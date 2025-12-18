Los regantes de Alicante llevan a Bruselas su rechazo a la política de recortes de la UE en materia de agua

Los regantes de Alicante y Murcia han llevado hasta Bruselas, el corazón administrativo de la Unión Europea, junto a otras muchas organizaciones agrarias de toda Europa, su rechazo a las políticas agrarias que se imponen a España, y que, aseguran perjudican al sector primario con su enfoque "ambientalista", en especial a la hora de fijar caudales ecológicos, además de protestar por el posible recorte en las ayudas agrarias y contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

"Estamos en Bruselas, como no podía ser de otra manera, apoyando a las organizaciones agrarias de Europa y maravillados por la cantidad de juventud que se encuentra aquí este jueves peleando por su futuro. La verdad es que siento envidia", indicó el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.

"Venimos a las puertas de Europa para protestar por lo que a nosotros nos corresponde, por las decisiones que permanentemente se están tomando en materia de agua, en materia de actividad económica vinculada al sector", remarcó.

Con desdén

Para Jiménez es injusto que la Administración que "todos sustentamos económicamente, la administración política de Estrasburgo, mire de espaldas y a veces con desdén y con desprecio a un sector tan pujante", tan "necesario para nuestros países".

"Venimos a reivindicar agua, no se nos olvida que aquí en Estrasburgo, en el Parlamento, habita una comisaria europea, una vicepresidenta europea española que ha marcado la historia desgraciada reciente en materia de agua", indicó en referencia a la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, actual vicepresidenta del parlamento europeo.

Recortes

Por su parte, Roque Bru, vicepresidente del SCRATS y presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura indicó que desde Bruselas "es desde donde salen esas políticas tan nefastas que están arruinando todo el campo. Como no puede ser de otra manera, estamos aquí apoyando a toda la agricultura europea y en concreto a la nuestra, a la del levante. Esas políticas medioambientalistas que tanto daño nos están haciendo, que nos están dejando sin agua y están perjudicando el relevo generacional".

En este sentido citó la política sobre caudales ecológicos de la directiva marco de agua a la que se ha acogido el Gobierno de España para aumentar los caudales ecológicos del Tajo lo que, según los regantes de Alicante y Murcia, reducirá en un 50 % las aportaciones del trasvase para la agricultura desde 2027. También señaló que Europa ha decidido reducir su inversión en la Política Agraria Común para destinar los fondos a otros usos como el gasto militar -que el dirigente agrícola no cuestiona, pero señala que no debería ser a costa del sector primario-.

Asaja

Además, en la protesta han estado presentes los principales representantes de Asaja Alicante, con José Vicente Andreu a la cabeza. Asaja Alicante ha denunciado esta concentración que ha bloqueado el centro de Bruselas "el abandono absoluto del campo" por parte de la Unión Europea (UE) y exige igualdad de reglas frente a las importaciones de terceros países.

Una delegación de agricultores alicantinos de la asociación, encabezada por Andreu, estuvo presente en la movilización.

Convocatoria de Asaja de la protesta en Bruselas / INFORMACIÓN

Tractores y miles de agricultores

Así, cientos tractores y miles de agricultores llegados de toda Europa bloquean el centro de Bruselas desde primera hora del jueves para pedir que no se recorten las ayudas de la PAC y para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

Los manifestantes empezaron a llegar a la capital belga el miércoles por la noche, y desde primera hora del jueves han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la capital y han provocado una congestión de tráfico en buena parte de la ciudad.

Protesta

La protesta, en la que se espera que participen unos 8.000 agricultores con 500 de sus tractores, tiene lugar el mismo día en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE se reúnen en Bruselas una cumbre europea.

Hay convocada una manifestación que oficialmente comenzará a las 12.00 y que atravesará la ciudad hasta al menos hasta las 15.30 horas.

Mercosur no figura en la agenda de la reunión, pero fuentes europeas indicaron que los mandatarios podrían abordar el acuerdo de asociación con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que en principio se firmará el sábado en Iguazú (Brasil).

Pero para ello es necesario el apoyo por mayoría cualificada en el Consejo de la UE, y tanto Francia como -en menor medida- Italia mantienen sus reticencias. Las negociaciones continúan contrarreloj en Bruselas sobre este asunto.

En la víspera, la Unión Europea acordó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial con Mercosur para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas y para intentar sortear las dudas de países reticentes al pacto, como Francia o Italia.

Estas permiten a la Comisión Europea investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.