La borrasca Emilia deja acumulados de hasta 65 litros en la Vega Baja

La borrasca Emilia ha dejado acumulados de lluvia de hasta 65 litros por metro cuadrado en la Vega Baja en lo que va de semana. Es el caso de Orihuela, según los registros pluviométricos de la estación de Avemet, ubicada en el centro de la capital histórica de la comarca, sin generar incidencias de relevancia más allá de las habituales al quedar anegadas de agua de forma puntual algunas avenidas y viales, como fue el caso de las calles situados junto a la ladera de la Sierra en Orihuela, durante la tormenta del pasado lunes, y provocó el incendio de una palmera en Callosa de Segura porque llegó acompañada de una gran actividad eléctrica.

Parque inundable de Doña Inés en Torrevieja tras las lluvias / D. Pamies

Parques inundables

En Torrevieja, que es la ciudad donde las lluvias más intensas se ha producido en la madrugada de este mismo miércoles han dejado huella en los parques inundables de Doña Inés y Torrealmendros-Torreta Florida que han cerrado sus puertas al público en los últimos días tras laminar un volumen de agua considerable.

Algo que también se observaba este miércoles en la balsa de laminación del plan parcial de La Hoya, en paralelo a la CV-905. Estas instalaciones han respondido de forma eficaz en esta ocasión laminando el agua de escorrentía lo que demuestra que su capacidad es aceptable para lluvias moderadas.

El pasado mes de octubre con el episodio de lluvias torrenciales de la dana Alice los parques inundables se desbordaron y, en algún momento, la balsa de laminación de La Hoya, con más de 40.000 metros cúbicos de capacidad, también rebosó. Cayeron 80 litros por metro cuadrado.

Huerta y campo

Las precipitaciones son un balón de oxígeno para la huerta y el campo de la comarca, que sufre restricciones de riego. Un agua que solo ha caído de forma torrencial de forma puntual, y que lo hace en la época del año más fría, con lo que la humedad se mantendrá durante semanas sin necesidad de riego. Además, ha limpiado los árboles de cítricos y la tierra, y llenado los bancales. Los más de 50 litros caídos en algunos puntos del interior suponen más de una tanda completa de riego.

Con este episodio de fin de año muchas localidades han rebasado su media anual de precipitaciones que la comarca se sitúa entre los 280 y los 300 litros por metro cuadrado. Es lo que ocurre en Torrevieja, en la que algunas zonas ya han registrado más de 330. Más discretas son las cifras en el interior donde se rozan los 300.

Alice y Emilia

En algunas zonas estos registros se han alcanzado mayoritariamente gracias a la dana Alice de octubre y el actual temporal de levante, que todavía podría dejar algunos chubascos este mismo jueves. La excepción a ese registro medio es Sierra Escalona y sus inmediaciones. El pluviómetro de Avemet en Pinar de Campoverde supera los 500 litros por metro cuadrado, fundamentalmente porque la dana Alice arreció en este punto dejando hasta 130 litros por metro cuadrado.