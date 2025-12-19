Orihuela recibe a Papá Noel
La visita comenzará en la Costa para luego trasladarse a la ciudad con aldeas navideñas y desfiles, además de juegos, talleres y animación
Todo a punto en Orihuela para la llegada de Papá Noel, una de las citas más esperadas de la Navidad para los más pequeños. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festividades, ha presentado una programación especial en donde, un año más, su visita comenzará en la costa oriolana para continuar por el centro de la ciudad.
La aldea de Papá Noel en el litoral se instalará los días 20 y 21 de diciembre, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, en el centro comercial Zenia Boulevard.
Además, el desfile de Papá Noel tendrá lugar este sábado, a las 18 horas, con salida desde el Ayuntamiento en Playa Flamenca y llegada a Zenia Boulevard, donde se realizará la recepción a todos los niños y niñas asistentes.
En cuanto al centro de la ciudad, la aldea abrirá sus puertas los días 21 (en horario de 17 a 21 horas), 22 y 23 (de 10 a 14 y de 17 a 21 horas), contando el martes con la presencia de Papá Noel.
Ese mismo día, a las 19 horas, el desfile saldrá desde el Ayuntamiento hasta la Glorieta, donde se realizará la recepción oficial.
Las aldeas navideñas ofrecerán una amplia programación de actividades infantiles, talleres, juegos, animación y encuentros con los elfos, además de la posibilidad de entregar las cartas y conocer a Papá Noel en persona.
La programación navideña se completa con la celebración de la tradicional Tardebuena, que tendrá lugar el miércoles en la calle Castellón, desde las 16 hasta las 21 horas, con sesiones de DJ y ambiente festivo para disfrutar de la tarde de Nochebuena con amigos y familiares.
La concejala de Festividades, Rocío Ortuño, ha invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en estas actividades y a disfrutar de la Navidad en Orihuela, especialmente a los más pequeños, "para que vivan unos días llenos de ilusión y diversión junto a Papá Noel".
Este año los desfiles han contado con un presupuesto de 86.865 euros, en la ciudad (51.775 euros) y en la Costa (35.090), lo que ha supuesto 20.000 euros más que la pasada edición.
