiva del municipio.

Comercio y turismo

El presupuesto municipal de 2026 refuerza también las áreas de Comercio y Turismo como motores de actividad económica y generación de empleo. Ambas concejalías cuentan con partidas específicas destinadas a campañas de dinamización comercial, promoción turística y organización de eventos que permitan atraer visitantes y fomentar el consumo en el comercio de proximidad.

Desde el equipo de gobierno se destaca que estas áreas no se conciben como gasto, sino como inversión directa en la economía local, al favorecer el flujo de visitantes, apoyar a autónomos y hosteleros y contribuir a que Almoradí mantenga una programación estable durante todo el año. En este sentido, el presupuesto permite dar continuidad a campañas consolidadas y abrir la puerta a nuevas acciones vinculadas a fechas clave del calendario.

Oposición

El equipo de gobierno cuenta con mayoría para aprobar los presupuestos en el próximo pleno. Con todo, las críticas del PSOE se centran sobre todo en que las nuevas cuentas no solucionan el déficit de trabajadores sociales que tiene el área de Servicios Sociales, que no cumple con la ratio establecida por ley, explica Ricardo Rodríguez, secretario general del PSOE de Almoradí, así como "el déficit estructural de personal en la Policía Local".

Tampoco se ha tenido en cuenta la mejora del nuevo contrato de basuras, que "no funciona de manera adecuada", insiste, ni se ha realizado un sistema de recogida selectiva.

Para los socialistas, "el PP ha hecho una lectura irreal y partidista de los presupuestos", ya que en los más de 800.000 euros de incremento en la partida de ingresos, que supone un 80% del aumento, procede de la aportación del Gobierno central.

Esto, a juicio de Rodríguez, "desmonta de una manera evidente que el aumento se deba, como mantiene el PP, a un incremento de la actividad económica en el municipio, que puede haber subido, pero muy ligeramente y mucho menos de lo que sería necesario".

"El estado actual del municipio indica que hay una ausencia de modelo de proyecto político, que es incapaz de encauzar un crecimiento económico sostenido y viable como el que necesita el municipio", asevera Rodríguez, que concluye que "los presupuestos no van a conseguir ese objetivo que nos interesa: implementar una renovación en el modelo de ciudad".

Por su parte, el grupo EU lamenta que "los presupuestos sean continuistas, prácticamente los mismos que en el anterior ejercicio, con la novedad del tasazo de las basuras", manifiesta el concejal Juan José Lorenzo Illán, que también añade que han realizado una propuesta en materia de acceso a la vivienda. "Si el PP la acepta, nos abstendremos, y si no votaremos en contra", concluye el edil.