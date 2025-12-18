Esta Navidad, regala cultura: el Teatro Circo de Orihuela presenta su nueva temporada de invierno 2026

Esta Navidad, el mejor regalo no se envuelve: se vive. El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural, invita a la ciudadanía a regalar emociones, experiencias y cultura con la nueva temporada de invierno 2026 del Teatro Circo de Orihuela, que se desarrollará entre los meses de enero y abril.

Una programación diversa, de excelencia y pensada para todos los públicos, que convierte al Teatro Circo en el escenario perfecto para sorprender estas fiestas con un regalo original y memorable: entradas para disfrutar de grandes espectáculos en familia, en pareja o con amigos.

Una temporada para todos los gustos y todas las edades

La nueva temporada reúne teatro, música, ballet, ópera, magia, humor y grandes musicales familiares, con nombres destacados y propuestas para públicos muy variados.

Nueva temporada de invierno 2026 del Teatro Circo de Orihuela / .

Programación completa

Imagilusión (18 de enero): musical infantil y familiar inspirado en los grandes éxitos de Disney, accesible e inclusivo, ideal para los más pequeños.

(18 de enero): musical infantil y familiar inspirado en los grandes éxitos de Disney, accesible e inclusivo, ideal para los más pequeños. Yo siempre seré yo a pesar de ti (6 de febrero): comedia contemporánea sobre el amor, la amistad y las relaciones en la era digital.

(6 de febrero): comedia contemporánea sobre el amor, la amistad y las relaciones en la era digital. Campeones (14 de febrero): teatro protagonizado por El Langui, una historia emocionante y humana sobre el mundo de la interpretación y la diversidad.

(14 de febrero): teatro protagonizado por El Langui, una historia emocionante y humana sobre el mundo de la interpretación y la diversidad. Café Quijano (15 de febrero): el gran concierto de la temporada. La mítica banda llega a Orihuela con su gira “Miami 1990”, un espectáculo imprescindible para los amantes de la música en directo.

(15 de febrero): el gran concierto de la temporada. La mítica banda llega a Orihuela con su gira “Miami 1990”, un espectáculo imprescindible para los amantes de la música en directo. El Cascanueces (21 de febrero): ballet clásico de Tchaikovsky interpretado por el prestigioso Ballet de Barcelona, una cita imprescindible con la danza.

(21 de febrero): ballet clásico de Tchaikovsky interpretado por el prestigioso Ballet de Barcelona, una cita imprescindible con la danza. Pensionistas (7 de marzo): comedia protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, una historia divertida y llena de vida.

(7 de marzo): comedia protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, una historia divertida y llena de vida. Opera Locos (14 de marzo): ópera cómica de la compañía Yllana, un espectáculo sorprendente que acerca la lírica a todos los públicos.

(14 de marzo): ópera cómica de la compañía Yllana, un espectáculo sorprendente que acerca la lírica a todos los públicos. Coco, el musical (15 de marzo): musical infantil lleno de emoción, música y color, basado en la entrañable historia de Miguel.

(15 de marzo): musical infantil lleno de emoción, música y color, basado en la entrañable historia de Miguel. La magia de Jorge Blass (24 de abril): ilusionismo de primer nivel con uno de los magos más reconocidos internacionalmente.

Viaje a Oz (26 de abril): musical familiar cargado de imaginación, aventura y fantasía.

(26 de abril): musical familiar cargado de imaginación, aventura y fantasía. Miguel Lago – LAGO Comedy Club (8 de mayo): stand-up directo y sin artificios de uno de los grandes nombres del humor en España.

Regalar Teatro Circo es regalar experiencias

Esta temporada ha sido diseñada pensando en la ciudadanía, con propuestas de gran calidad artística y una amplia variedad de géneros, para que cada persona pueda encontrar su espectáculo ideal.

Regalar entradas del Teatro Circo esta Navidad es apostar por la cultura y ocio de calidad, así como de recuerdos compartidos.

Venta de entradas

Las entradas para todos los espectáculos de la temporada ya están a la venta y pueden adquirirse como regalo de Navidad en la taquilla del Teatro Circo o a través de este enlace oficial.