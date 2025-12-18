Varapalo a otra planta solar en Sierra Escalona

La Generalitat Valenciana ha dado carpetazo a una planta solar -PSF Orihuela Belmonte- que afectaba a unas 16 hectáreas de cultivos tradicionales de secano muy bien conservados en Torremendo, dentro de la zona de amortiguación de impactos de la versión inicial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro parque natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, cuya normativa prohíbe las plantas solares en todo el ámbito.

En concreto, se situaba en la zona que se extiende entre el embalse de La Pedrera y las sierras Escalona, del Cristo y de Pujálvarez. En este entorno se han proyectado hasta seis plantas: dos estatales (Bibey e Itel), ambas también denegadas, y cuatro autonómicas, entre ellas FV Torremendo, igualmente rechazada, y Torremendo I y II, que aún tienen que resolverse.

Amigos de Sierra Escalona (ASE), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas alegaron en junio del año pasado contra este proyecto, al igual que han hecho con el resto. Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE y vicepresidente de AHSA, ha celebrado la decisión de la conselleria, esperando que continúe denegando las plantas que aún quedan por resolver, en aplicación de los mismos criterios que han motivado el rechazo de este proyecto que propuso la empresa Villenlar, con una potencia de 8 megavatios y una inversión de 6,4 millones de euros, en Orihuela y con una infraestructura de evacuación que también afectaba a San Miguel de Salinas.

En la resolución, ha sido determinante el informe del Servicio de Espacios Protegidos, que es desfavorable por la tipología y amplitud del proyecto, en aplicación de las medidas de protección cautelar mientras no esté aprobado el PORN.

El promotor presentó en abril nueva documentación en respuesta a las observaciones realizadas en el informe, cuestionando además la aplicación de las medidas cautelares, pero en septiembre la Dirección General de Medio Natural y Animal se reiteró en el mismo sentido desfavorable en cuanto a que la instalación no puede autorizarse en este emplazamiento porque la implantación de centrales fotovoltaicas no está permitida en todo el ámbito territorial del PORN del parque natural que está en tramitación, prohibiendo actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o dificulten la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido.

Sin respuesta

La mercantil solicitó entonces una prórroga para contestar al informe. Sin embargo, transcurrido el plazo no llegó a formular reparos ni atendió a las observaciones. Después, se le dio trámite de audiencia, respondiendo el pasado mes de noviembre que dada la complejidad técnica y ambiental del expediente, así como la necesidad de revisar la documentación, le resultaba materialmente imposible contestar en plazo, pidiendo diez días más, sin que finalmente respondiera.

Así, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Mina rechaza la autorización porque las afecciones que recogen los informes no pueden ser corregidas ni compensadas, y además no se ha propuesto ningún tipo de modificación al respecto por parte de la promotora.

Este espacio sufre una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turístico residencial, del regadío intensivo y en los últimos años de proyectos de plantas solares.

El entorno

Sierra Escalona y su entorno constituyen un ámbito que concentra numerosos valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, hasta el punto de constituir uno de los ámbitos más relevantes en el contexto de la Comunidad Valenciana, y precisamente los mosaicos de vegetación natural y terrenos agrícolas constituyen una de sus señas de identidad, dando lugar a un tipo de hábitat en el que la alternancia de las formaciones arboladas de pinar con las llanas en que se instalan campos de cultivo resulta de vital importancia para el desarrollo de aves rapaces, dándose además las condiciones necesarias tanto para anidar en las zonas forestales más resguardadas como para conseguir alimento en las amplias extensiones cultivadas.

Esto, a su vez, ha hecho que se vaya a declarar como Parque Natural, tal y como se avanzó en septiembre del año pasado como un compromiso para esta legislatura, completando un proceso de protección que se inició en 2018 con la declaración del Paisaje Protegido de la Sierra Escalona, que protege actualmente 10.683 hectáreas.

El ámbito del PORN incluye la ZEPA de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor y el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del mismo nombre, así como el Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su entorno, el Paraje Natural Municipal Lagunas de Lo Monte y la Zona Húmeda Catalogada del embalse de La Pedrera.

Esta figura es una reivindicación histórica que persiguen colectivos conservacionistas desde finales de los años 90 con ASE como referencia.