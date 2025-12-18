Torrevieja lleva a pleno la aprobación definitiva de la Zona de Baja Emisiones con tres años de retraso

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto aprobar el próximo lunes definitivamente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la Administración local quiere desplegar a lo largo del año 2026, con tres años de retraso con respecto a lo que le exigía la ley estatal para un municipio de más de 50.000 habitantes como el torrevejense.

Lo hará con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular pese a la escasa convicción que ha demostrado hasta ahora a la hora de tramitar esta área de restricción de tráfico que afectará al centro del casco urbano.

Calidad del aire y recuperación del espacio público

El gobierno local asegura -ahora- que la ZBE ayudará a mejorar la calidad del aire urbano, reducirá la dependencia del vehículo privado, recuperará espacio público y promoverá la accesibilidad universal.

El Ayuntamiento inició el expediente el 20 de septiembre de 2021 -más que nada para optar a fondos europeos para su implantación de los que ha tenido que devolver un millón de euros con intereses de demora-. Y ha tardado más de cuatro años en completar la ordenanza. El expediente lo inició el 20 de septiembre de 2021 para cumplir con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que obligaba al municipio, por su relevancia demográfica, a fijar la ZBE desde enero de 2023.

La documento que se somete a votación dice que la ZBE se implanta porque las condiciones ambientales de ruido y polución por congestión del tráfico rodado hacen necesario delimitar una zona de bajas emisiones en las zonas próximas al eje de la calle Ramón Gallud y eje de los paseos Vistalegre, (antiguo paseo) de la Libertad, Juan Aparicio y sus calles aledañas. En su interior se incluyen espacios emblemáticos como la plaza de la Constitución, el paseo Vista Alegre, la zona portuaria y los ejes comerciales Ramón Gallud y Caballero de Rodas.

La ZBE queda delimitada por los siguientes ejes principales:

• Norte → Av. Diego Ramírez Pastor.

• Este → C/ Ramón Gallud y Paseo Marítimo Juan Aparicio.

• Sur → Av. Dr. Gregorio Marañón.

• Oeste → C/ Apolo y Av. de las Habaneras

Ámbito de la Zona de Bajas Emisiones de Torrevieja / INFORMACIÓN

La ordenanza le da soporte regulatorio a las restricciones de vehículos más contaminantes -los más antiguos- y su prohibición de acceso a esta zona de bajas emisiones, que serán sancionados con una multa de 200 euros si se saltan la restricción, algo que se comprobará con cámaras de lectura de matrícula.

Multas, para después

El concejal de Tráfico, Federico Alarcón, asegura que esas multas no entrarán en vigor hasta 2027 -lo más probable después de la campaña electoral a las municipales de mayo de ese año-.

El mismo texto dice que la calidad de aire y la protección de la atmósfera constituyen una prioridad de las políticas públicas medioambientales, a nivel europeo, nacional, regional y local, para lo que han de articularse los instrumentos normativos precisos para alcanzar objetivos como reducir la contaminación y combatir el cambio climático. De ahí la ordenanza.

Avenidas y calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones Zona 1. Área comprendida entre las siguientes calles: Paseo Vistalegre, Paseo de la Libertad, Calle Ramón y Cajal, Calle Patricio Zammit, Calle San Pascual y Calle Orihuela. Zona 2. Amplía la superficie anterior hasta el perímetro que forman las siguientes calles: Avenida de la Purísima, Calle Maestro Francisco Casanovas, Calle San José, Calle Santa Trinidad, Calle Bilbao, Calle San Julián, Avenida del Doctor Gregorio Marañón y Avenida Faleria.

Más de un millón de metros cuadrados

El ámbito de la ZBE se localiza en el núcleo urbano central, coincidiendo con la zona de mayor densidad de población, actividad comercial, hostelería y tránsito turístico de Torrevieja. Los técnicos han estimado que la población afectada directamente por la implantación de la ZBE sería de 21.557 habitantes, un 24% de la del total de Torrevieja para el censo de 2024.

La superficie afectada es de 1.104.169 m², 552.120 en la zona 1 y 552.049 en la zona 2. Y en total más de 40 kilómetros de viales, con la presencia de 132 locales de hostelería y en torno a 600 actividades comerciales y negocios.

Para llevar a cobo la ordenanza se han tenido en cuenta los flujos de tráfico. En temporada alta, los datos obtenidos a partir de los aforos señalan que las horas punta se producen entre las 11 y las 13, en desplazamientos vinculados con las compras y, sobre todo, con trayectos hacia las playas de la ciudad. En temporada baja esos flujos también se intensifican desde las 18 horas.

Coste beneficio

Los aforos que registraron un mayor número de vehículos diarios fueron los dos puntos situados en Avenida Baleares y Rosa Mazón entre la variante y la avenida Delfina Viudes, con 14.526 vehículos. Junto a ellos, también destaca el ubicado en la avenida Desiderio Rodríguez, entre la carretera de Cartagena N-332 y apartamentos Lago Mar playa.

El análisis coste-beneficio de la ZBE de Torrevieja, realizado sobre la base de los costes reales previstos de adjudicación y la imputación de personal propio del Ayuntamiento, concluye que el coste total a 10 años asciende a 3.085.695 euros al integrar la inversión inicial de un millón de euros, el mantenimiento técnico y el personal municipal destinado a la ZBE. Mientras que los beneficios anuales estimados (52–122 millones de euros) "superan con creces a los costes".

Esos gasto y beneficio se desglosa en un esfuerzo económico inicial en el horizonte de tres años asciende a 1.732.192 euros, distinguiendo entre las partidas externas vinculadas al contrato (sujetas a IVA) y los costes internos municipales (sin IVA) lo que contempla cámaras de lectura de matrículas, sensores ambientales de calidad del aire, plataforma de gestión en la nube, integrada con sistemas de la DGT, centro de control (software, hardware, licencias y equipamiento), señalización horizontal y vertical, formación del personal municipal.

Ahorro

La implantación de la ZBE permitiría, según el informe de impacto socioeconómico de la medida, ahorrar cada año entre 162.000 euros y 726.000 euros de gasto sanitario directo en Torrevieja por reducción de afecciones respiratorias, dependiendo de la fase y el nivel de reducción aplicado.

Estos beneficios corresponden únicamente a la reducción de costes hospitalarios, farmacéuticos y de atención sanitaria; no incluyen otros impactos sobre mortalidad prematura o bienestar social, que incrementarían significativamente el beneficio total.

El mismo informe señala un ahorro económico en combustible se sitúa entre 35 y 70 millones de euros al año, por la reducción de tráfico. Con lo que los beneficios multiplican, desde el punto de vista económico a la inversión.

Solo se ha presentado una alegación de una asociación de empresas de vigilancia privada que solicitan que todos los vehículos de esta actividad, al margen de su calificación, puedan acceder a la ZBE. Algo que podrán hacer si se registran.