Finalizan las obras en el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada con una inversión de 3,5 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de modernización y mejora de la eficiencia energética del túnel de Pilar de la Horadada, situado en el tramo Crevillente-Cartagena de la AP-7, mediante la implantación de un sistema inteligente de gestión del alumbrado LED.

Esta actuación ha contado con una inversión de 3,5 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado que "esta actuación es un ejemplo claro de cómo los fondos europeos se traducen en mejoras reales para la ciudadanía, reforzando la seguridad vial y apostando por infraestructuras más sostenibles y eficientes en la provincia de Alicante".

El túnel, que tiene una longitud de 794 metros, está en servicio desde 2001 y está situado entre el núcleo urbano de Pilar de la Horadada y la zona de expansión de Torre de la Horadada. Por él circulan diariamente alrededor de 28.000 vehículos.

Túnel de la AP-7 a su paso por Pilar de la Horadada / Información

Seguridad y consumo

Según Nieves, "la modernización de este túnel no solo incrementa los estándares de seguridad para los miles de conductores que lo utilizan a diario, sino que también contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones asociadas a su explotación".

Con las actuaciones desarrolladas, se ha dotado al túnel de las instalaciones y equipamientos necesarios para garantizar un nivel suficiente de seguridad a los usuarios, al tiempo que se ha reducido el consumo de energía con la mejora de la eficiencia de sus instalaciones mediante la gestión inteligente de alumbrado led.

Sistema inteligente

La modernización de las instalaciones del túnel ha incluido el suministro de energía, un sistema inteligente para la regulación y el control de la iluminación, la señalización de evacuación, el sistema de megafonía, el circuito cerrado de TV con un nuevo sistema de Detección Automática de Incidencias (DAI), el cable de fibra óptica de comunicaciones, los paneles de control de límite de velocidad, las barreras de cierre en las bocas del túnel y la red de hidrantes, entre otras actuaciones.

Interior de la infraestructura / Información

Además, se han construido dos vestíbulos independientes presurizados, uno en cada una de las dos galerías de emergencia existentes en el túnel, y dos depósitos soterrados de 60 m³ de capacidad para la protección contra incendios.

Pruebas

Tras la finalización de las obras, está previsto continuar con la fase de integración, pruebas y comprobaciones de las nuevas instalaciones hasta el próximo 31 de enero de 2026.

Nieves ha señalado que "la incorporación de tecnología LED y de sistemas inteligentes de control sitúa a esta infraestructura en los estándares europeos más avanzados, reforzando el compromiso del Gobierno con una movilidad segura y sostenible".