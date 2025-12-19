Un encuentro de cine en Orihuela con Elena López Riera
La cineasta estará este martes en el Casino Orcelitano en un encuentro organizado por la Cátedra Loazes de la Universidad de Alicante
La cineasta oriolana Elena López Riera estará en Orihuela el próximo martes 23 a las 19 horas en el Casino Orcelitano en un encuentro organizado por la Cátedra Loazes de la Universidad de Alicante, cuya directora, Maribel Peñalver, charlará con la cineasta en un acto que se desarrollará en formato de entrevista.
Tanto Las novias del Sur, un cortometraje por el que recibió un César en Francia y que estuvo nominado en los Premios Goya, como el largometraje El agua (2022), también nominado a los Goya, tienen inspiración en su tierra natal, la capital de la Vega Baja.
Esta será una oportunidad única de disfrutar en la provincia de una charla con la cineasta que ha abordado el deseo femenino en mujeres maduras, con el plus de escuchar las motivaciones y los detalles de sus cintas.
Conversaciones de mujeres en la madurez
En Las novias del sur, una coproducción de por Suica Films -del ilicitano Pepe Andreu y el castellonense Rafa Molés- y la suiza Alina Films, López Riera cuestiona los ritos ancestrales del matrimonio a través de conversaciones con mujeres de generaciones anteriores a la suya sobre la intimidad, el deseo y la sexualidad.
Muchas de ellas, filmadas en Orihuela, como es habitual en su cine, hablan de sus matrimonios, sus novios, sus noches de bodas y su vida después de esa unión. La directora cuestiona asimismo su propia ausencia de matrimonio, de hijos, y con ello, una cadena de relaciones madre-hija que se extingue.
