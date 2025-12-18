Nace la Asociación de Familias Autistas de Torrevieja ASFAU

Un grupo de unas 40 familias de Torrevieja ha decidido crear la Asociación Familias Autistas (Asfau Torrevieja) para poner sus necesidades en común, "la de nuestros hijos y las de la sociedad, en general, para crear entornos inclusivos que sean reales, más allá del nombre", según explica su principal impulsora, Adriana Expósito Barrero.

El colectivo contará pronto con un formulario de socios para empezar a remitirlo a las familias. "Hemos creado un grupo de WhatsApp donde ir reuniendo a los miembros e ir informando de todas las novedades", señala Expósito Barrero.

Reuniones

Además, se está preparando la documentación para inscribir la Asociación en el Ayuntamiento y la intención es poner en marcha reuniones con las Concejalías de Diversidad Funcional, de Accesibilidad y Bienestar Social para "presentarnos y trasladar nuestras inquietudes".

La Fundación Adiem "nos ha hecho en gran favor" de cedernos la sede que tienen en la calle La Paz 194 de Torrevieja "las tardes que necesitemos". El objetivo es hacer talleres o reuniones, y donde poder atender personalmente a las familias que lo necesiten. Además de informar y ayudar con los trámites que "tanto cuestan a muchas familias" como becas NEAE, solicitud de reconocimiento de la discapacidad y dependencia, ayudas por hijo a cargo con discapacidad, ayudas para la mejora de la autonomía personal (comunicadores)", entre otros.

Asociaciones de Padres

La nueva asociación se pone a disposición de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) para atender sus consultas, dudas y gestión de recursos.Y en este sentido se ha estado en contacto con padres y madres de adolescentes autistas que han trasladado "su preocupación por el rechazo, la exclusión e incluso, bullying en los institutos".

"Creemos que es, en gran parte, por desconocimiento o un conocimiento equivocado de lo que es el autismo y las particularidades de su condición". Por lo que la Asociación se presta para darlo a conocer, tanto a padres, como a profesores y alumnos, mediante charlas o dosieres tanto de padres como de profesionales que trabajan con ellos para que puedan formar parte de la comunidad educativa de la misma forma que lo hacen "sus compañeros neurotípicos".

Establecimientos amigos

La base de la asociación va a ser crear comunidad. Grupos de apoyo, tanto emocional como de información de los recursos que las familias tienen disponibles. "A nivel emocional saber que no estamos solos y que son comunes muchas de nuestras preocupaciones. Compartimos sentimientos y miedos, avances y técnicas que nos han servido con nuestros hijos y que pueden ayudar a otros. Compartimos dudas, quejas de servicios médicos (esperas en Neuropediatría, falta de psiquiatras en la USMIA (Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil), una atención temprana que cada vez termina antes,...); opiniones o información sobre centros de terapias o terapeutas, experiencias con la medicación, o establecimientos en los que sabemos que atienden bien a nuestros hijos", explican desde el colectivo.

En este sentido tenemos la intención de crear una “Red de establecimientos amigos”, del estilo que certifica “Autism Friendly” pero a nivel local y “certificados” por la asociación. "Dada la condición de nuestros hijos (hipersensibilidades) es muy difícil, por ejemplo, encontrar peluquerías que sepan cómo tratarles, o dentistas".

Crear una red

ASFAU quiere contactar con los establecimientos que "ya sabemos que saben cómo atender a nuestros hijos" y crear una red con todos ellos y todos los que se quieran unir.

Así, las familias tendremos garantías de que saben de sus peculiaridades y saben atenderlas, para lo que nos ofrecemos a informar y formara todos ellos."Y nos gustaría hacerlo extensivo a centros de ocio adaptados a ellos y a las familias. Nuestro ocio suele ser bastante reducido y necesitamos más espacios para ellos y para nosotros".

Encuentro de familias para visibilizar el autisimo, en una imagen de archivo / Manuel Nebot Rochera

Historia personal

Adriana Expósito explica su experiencia personal. "En 2020, tras recibir el diagnóstico de mi hija, comencé a hacer los trámites para obtener el certificado de discapacidad y dependencia de mi hija. Pero fue en 2022, tras tramitar el cambio de preferencias del PIA de la dependencia de mi hija y solicitar el PATI, y con toda la burocracia que eso conlleva, me di cuenta de lo necesitadas que están las familias".

Sobre todo, en información sobre los trámites y ayudas a los que tienen que enfrentarse. "Estoy muy acostumbrada a hacer trámites y por ello empecé a ayudar a los padres y madres que me iba encontrando resolviendo sus dudas. Sé que para ello están los servicios de Bienestar Social, pero por experiencia propia y la de muchas familias con las que he hablado, además de poco personal, citas tardías y un largo etcétera, los asistentes sociales tampoco están especializados en estos temas y no dan siempre una información precisa y actualizada".

Por eso creo un grupo de WhatsApp "TE AYUDO TORREVIEJA" donde ir resolviendo dudas. De ahí surgió la idea de formar una asociación de familias autistas. Y, el pasado verano, con un grupo de madres de hijos e hijas autistas "comprometidas y luchadoras, dimos el primer paso. Nos constituimos, registramos la asociación en Generalitat y obtenido el CIF como asociación".

El autismo es una condición del neurodesarrollo con la que se nace y muy probablemente de origen genético, que sólo hay que conocer, comprender, ayudar e incluir.

Solicitudes

Entre las peticiones que van a plantear a la Administración local se encuentran poder contar con más oferta de deporte adaptado y más plazas en las que ya existen. Algo que quieren exponer en los colegios y AMPAS para que se disponga de personal cualificado en las actividades extraescolares para que nuestros hijos puedan acceder a ellas. "Esto es extrapolable a actividades extraescolares fuera de los colegios, como clases de repaso, música o baile, a la que les es muy difícil acceder", señala la responsable de la asociación en un comunicado.

También solicitan que los escolares autistas puedan ser admitidos en las Escuelas de Verano lo que requiere que el Ayuntamiento "nos tenga en cuenta a la hora de contratar a la empresa que gestione y "cuenten con personal cualificado".

Solicitan, además más oferta de ocio "para ellos y para todas las edades. Desde cine adaptado, actualmente la sala de cine adaptado más cercana está en Elche, feria inclusiva con unas horas sin música o luces; y actividades dirigidas a niños y jóvenes autistas en las que ellos puedan participar", entre otras actividades.

Para el caso concreto de Torrevieja piden disponer de un espacio reservado en el puerto a la llegada de los Reyes Magos el día de la Cabalgata de Reyes, donde poder acceder, previa inscripción, sin esperas, dada las dificultades que tienen nuestros hijos con las esperas. Así como para evitar aglomeraciones, música y ruidos fuertes.