TORREVIEJA
El procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja acusado de estafa devuelve 34.000 euros al erario municipal
El Consistorio se persona como perjudicado en la causa en la que se le atribuyen al profesional delitos de falsedad y deslealtad profesional
El procurador que estuvo trabajando durante décadas para el Ayuntamiento de Torrevieja y que está acusado supuestamente de falsedad documental, estafa y deslealtad profesional ha devuelto al municipio 34.000 euros correspondientes a costas procesales municipales que no había reintegrado, y que sería el total del montante que la investigación señalaba que faltaban en la contabilidad municipal.
El profesional, que con esa devolución está admitiendo los hechos, habría alterado el certificado de titularidad bancaria -cambiando la correspondiente al municipio por la suya usurpando, además, la identidad de un abogado- y se habría apropiado indebidamente de esas cantidades, costas judiciales que debían ingresarse en el Ayuntamiento.
Además, el Ayuntamiento ha decidido personarse en la causa como perjudicado, a través del director de la Asesoría Jurídica, dado que el abogado que representa al municipio no puede defender los intereses municipales en esta causa, puesto que es quien denunció los hechos. Además de esas cantidades, el procurador ha devuelto un importe menor correspondiente a una comunidad de propietarios a la que representaba. La personación se validó por acuerdo de junta de gobierno a principios de noviembre.
Detención
Agentes de la Guardia Civil detuvieron en su despacho a un procurador investigado por irregularidades ligadas con su prestación de servicios al Ayuntamiento de Torrevieja. El procurador ha estado vinculado a los servicios jurídicos externos del Consistorio durante décadas. El arresto se produjo después de meses de investigación impulsada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja tras recibir una denuncia con la descripción de los hechos, fundamentalmente, la desaparición del importe económico de costas judiciales a favor del Ayuntamiento que debían ingresarse en cuentas municipales y que no llegaban a su destino.
Las costas judiciales son los gastos necesarios para llevar a cabo un proceso judicial, como los honorarios de abogado y procurador, pero también las tasas, gastos de peritos y de notificaciones. El detenido, tras el registro de su despacho llevado a cabo con un llamativo despliegue de agentes de la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial tras permanecer arrestado durante una jornada en las dependencias del cuartel del puesto de Torrevieja.
La magistrada Juana López Hoyos, jueza decana de los juzgados torrevejenses, resolvió la libertad del detenido tras prestar declaración con la imposición de medidas cautelares como la presentación ante el juzgado cada 15 días, el bloqueo de su cuenta bancaria y la prohibición de poner a la venta su vehículo.
Irregularidad
Como avanzó INFORMACIÓN la investigación se centra en esclarecer si este profesional habría sustituido en la documentación los datos de la cuenta bancaria del Ayuntamiento por los de una cuenta propia en el momento de solicitar estos abonos en el juzgado. Hasta hace unos años se podían ingresar directamente por procuradores y letrados desde el juzgado. Sin embargo, ahora, deben pasar primero por la Administración local, que paga la prestación con dinero público, para luego transferirla a los proveedores que tiene contratados para esos servicios jurídicos.
La irregularidad fue detectada al no ser ingresadas en el Ayuntamiento costas judiciales de un montante muy superior al habitual -en torno a 80.000 euros- y que el área económica municipal estaba pendiente de recibir. En este caso, al ser descubierto, el supuesto desvío de dinero no se consumó, pero fue en ese momento cuando se denunciaron los hechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- Tirotean en Orihuela Costa al jefe de una banda que extorsionó a clubes cannábicos de la Vega Baja
- Orihuela denuncia ante Fiscalía a The Marcos Brothers por presunto fraude en el padrón y hacinamiento
- Dulces pasos en Orihuela: una ruta para degustar las delicias conventuales
- Ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada para los dos asesinos confesos de Cloe
- Un rayo fulmina una palmera en Callosa de Segura
- Este es el mejor caldo con pelotas de toda la Vega Baja: un jurado profesional lo confirma
- El derrumbe en una casa de The Marcos Brothers en Orihuela se salda con un herido de 50 años