Récord de inversión... en barracones: 2,2 millones por el nuevo colegio público 16 de Torrevieja

La empresa adjudicataria del montaje y alquiler del nuevo colegio público número 16 de Torrevieja está ultimando durante estos días la puesta a punto del nuevo centro docente en el barrio Mar Azul, al sur del término municipal, a escasos metros del litoral y el palmeral de Ferris, en el extremo sur del casco urbano torrevejense. En este emplazamiento privilegiado se ha levantado una mole con dos bloques de barracones distribuidos en planta baja y una altura unidos cada uno por un largo pasillo central.

Es, según la información pública sobre contratos de instalaciones provisionales, el colegio de Infantil y Primaria en instalaciones provisionales más grande de la provincia de Alicante, y solo comparable en dimensiones en la Comunidad Valenciana a un centro de secundaria que la Generalitat ha tenido que habilitar en una zona afectada por la DANA al sur de València.

43.000 euros mensuales de alquiler

Un centro de tres líneas -tres aulas por nivel educativo- con planta baja y una altura sobre cuatro mil metros cuadrados con un coste de alquiler, montaje y desmontaje que supera los 2,2 millones de euros (IVA incluido). Desafortunadamente, se pone en marcha, aunque todavía sin nombre más allá de la numeración, con vocación de permanencia: tres cursos académicos hasta 2028, con posibilidad de prórroga.

Aspecto del nuevo colegio número 16 en Mar Azul / D. Pamies

La parcela municipal, que debería ser una zona verde desde hace más de cuatro décadas según el Plan General, cuenta con otros 2.500 donde se ubicará el patio con dos pistas deportivas heredadas del colegio Amanecer, que permaneció, también solo en aulas prefabricadas, en este mismo emplazamiento, durante 17 cursos.

De esa dimensión da cuenta que el alquiler mensual supera los 43.000 euros. Se han instalado un total 67 módulos prefabricados para aulas, biblioteca, lavabos, sala de profesores, asociación de padres y otras dependencias y otros de otros 65 para adecuar casi mil metros cuadrados de las zonas comunes cubiertas para porches, pasillos y escaleras que ocupan casi mil metros cuadrados. Además, se han ubicado diez aulas de 15 metros cuadrados cada una de lavabos para Primaria, cinco para Infantil y cuatro para el profesorado.

Enero

Debería comenzar su andadura en enero próximo, aunque esa puesta en marcha deberá autorizarse por la Generalitat sin que hayan terminado las obras de urbanización de la parcela que debería haber asumido ya el Ayuntamiento, que adjudicó el contrato a mediados de noviembre por 146.000 euros.

Es la mejor opción que ha improvisado la Generalitat y el Ayuntamiento -más allá de acelerar los centros de nueva planta- para asumir la avalancha de matriculaciones en periodo ordinario y extraordinario que gestiona el municipio: que las instalaciones provisionales sean las de mayor envergadura posible para no tener que recurrir a otro colegio más en prefabricadas al curso que viene. Será el cuarto centro educativo exclusivamente que funcionará exclusivamente en aulas prefabricadas en la ciudad.

Porque Torrevieja lleva a sí varios cursos: desde 2023 ha tenido que autorizar los colegios 14 y 15 en módulos provisionales y el Instituto de Secundaria Eras de la Sal Número 7. Este último ha duplicado su capacidad este mismo curso con ocho aulas más. En total la población escolar ubicada en instalaciones prefabricadas supera ahora los 1.600 alumnos y se acercará a los 2.000 en enero.

Las instalaciones del colegio Número 16 se ubican en la misma parcela de Mar Azul que durante 17 cursos, y solo hasta hace un par de años, acogió el colegio Amanecer, también en barracones.

Nuevo centro en aulas provisionales de Torrevieja en una imagen de esta semana / D. Pamies

Escolarizados

Así los alumnos que llenarán las nuevas aulas prefabricadas, casi todos de origen extranjero y con una presencia muy importante de ucranianos, están escolarizados ahora también en aulas provisionales, en estos momentos en los colegios 14 y 15. Esos alumnos y sus familias ya conocen que tendrán que acudir a otro centro al regreso de las fiestas navideñas. Para algunos de los niveles educativos ya llenarán dos y tres líneas completas.

Para cubrir un servicio esencial como la garantía del derecho de escolarización con plaza escolar la Generalitat Valenciana cuenta con una herramienta de contratación especial. Un acuerdo marco por el que los contratos para instalaciones provisionales se pueden adjudicar a un grupo de empresas preseleccionadas. Algo que acorta los plazos.

El vigente, valorado en 60 millones de euros, se formalizó por parte del anterior Consell del Botànic días antes de las elecciones autonómicas de 2023. Fue uno de sus últimos grandes contratos adjudicados por aquel Gobierno.

Así que con la situación totalmente desbordada por la demanda, ya en la Generalitat se anticipó y adjudicó a la empresa Alquileres Barceló Sáez la instalación, alquiler y desmontaje de este colegio número 16 de Torrevieja.

Torrevieja arrancó el curso escolar en septiembre con 17.000 alumnos y 1.500 docentes. Todos los centros públicos a excepción de un concertados.