Un bonoconsumo en Orihuela por Navidad 

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Orihuela pondrá en marcha a partir del próximo martes 23 una nueva edición del bonoconsumo de Navidad, una campaña destinada a impulsar el comercio de proximidad y favorecer las compras navideñas en el municipio. Así lo ha anunciado el concejal de Comercio, Vicente Pina, que ha subrayado que se trata de una iniciativa financiada con recursos propios municipales.

En concreto, una inversión de 400.000 euros que supondrán una inyección directa de 800.000 en el comercio local. "Es un bonoconsumo con participación económica propia, procedente de los impuestos de los propios ciudadanos, que va a repercutir claramente en el comercio de proximidad, como ya ha ocurrido en años anteriores", ha señalado.

Podrán beneficiarse las personas mayores de edad empadronadas en Orihuela. Los bonos tendrán un valor de 10, 20, 50 y 200 euros, con una financiación del 50% a cargo del Ayuntamiento y la otra mitad aportada por el ciudadano.

Venta

El periodo de uso se extenderá del 23 al 31 de diciembre, una vez publicada oficialmente la convocatoria. La campaña contará, además, con dos modalidades de venta: online, a través de la plataforma habilitada, y presencial, con una reserva de 80.000 euros, destinada principalmente a personas mayores de 65 años o con dificultades para acceder a medios digitales.

Ambas modalidades se activarán de forma simultánea el día 23. "La idea es que la venta presencial y la venta online se inicien el mismo día, garantizando el acceso de toda la ciudadanía al bono consumo", ha explicado Pina.

Comercios

El edil ha destacado que está dirigido exclusivamente a pequeñas empresas y micropyme, con un máximo de 10 empleados, quedando excluidas las grandes superficies. "Lo que queremos verdaderamente es apoyar a nuestro comercio local de todo el municipio. En Orihuela tenemos de todo; solo hay que pasear por nuestro amplio término municipal para encontrar comercios de cualquier actividad empresarial", ha indicado Pina.

La campaña, como en anteriores ocasiones, será gestionada por la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) y podrán adherirse de forma gratuita comercios, establecimientos de hostelería y de servicios con local permanente abierto al público, definidos como micropyme, pequeño empresario, autónomo o profesional con menos de 10 trabajadores.

La adhesión requerirá la admisión a la campaña y se realizará a través de la plataforma web de Facpyme, que se comunicará en los próximos días. El plazo para inscribirse se abrirá al día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

Pina ha concluido que estas "son las fechas más adecuadas, en plena campaña de Navidad, cuando todos tenemos el compromiso de hacer compras importantes para regalos y cenas familiares. Queremos que esas compras se queden en nuestro municipio y no se escapen fuera".