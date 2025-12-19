Orihuela, punto de partida de una exposición cubista y colorista sobre un "indomable" Miguel Hernández

La sala de exposiciones Miguel Hernández de Orihuela ha inaugurado este viernes Indómito, una muestra de 26 obras pictóricas y una escultura que el artista plástico Fernando Somé dedica a la figura del poeta y dramaturgo oriolano Miguel Hernández, que podrá visitarse hasta el 15 de marzo.

La exposición será itinerante y recorrerá distintas ciudades españolas como Málaga, Jaén, Córdoba o Granada, aunque su autor ha elegido Orihuela y la Casa Museo Miguel Hernández como punto de partida de este recorrido expositivo.

"Indómito -indomable, difícil de domar- define a la perfección el espíritu de Miguel Hernández", ha señalado la concejala de Cultura, Anabel García, durante la presentación, a la que también han acudido el director de la Casa Museo Miguel Hernández, Tomás Serna, y el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide.

En este sentido, García ha explicado que la exposición "está inspirada en conocidos poemas del poeta, pero va más allá, ya que nos narra también su vida, su compromiso y su trayectoria vital a través del arte".

Cartel de la exposición / Información

Legado

La edil ha subrayado la importancia de que el proyecto inicie su recorrido en la ciudad natal del poeta, afirmando que "no es casualidad, sino un gesto de respeto hacia la figura y el legado de Miguel Hernández". Desde este espacio, ha añadido, "su obra y su memoria vuelven a dialogar con el presente a través del arte contemporáneo, con la creación artística y con la proyección de Orihuela como ciudad de referencia literaria y cultural".

Inauguración de la muestra / Información

Origen

Por su parte, el autor de la muestra, Fernando Somé, ha compartido la motivación personal que dio origen a Indómito, señalando que "esta exposición nace de la necesidad de rendir mi homenaje desde las artes plásticas al ilustre poeta Miguel Hernández". Un homenaje que, según ha explicado, se ha ido gestando a lo largo de varios años.

Algunas de las 26 obras pictóricas que se exhiben / Información

Somé ha relatado que el punto de partida del proyecto fue el descubrimiento de una de las obras más íntimas del poeta: "Tuve la suerte de que llegara a mis manos un ejemplar de Cancionero y romancero de ausencias, una obra que me llegó al alma, ya partir de ahí comenzó todo ese mundo hernandiano que me cautivó".

La exposición está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y cuenta con la colaboración de la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Universidad de Málaga y la Asociación Cultural Borococo.