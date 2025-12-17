Orihuela asume las competencias para construir un segundo centro de salud en la Costa

El equipo de gobierno de Orihuela llevará al próximo pleno la delegación de competencias por parte de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento para asumir la construcción de un segundo centro de salud en la Costa, un acuerdo que debe estar en conselleria antes del día 31.

La sesión, que normalmente se celebra el último jueves de cada mes, se adelantará finalmente el próximo martes 23, tras la propuesta que realizó el alcalde del municipio, Pepe Vegara, con la que todos los grupos estuvieron de acuerdo excepto Ciudadanos, que manifestó que, según el reglamento de organización, cuando es festivo, en este caso Navidad, correspondía pasarla al siguiente día hábil, el viernes 26, lo que atribuyó a que el bipartito de PP y Vox quiera trabajar como "señoritos".

La propuesta para asumir las competencias llega después de que en julio el Consell recuperara una especie de "Plan Edificant" al estilo sanitario. Así, publicaba un decreto ley para llevar a cabo actuaciones en infraestructuras sanitarias. La Generalitat asumirá el coste, mientras delegará en los ayuntamientos que así lo soliciten -y cumplan con los requisitos- las competencias para ejecutar las obras.

La conselleria detalló entonces que se trataba de agilizar la construcción y ampliación de centros públicos sanitarios de Atención Primaria para adecuar los recursos a la demanda asistencial en lugares como Orihuela Costa, además de citar Burriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat y Mislata.

El decreto establece el marco jurídico que regula la colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, y estos cinco ayuntamientos para que puedan desarrollar actuaciones relacionadas con la construcción de nuevos centros sanitarios o la ampliación de los ya existentes (a elegir una entre las dos opciones), ya que cada ayuntamiento puede optar a una sola actuación.

Poco después, el alcalde de Orihuela alzó las campanas al vuelo con la construcción de un segundo centro de salud en el litoral oriolano. Fue incluso una promesa del expresidente Carlos Mazón, aunque finalmente no se contempló en los presupuestos, que sí recogen 4 millones de euros para la reforma del existente, el único que hay, en Aguamarina-La Regia-Cabo Roig, y que cubre un área en la que viven todo el año 30.000 personas censadas, una cifra que se multiplica en temporada alta y periodos vacacionales en una zona consagrada al turismo residencial.

Tiene muchas limitaciones. Solo por fuera ya se aprecia el deterioro en un inmueble que aún conserva la cartelería de la antigua concesionaria, de hace casi 20 años.

Orihuela Costa lleva cinco años a la espera de la ampliación del centro de salud de Aguamarina o de la construcción de un segundo ambulatorio, aunque los vecinos son partidarios de ambas opciones.

Ubicación

El Ayuntamiento cedió en noviembre del año pasado una parcela de 12.000 metros cuadrados en la zona de Villa Rosa, al norte del litoral, entre las calles Beduinos y J'Alhamed, un espacio situado a unos seis kilómetros del actual centro de salud y que permitirá dar cobertura sanitaria a una población en constante crecimiento. La parcela se encuentra muy cerca del límite con el término municipal de Torrevieja, y su gran extensión en superficie permitirá disponer de terreno para acoger amplias zonas de aparcamiento, además de contar con un techo de edificabilidad de cinco alturas.

Plazos

Después de la medida que se aprobará en este pleno, se precisará una modificación puntual del PGOU, ya que es suelo dotacional para uso educativo, debiendo pasar a sanitario.

El Consistorio también deberá adjudicar la redacción del proyecto, aprobarlo, licitar la ejecución de la obra y contratarla. Ninguno de esos pasos se ha dado todavía.

Con todo, el equipo de gobierno ya divulgó el pasado agosto el plan funcional de instalaciones, presentando con qué áreas y personal contará esta infraestructura en la que se prevé Medicina Familiar, Pediatría y matrona, rehabilitación, centro de salud sexual y Radiología.