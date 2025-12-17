Torrevieja destinará 5,5 millones en cuatro años a sostener una plantilla de cien monitores para las escuelas deportivas municipales

El Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto destinar 4,5 millones de euros en los próximos cuatro años, dos años prorrogables por otros dos, en sostener la plantilla de monitores contratada de sus 17 escuelas deportivas municipales. Serán un centenar de empleados escogidos desde 2019 por la empresa que se adjudica el contrato, incluidos los coordinadores, entre jóvenes de familias torrevejenses.

El pliego hecho público no contempla la subrogración del actual personal, que trabaja por horas 8, 9 y 12 meses del año en función de la especialidad deportiva a la que estén destinados.

El personal a contratar asciende a 96 trabajadores (83 monitores, 6 recepcionistas, 5 socorristas y 2 directores-coordinadores de servicio) y el grueso del gasto municipal anual de en esta prestación de servicios se destina a sufragar sus retribuciones, a través de la empresa que se haga con el contrato.

De hecho, de los 1.147.761 euros anuales de coste previsto (IVA incluido), tan solo 69.000 euros (apenas el 6 %) son gastos ajenos a las nóminas.

El pliego es previsor y ya incluye una modificación del contrato al alza del 20 % tras los primeros años de prestación, en total otros 758.850 euros, que van incluidos en el global de 4,5 millones.

Según la información facilitada por la actual empresa en estos momentos trabajan en las escuelas municipales 72 monitores, que tienen derecho a ser subrogados. Con lo que la plantilla -siempre contratada por horas- se incrementaría en 24 plazas más.

En la actualidad el servicio lo presta la empresa alicantina Esatur, que cuenta entre sus ejecutivos con el exconcejal de Deportes de Torrevieja y expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Alicante, Luisma Pizana.

La misma empresa, para la que el Ayuntamiento ha ampliado el contrato desde 2020 en función de la prestación de servicios en nuevas dependencias deportivas, forma parte también parte de la UTE de gestión de la programación cultural de Torrevieja junto a Mediapro y tiene previsto implantar el primer grado universitario presencial en Torrevieja en colaboración con la Universidad Miguel Hernández.

La licitación fue aprobada en una junta de gobierno extraordinaria para la contratación de los servicios de actividades y escuelas deportivas, servicios de socorristas y recepcionistas (conserjes), por un importe global para los próximos 4 años (2ª años + 2 de prórroga) de 4.553.101,44 euros (IVA no incluido), y un total de 46.700 horas anuales de servicio en el contrato.

El objetivo del contrato es la prestación de servicios de actividades y escuelas deportivas, con la implantación, desarrollo, gestión técnica, coordinación, ejecución, evaluación y promoción de cada una de las actividades que componen la oferta deportiva municipal.

Estos servicios se prestarán en los centros deportivos municipales y en aquellas instalaciones o espacios que mediante autorización o acuerdo se dispongan para el desarrollo de la oferta deportiva municipal.

En concreto, en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”, piscina interior (50 metros) y exterior (25 metros) del Palacio de Deportes, campos de césped artificial “Esteban Rosado”, “Nito” y Gabriel Samper”, Estadio Nelson Mandela, Pabellón “Cecilio Gallego”, zona de raquetas, Gimnasio Municipal, Pabellón Polideportivo de La Mata y Pabellón “María Jesús Viuda”.

Además, incluye la contratación de los servicios de socorrismo en las piscinas municipales, así como con los servicios de recepción en las instalaciones municipales dirigidos a aquellos usuarios vinculados a las actividades. Además, se incluye en este contrato el programa anual en los centros educativos de la ciudad “Deporte para todos”.

En concreto, un total de 83 monitores para los siguientes deportes: baloncesto, fútbol, natación adaptada, atletismo adaptado, atletismo, gimnasia rítmica, voleibol, hockey, judo, rugby, coordinadores de monitor, remo, natación, gym sala, gimnasia, pilates y zumba.

Actividades - Horas y Coste Salarial ACTIVIDAD 🏗️ N.º PLAZAS 🪑 TOTAL HORAS ANUALES ⏱️ COSTE SALARIO BRUTO ANUAL (€) 💶 Dirección 2 1.848 20.364,96 Baloncesto 9 meses 6 3.240 34.959,60 Baloncesto 9 meses (ampliado) 15 4.050 43.699,50 Fútbol 9 meses 25 6.750 72.832,50 Fútbol Sala 9 meses 4 1.080 11.653,20 Socorristas 5 7.200 77.688,00 Natación adaptada 2 640 6.905,60 Atletismo adaptado 1 480 5.179,20 Atletismo 3 1.920 20.716,80 Rítmica 1 640 6.905,60 Voleibol 5 1.200 12.948,00 Hockey 2 540 5.826,60 Judo 1 320 3.452,80 Rugby 1 240 2.589,60 Ciclismo indoor 1 320 3.452,80 Coordinadores 4 1.080 11.653,20 Remo 2 960 10.358,40 Natación 2 960 10.358,40 Gym Sala 1 1.680 18.127,20 Gimnasia mantenimiento 1 384 4.143,36 Pilates 2 768 8.286,72 Zumba 1 320 3.452,80 Recepcionistas 6 10.080 108.763,20 TOTAL 📊 100 46.700 504.318,04

La concejala de Deportes, Diana Box, destacó que con este contrato se continúa afianzando el modelo deportivo municipal de este equipo de gobierno que "se recuperó en el año 2019". Gracias, sobre todo, al cambio de interpretación de la legislación, mucho menos restrictivo, que se produjo en el área de Intervención municipal, con el cambio de funcionario en la plaza, a la hora de valorar el uso de instalaciones municipales por parte de empresas externas y su financiación municipal.