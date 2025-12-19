El procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja acusado de estafa devuelve 34.000 euros al erario municipal

El procurador que estuvo trabajando durante décadas para el Ayuntamiento de Torrevieja y que está acusado supuestamente de falsedad documental, estafa y deslealtad profesional ha devuelto al municipio 34.000 euros correspondientes a costas procesales municipales que no había reintegrado, y que sería el total del montante que la investigación señalaba que faltaban en la contabilidad municipal.

El profesional, que con esa devolución está admitiendo los hechos, habría alterado el certificado de titularidad bancaria -cambiando la correspondiente al municipio por la suya usurpando, además, la identidad de un abogado- y se habría apropiado indebidamente de esas cantidades, costas judiciales que debían ingresarse en el Ayuntamiento.

Además, el Ayuntamiento ha decidido personarse en la causa como perjudicado, a través del director de la Asesoría Jurídica, dado que el abogado que representa al municipio no puede defender los intereses municipales en esta causa, puesto que es quien denunció los hechos. Además de esas cantidades, el procurador ha devuelto un importe menor correspondiente a una comunidad de propietarios a la que representaba. La personación se validó por acuerdo de junta de gobierno a principios de noviembre.

Detención

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en su despacho a un procurador investigado por irregularidades ligadas con su prestación de servicios al Ayuntamiento de Torrevieja . El procurador ha estado vinculado a los servicios jurídicos externos del Consistorio durante décadas. El arresto se produjo después de meses de investigación impulsada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja tras recibir una denuncia con la descripción de los hechos, fundamentalmente, la desaparición del importe económico de costas judiciales a favor del Ayuntamiento que debían ingresarse en cuentas municipales y que no llegaban a su destino.

Las costas judiciales son los gastos necesarios para llevar a cabo un proceso judicial, como los honorarios de abogado y procurador, pero también las tasas, gastos de peritos y de notificaciones. El detenido, tras el registro de su despacho llevado a cabo con un llamativo despliegue de agentes de la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial tras permanecer arrestado durante una jornada en las dependencias del cuartel del puesto de Torrevieja.

La magistrada Juana López Hoyos, jueza decana de los juzgados torrevejenses, resolvió la libertad del detenido tras prestar declaración con la imposición de medidas cautelares como la presentación ante el juzgado cada 15 días, el bloqueo de su cuenta bancaria y la prohibición de poner a la venta su vehículo.

D. Pamies

Irregularidad

Como avanzó INFORMACIÓN la investigación se centra en esclarecer si este profesional habría sustituido en la documentación los datos de la cuenta bancaria del Ayuntamiento por los de una cuenta propia en el momento de solicitar estos abonos en el juzgado. Hasta hace unos años se podían ingresar directamente por procuradores y letrados desde el juzgado. Sin embargo, ahora, deben pasar primero por la Administración local, que paga la prestación con dinero público, para luego transferirla a los proveedores que tiene contratados para esos servicios jurídicos.

La irregularidad fue detectada al no ser ingresadas en el Ayuntamiento costas judiciales de un montante muy superior al habitual -en torno a 80.000 euros- y que el área económica municipal estaba pendiente de recibir. En este caso, al ser descubierto, el supuesto desvío de dinero no se consumó, pero fue en ese momento cuando se denunciaron los hechos.