El Ayuntamiento debatirá en pleno extraordinario si Torrevieja ha pagado a la SGAE 160.000 euros que debía costear una empresa

El PSOE de Torrevieja ha solicitado formalmente la celebración de un pleno extraordinario de fiscalización para conocer el motivo por el que el equipo de gobierno del Partido Popular habría estado autorizando el abono de derechos de autor a la SGAE derivados de la programación cultural contratada por la empresa Cultura Torrevieja (formada por la UTE Mediapro-Esatur). Según mantiene la oposición mayoritaria y figura en el pliego de condiciones de esa prestación de servicios de gestión cultural, es esta empresa la que debía pagarlos.

Externalizada

Desde el segundo semestre de 2022, Cultura Torrevieja lleva a cabo el grueso de la programación cultural que depende del Ayuntamiento, asumiendo el coste de contratación y gestión, por 2,7 millones de euros anuales. La principal ventaja de esta gestión externalizada es la agilidad a la hora de contratar los espectáculos sin someterse a la lentitud y exigencias de ley de Contratación del Sector Público, con un programa cerrado con meses de antelación y que permite escoger en la oferta del circuito nacional de espectáculos.

La petición de fiscalización llega después de que el propio concejal de Cultura, Antonio Quesada, respondiera a una pregunta en el pleno de septiembre sobre esta materia admitiendo que se han abonado 160.000 euros en concepto de derechos de autor "desde -dijo textualmente- que Cultura Torrevieja se hizo con el contrato".

Por qué se pagan

Se deben abonar derechos de autor a la SGAE en concepto de uso y comunicación pública de obras protegidas como música y audiovisuales. En este caso por actuaciones en vivo cuando generan un beneficio económico -los ingresos por entradas- a las empresas o entidades que emplean esos derechos. La recaudación de un porcentaje sobre la entrada se destina a la remuneración de los autores, compositores y editores por el uso de sus creaciones, según la Ley de Propiedad Intelectual.

En la petición, firmada exclusivamente por los seis concejales socialistas, se propone la fiscalización de todos los actos administrativos en virtud de los cuales se haya pagado cualquier concepto desde la entrada en vigor del contrato por parte del Instituto Municipal de Cultura en relación con los actos programados por Cutura Torrevieja en el Teatro Municipal y el Auditorio Internacional.

Inadecuada

En la solicitud los socialistas piden que si se demuestra que era la empresa, y no el municipio, la que debía abonar esos derechos, reembolse Cultura Torrevieja las cantidades que "hubieran sido indebidamente satisfechas" con cargo al Instituto Municipal de Cultura y que el pleno "considere inadecuada la gestión administrativa y económica realizada por el equipo de gobierno en este asunto y repruebe la gestión del contrato por parte del órgano responsable de su supervisión".

Extracto del pliego de condiciones que obliga a la empresa a abonar los derechos de autor / INFORMACIÓN

Informes

La sesión extraordinaria tiene como objetivo que el equipo de gobierno del PP explique el motivo por el que supuestamente se ha eximido a la empresa de ese abono y verificar si los pagos ya efectuados por el Instituto Municipal de Cultura corresponderían, conforme a lo dispuesto en el contrato, a la Administración o la mercantil adjudicataria.

Los socialistas solicitan que con carácter previo a la celebración del pleno extraordinario, el director de la Asesoría jurídica, -por haber intervenido en la contratación-, la Intervención de este Ayuntamiento, -como responsable de la autorización de los pagos- y la secretaría del Pleno, -por su deber de informar sobre la legalidad de los actos administrativos y acuerdos que se someten al pleno-, emitan un informe en el que se determine si de conformidad con el contrato regulado corresponde a la Administración o a la empresa adjudicataria el pago de los derechos de autor devengados a favor de la SGAE o de cualquier otra entidad gestora de derechos de autor.

Teatro Municipal en la plaza de Miguel Hernández de Torrevieja / INFORMACIÓN

Ambigüedades

Al director de la Asesoría Jurídica pide la emisión de un informe complementario que interprete las cláusulas contractuales para establecer si cada uno de los pagos examinados corresponde ser asumido por la Administración o por la empresa adjudicataria, que identifique posibles ambigüedades que generen inseguridad jurídica sobre la atribución de obligaciones de pago y que se suspenda cautelarmente la tramitación de nuevos pagos, hasta que los informes determinen "de manera inequívoca" si los abonos deben ser efectuados por la Administración local o la empresa adjudicataria.