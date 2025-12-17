El exnovio de Cloe se enfrenta a una nueva pena por maltrato, amenazas y vejaciones a la menor que asesinó

El exnovio de Cloe, la joven de 15 años asesinada en Orihuela Costa, ha vuelto este martes al banquillo de un juzgado de Menores de Alicante acusado de los presuntos malos tratos a los que la sometió durante el año que mantuvieron una relación sentimental. El acusado, que acaba de ser condenado a ocho años de internamiento y otros cinco de libertad vigilada por el asesinato de la menor, se enfrenta ahora a una nueva petición de pena de otros tres años de internamiento por delitos de maltrato habitual, amenazas y vejaciones. Durante el tiempo que estuvo internado preventivamente antes del juicio, cumplió 18 años y ya es mayor de edad. Fuentes cercanas al caso han explicado que, al habérsele impuesto ya la máxima pena posible por el delito de asesinato, esta eventual condena difícilmente supondrá una ampliación efectiva del tiempo de internamiento, aunque sí podría complicar el acceso del menor a beneficios penitenciarios.

Según la Fiscalía y la acusación particular que ejerce en nombre de la familia de la víctima el abogado Juan Carlos Fuentes, existía un clima de control, insultos y humillaciones al que el menor sometía a la joven. El análisis del teléfono móvil de Cloe realizado por la Guardia Civil tras el crimen permitió reconstruir una relación marcada por los celos extremos y el control constante. A lo largo de esos meses, el acusado revisaba el teléfono de la menor, leía sus conversaciones y la obligaba a borrar algunos contactos o a desinstalar aplicaciones como Snapchat. Entre los mensajes analizados aparecen amenazas explícitas como “me da igual que sean tus amigos, los hincho a palos como te vea con ellos”, “como te acerques a alguien te mato con mis propias manos” o “te prendo la puta cara, avisada quedas”, "cállate que exploto y te dejo llorando lo que queda del día".

La punta del iceberg

La agente de la Guardia Civil que examinó los chats explicó en el juicio que los mensajes recogidos en el informe son “solo la punta del iceberg” y que en el terminal había muchos más de contenido similar. Entre los elementos de control, la investigación reveló que incluso el acusado llegó a instalar en el móvil de la joven una aplicación que le permitía conocer en todo momento dónde se encontraba. La agente describió la relación como el ciclo clásico de la violencia de género, con episodios de celos y posesión seguidos de arrepentimiento, dentro de una dinámica tóxica, y añadió que la joven empezó a hacerse más fuerte cuando decidió dejarlo. En los meses previos al asesinato, hubo numerosos mensajes pidiéndole que volviera y mostrándose arrepentido.

La joven fue asesinada por su exnovio y otro menor la tarde del 24 de noviembre de 2024, después de que ella decidiera poner fin a la relación. Este segundo condenado estaba citado como testigo en este juicio por violencia de género, pero finalmente no ha tenido que declarar después de que la defensa, que había solicitado su comparecencia, renunciara a ella.

El acusado ha declarado por videoconferencia desde el centro de menores en el que cumple condena. A petición de su defensa, lo ha hecho al final del juicio, cuando ya habían comparecido todos los testigos. El exnovio de Cloe ha reconocido haber escrito todos los mensajes, aunque ha tratado de restarles importancia y ha negado que existiera maltrato. Incluso llegó a afirmar que “cuando golpeas a alguien sin intención de hacerle daño eso no puede considerarse violencia. Es tonteo”.

En este sentido, a lo largo del juicio varios testigos señalaron que un día vieron a Cloe con una uña rota, la única lesión que recordaban haberle visto. Al explicar cómo se produjo esa lesión, el acusado aseguró que fue una noche en la que “estábamos jugando y haciendo el gilipollas”. También achacó el contenido de algunos mensajes a que estaba enfadado y perdió el control, señalando que en aquella época se estaba desintoxicando de las drogas.

Asimismo, aseguró que la aplicación de localización fue instalada “de forma voluntaria y consentida” por ambos y que el control era mutuo. En esta línea, sostuvo que ella también controlaba su móvil y tenía celos de sus amigas. En este sentido, la defensa, la letrada Encarnación Obdulia Martínez, ha subrayado que ningún testigo ha declarado haber presenciado episodios de malos tratos. En este sentido consideró que la acusación se basaba más en opiniones de los agentes de la Guardia Civil que revisaron el terminal, más que lo que realmente ocurrió. En este sentido, admite tanto las amenazas como los mensajes insultantes.

Los padres

El juicio ha contado también con el testimonio de los padres de Cloe. La madre relató que al inicio de la relación no percibieron nada extraño y que el joven acudía con frecuencia a casa. Fue con el paso de los meses cuando comenzaron a saltar las alarmas. En una ocasión, cuando la notó preocupada, su hija le confesó que el novio la estaba engañando con otra amiga; en otra, tuvo que ir a recogerla al instituto, después de que ella le llamara muy alterada pirque él le había gritado en el pasillo delante de otros alumnos. También supo que le había arrebatado el móvil por la fuerza para borrar un contacto y que la menor se estaba quedando sin amigas porque tenía que pasar todo el tiempo con él. “No es justo que una niña de 15 años no pueda decidir estar sin una persona porque no le conviene”, declaró la madre entre lágrimas.

El padre, que no convivía con la menor y había retomado la relación con ella en los últimos años, reconoció que tampoco se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Una vez le pregunté si le ocurría algo y me dijo que no. Ahora, cuando he sabido lo que pasaba, me he dado cuenta de que había estado cargando con todo esto ella sola sin decírselo a nadie”, afirmó ante la magistrada.

En el juicio han declarado dos jóvenes próximos a Cloe, pero que han minimizado los supuestos episodios de celos y malos tratos. Uno de ellos ha admitido que le abordó el exnovio para echarle en cara que "me estaba tirando a su novia", algo que este negó, porque "a mi ella no me gustaba". Según ha dicho, "creí que me lo decía en broma". Otro exnovio de Cloe dijo no recordar las conversaciones que había tenido con ella, en las que la joven le expresaba los temores hacia su pareja actual. Solo ha reconocido que un día ella le dijo que tenía miedo de él, por lo que le recomendó que no fuera. La mejor amiga de Cloe ha declarado que ella le reconoció que su novio era muy celoso y que incluso llegó a amenazarla con difundir fotos íntimas. "Ella se había cansado de esos comportamientos y quería conocer a otras personas", ha dicho. El juicio ha quedado visto para sentencia este martes.