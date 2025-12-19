Nueve propuestas de alimentos innovadores sin aditivos ni conservantes artificiales en Orihuela

Esferificaciones de caqui, encurtidos de sandía o mochis de granada y dátil son algunas de las nueve propuestas innovadoras que se han presentado este viernes en la final de la XIII edición del Concurso de Alimentos Innovadores New Food, que se ha celebrado en el auditorio La Lonja de Orihuela bajo la organización de profesores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y por el Parque Científico (PCUMH).

Durante el evento se ha podido realizar una degustación de todas las propuestas finalistas: Suikys, un encurtido de sandía que permite el aprovechamiento integral de esta fruta, apto para veganos y celiacos, elaborado por Daniel Sobrino Rodrigo, Jorge Ferrer Ferrando y Xavier Ferrándiz de la Cruz; K'Dorée, un producto gourmet de esferificaciones de caqui de la Ribera del Xúquer elaborado por Ana Aparici Barreiro, Virginia del Pilar Celedonio y José Luis Escudero López disponible en dos versiones -una con canela y miel de abeja y otra con dátil fresco ilicitano (Confitera)-, apto también para veganos y celíacos, y los barquillos artesanales Proki,e elaborados por Silvia Holgado Marchirant, Lorena Drilea Radu y Marta Casas Espinosa. Estos son crujientes, están rellenos de crema de avellana, no tienen azúcares añadidos, aportan un extra de proteína y fibra y son aptos para vegetarianos.

Esferificaciones de caqui de la Ribera del Xúquer disponibles con canela y miel de abeja y con dátil fresco ilicitano / Información

También D'Vega, la salsa cremosa de Emma Albarranch Clement, Aroa Puche Manso y María Sánchez Rastoll, elaborada a base de productos de proximidad (km 0) como la alcachofa y el queso de cabra, apta para celíacos y vegetarianos, que no incluye ni aditivos ni conservantes y que es rica en fibra dietética prebiótica, y Rutz, un snack saludable y saciante de zanahoria horneada y especias orientales, que es ligero, crujiente, apto para celíacos e intolerantes a la lactosa, sin aditivos ni conservantes y bajo en calorías, elaborado por Francesc Taengua Alfaro, Borja Martínez Medina y Feliciana Molina Robert.

Las estudiantes Sara Bouaita Mecho, Elena Gutiérrez Carretero y Estela Grimalt Saez han presentado Koromi, los mochis artesanales vegetarianos, que cuentan con un perfil nutricional mejorado, utilizando mayoritariamente productos locales (dátil y granada). Están elaborados a partir de harina de hueso de dátil, rellenos de una crema helada de granada, que aporta contraste de texturas y sabores.

Asimismo, han sido finalistas las magdalenas Mufflys, de Lara Martínez Peris, Joana Daniela Bedon Gudiño y José Manuel Jiménez Sarabia, un producto vegano y saciante endulzado con dátil fresco ilicitano (Confitera), apto para intolerantes a la lactosa y al huevo, y que aporta fibra dietética, antioxidantes naturales y minerales como el potasio, el calcio y el magnesio; las galletas artesanales Cofee Bite, de Clara Rimoldi de las Heras y Maroua Garid Bachid Bey, elaboradas con pasta de dátiles frescos ilicitanos (Confitera) y concentrado de café, cubiertas de chocolate y pistacho, sin azúcares añadidos, y Pikis, un producto de Diego Andrea Chifari, Sabrina Dehia Machani Adele y Jorge Javier López Márquez que reinventa el concepto de nacho tradicional, elaborado con maíz morado y quinoa, apto para celíacos y veganos, sin aditivos y que aporta proteína y fibra.

Magdalenas un producto vegano y saciante endulzado con dátil fresco ilicitano, aptas para intolerantes a la lactosa y al huevo / Información

Estas iniciativas han sido elaboradas en los laboratorios y planta de procesado de alimentos del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO y deben aplicar criterios de racionalidad económica, representar una oportunidad comercial y dirigirse a segmentos de consumidores con las estrategias de marketing adecuadas. Además, todas ellas deben estar libres de aditivos y conservantes artificiales.

Premios

Tras la cata, un jurado de expertos ha seleccionado las más innovadoras, que han recibido diversos premios a la innovación alimentaria. En concreto, se han repartido tres premios de 300, 200 y 100 euros, patrocinados por la Cátedra Palmeral d'Elx de la UMH, así como una dotación económica de 500 que concede el CIAGRO-UMH y dos galardones de 300 euros cada uno: el primero de ellos está patrocinado por la Fundación UMH, y el segundo por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Municipio de Orihuela.

New Food se enmarca dentro de las asignaturas de Desarrollo e Innovación de Alimentos y Marketing Alimentario del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Concretamente, el concurso está organizado por los profesores de los Departamentos de Tecnología Agroalimentaria y de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la EPSO José Ángel Pérez, Manuel Viuda, Margarita Brugarolas, Laura Martínez-Carrasco, Juana Fernández, María Estrella Sayas y Casilda Navarro.

Cuenta, además, con la colaboración de los Departamentos de Tecnología Agroalimentaria y Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la UMH; empresas de alimentación (Naturquinoa, Integrana, The Cottage Ritual S.L., Bras del Port, Bernabé Biosca Alimentación y TodoPalmera); el IES Cap de l'Aljub de Santa Pola y el Ayuntamiento de Orihuela.