Bigastro inicia obras de asfaltado y la creación de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Bigastro ha presentado el inicio de un nuevo proyecto de mejora de la accesibilidad, la seguridad vial y la ejecución del Plan de Movilidad del municipio. Según ha explicado el primer teniente de alcalde, Antonio Meseguer, la actuación incluye el asfaltado de más de 2.000 metros en diversas calles, nueva señalización para el tráfico y la adaptación de varios tramos para modificar recorridos y sentidos de circulación.

Entre los objetivos principales se encuentra la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el entorno del parque Huerto del Cura. Con esta intervención, según el edil, se busca reducir el tráfico en la parte central del casco urbano, permitiendo el paso únicamente a vehículos de bajas emisiones, mientras que el tráfico más intenso circunvalará por la calle Goya y la calle Tomás Villanueva.

Antonio Meseguer, primer teniente de alcalde, en la zona donde se han iniciado las obras / Información

Meseguer ha destacado que esta medida pretende reforzar la seguridad vial, mejorar la escena urbana, crear pasos más accesibles y favorecer la movilidad del peatón frente al vehículo. Asimismo, ha recordado la existencia de contratos de aparcamientos disuasorios en el entorno del parque Huerto del Cura para facilitar el estacionamiento exterior. También se mantendrán zonas de carga y descarga destinadas al comercio local.

El proyecto cuenta con una subvención de algo más de 45.000 euros procedentes del Plan Más Cerca de la Diputación de Alicante. El Ayuntamiento ha aportado aproximadamente 2.000 euros adicionales con el fin de ampliar la superficie de asfaltado, alcanzando una inversión total de 47.000 euros.

La duración estimada de las obras es de aproximadamente un mes, incluyendo los cambios de señalización y cortes de calles, con previsión de finalización entre diciembre y principios de enero.