La restitución de los vinilos de Miguel Hernández vuelve al pleno de Orihuela un año después de que Vox los suprimiera

La restitución de los vinilos de Miguel Hernández en el Rincón Hernandiano de Orihuela vuelven al pleno en la última sesión del año después de que esta iniciativa se aprobara en la primera que se celebró este 2025 sin que se haya materializado.

El 30 de diciembre de 2024, por parte de la Concejalía de Cultura, que dirige Vox, se suprimieron las imágenes sobre la vida, obra y compromiso social y político del poeta.

El Rincón Hernandiano con los nuevos vinilos / Áxel Álvarez

Los vinilos originales se colocaron en 2012 gracias a una iniciativa que promovió el Ateneo Viento del Pueblo, en colaboración con el Ministerio de la Presidencia.

En el pleno de enero, la oposición presentó una moción para su restitución, que se aprobó con los votos a favor de Cambiemos, PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, socio de gobierno de la formación que dirige Manuel Mestre.

Un año después, los vinilos no se han repuesto. Por ello, Cambiemos y el PSOE vuelven a solicitar al pleno que se dé cumplimiento al acuerdo plenario.

Las 17 fotos con simbología republicana que Vox ha eliminado del Rincón Hernandiano / Información

Para ambas formaciones, no haber cumplido con su restitución "responde única y exclusivamente a la agenda ideológica de Vox y a los ataques constantes que la figura de Miguel Hernández lleva sufriendo desde que este partido accedió al gobierno municipal, gestionando el área de Cultura".

A su juicio, el motivo que esgrime la concejalía, alegando que la reposición de los vinilos va en contra de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana y que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la anticonstitucionalidad de esta normativa, "no es más que una excusa para dilatar la medida en el tiempo y no dar cumplimiento al acuerdo plenario".

Con todo, ambas formaciones esperan que los vinilos sean repuestos en 2026 y a la mayor brevedad.

A preguntas de este periódico a la Concejalía Cultura, fuentes municipales han esgrimido que la concejala contestará en el pleno.

Miembros de la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández en un pleno / Información

Hay que recordar que la edil Anabel García afirmó en otro pleno, en marzo, que "la ley es muy clara al respecto, al establecer que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos". Por ello, prosiguió, "vamos a solicitar un informe jurídico al respecto que esclarezca esta cuestión", aunque no especificó a qué organismo, ni nada más se ha vuelto a saber nueve meses después de estas declaraciones.

Los "ataques" del bipartito hacia el poeta han hecho que hayan nacido dos iniciativas ciudadanas: la asociación "Tu pueblo y el mío" y la Coordinadora Miguel Hernández.