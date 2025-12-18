Bigsound 2026 confirma a María Becerra para su primera edición en Torrevieja

El festival Bigsound ha anunciado nuevos artistas para su primera edición en Torrevieja, que se celebrará los días 25 y 26 de julio de 2026 en el Parque Antonio Soria. Se incorporan María Becerra, Chema Rivas, Metrika (en formato DJ Set) e Inazio. Estos nombres se suman a los ya confirmados: Myke Towers, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez, Ptazeta, Marc Seguí y Paula Koops.

La Nena de Argentina

María Becerra, conocida como “La Nena de Argentina”, actuará en exclusiva en la provincia de Alicante. Su repertorio incluye temas como “¿Qué Más Pues?”, “Miénteme”, “Automático” o “Corazón Vacío”, y ha colaborado con artistas como J Balvin, Camila Cabello, Becky G o Pablo Alborán. Ha recibido premios Billboard, Gardel, MTV MIAW, Lo Nuestro y LOS40 Music Awards, y ha sido nominada a los Latin Grammy.

Chema Rivas, con propuestas como “Mil Tequilas” o “Entre Tú y Yo”, presenta un sonido que combina pop latino, ritmos urbanos y electrónica ligera. Metrika, en formato DJ Set, aporta una propuesta basada en trap, rap y autotune. Inazio, por su parte, se presenta con temas como “Lo Que Haga Falta”, “Norte” o “Sálvame”.

Noticia extraordinaria

Según Domingo Paredes, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja: “Para Torrevieja es una noticia extraordinaria poder anunciar la incorporación de una artista del nivel internacional de María Becerra”.

Rosario Martínez, concejal de Turismo, ha señalado que el festival “no solo es música, es también una oportunidad para dinamizar la ciudad, generar impacto económico y reforzar la imagen de Torrevieja como destino atractivo para el turismo juvenil y cultural”.

METRIKA / información

Colaboración

La edición de Torrevieja se realiza en colaboración con el Ayuntamiento. El festival, que comenzó en València, también se celebra en otras ciudades como Pontevedra, Sevilla y Barakaldo. Según sus organizadores, ha superado los 300 000 asistentes acumulados y generado un impacto económico estimado en más de 200 millones de euros.

En diciembre de 2025, Bigsound fue reconocido, según las mismas fuentes, como Evento Musical del Año en los TIIM Awards. Además, las ediciones de València y Pontevedra están nominadas en los Iberian Festival Awards 2026, cuya gala se celebrará el 14 de marzo.

CARTEL BIG SOUND TORREVIEJA 2026 / INFORMACIÓN

Entradas

Hasta el 6 de enero (o agotar cupo), los empadronados en Torrevieja pueden adquirir abonos desde 45 € + gastos de gestión, con seguro de reembolso gratuito incluido. Las entradas son nominativas y obligatorio presentar el DNI al recoger la pulsera. Más información en bigsoundfestival.com.

La celebración del Bigsound en Torrevieja tendrá un coste de unos cien mil euros más IVA para las arcas municipales. Todos los ingresos por taquilla y otros derivados de la comercialización de productos los recibe el organizador. El Ayuntamiento cede la parcela del parque, con más de 70.000 metros cuadrados y debe aportar un dispositivo de seguridad especial.