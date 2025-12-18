La Generalitat exige en el Consejo Nacional del Agua al Gobierno “diálogo y rigor técnico” antes de decidir sobre el Tajo-Segura

El secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, defendió este jueves que “España no puede permitirse la insolidaridad hídrica ni que se tomen decisiones sin escuchar a las partes implicadas, sobre todo a los regantes” y reclamó que “cualquier decisión relativa al trasvase Tajo-Segura se adopte con la participación previa de las comunidades autónomas afectadas y de los regantes”.

Tejedo realizó estas declaraciones tras asistir, junto con la directora general el Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, a la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada este jueves en Madrid. Finalmente, en el orden del día no figuraba la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura como temían las organizaciones de regantes de Alicante y Murcia.

Normas de explotación

La revisión de las normas de explotación es un requisito legal derivado de la aprobación de ciclo de un plan hidrológico. En este caso la actualización del plan hidrológico del Tajo se aprobó en enero de 2023. Desde entonces el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha ido atrasando la decisión que implica un recorte en las aportaciones a los regantes del 50 % sobre lo que reciben de media desde hace 46 años, por el aumento de caudales ecológicos que dispone.

El Miteco estaría a la espera de en qué sentido se pronuncia el Tribunal Supremo ante los recursos judiciales presentados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura contra ese plan y su aumento de caudales ecológicos en el Tajo.

Tejedo advirtió que “la paciencia de los agricultores alicantinos, murcianos y andaluces ha llegado a su límite” y ha subrayado que “cada recorte y cada decisión tomada de espaldas a la realidad del campo compromete la viabilidad de nuestra agricultura y el sustento de miles de familias”.

El secretario autonómico señaló que “el agua es un asunto de Estado, por lo tanto, las decisiones también deben ser de Estado”, lo que “exige rigor técnico, participación real y lealtad institucional”. En esa línea, ha insistido en que “antes de decidir, hay que escuchar a todas las partes”.

Tejedo advirtió que “la paciencia de los agricultores alicantinos, murcianos y andaluces ha llegado a su límite” y ha subrayado que “cada recorte y cada decisión tomada de espaldas a la realidad del campo compromete la viabilidad de nuestra agricultura y el sustento de miles de familias”.

Soluciones

Por su parte, la directora general ha recordado que “llevamos desde el inicio de legislatura reclamando soluciones y la creación de un comité técnico” para garantizar una gestión “seria, transparente y evaluable” del trasvase.

Según explicó, esa comisión mixta debe fijar un calendario firme, transparencia de criterios hidrológicos, ambientales y socioeconómicos y un documento de acuerdo previo sobre las reglas de explotación y, en su caso, medidas de compensación o alternativas. “Lo mínimo en un asunto tan sensible es la creación de un comité técnico. Lo demás es improvisación”.

Consejo Nacional del Agua celebrado este jueves en Madrid / INFORMACIÓN

La directora general aseguró, además, que “en su formulación actual, el Plan Especial de Sequía carece de la solidez técnica necesaria para identificar con fiabilidad las situaciones de sequía y escasez, lo que pone en cuestión su capacidad para ofrecer criterios objetivos, equitativos y con plena seguridad jurídica, tal y como exige un instrumento de esta relevancia”.

Galindo recordó el informe técnico elaborado por la Generalitat y corroborado por el gobierno de la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y los regantes, que indica que la propuesta de nuevas normas de explotación y, en particular, el aumento del umbral de no trasvase hasta 531 hm³, “no se sustenta en criterios técnicos y objetivos”